Eerste review: Bentley Flying Spur (2020)

1 - Wat is er opvallend aan de Bentley Flying Spur?

De allereerste Flying Spur uit 2003 was een grote, opvallende luxesedan, maar wel eentje met een minimalistisch, bijna sculpturaal design. Alsof de Belgische ontwerper Dirk van Braeckel bijna door zijn potloden heen was en geen lijn te veel wilde zetten. Voor de nieuwste Flying Spur is de potlodenvoorraad aangevuld en zelfs uitgebreid. En dat is te merken. Het design is zo druk geworden als Pierre Wind op een partydrug: met een randje hier, een vouwtje daar, een stripje zus en een roostertje zo. In de basis is de Bentley, wat ons betreft, een stoere verschijning met een fraai silhouet, dat wordt geaccentueerd door de immense wielen waarop hij rolt (22 inch in dit geval). Alleen hadden de designers iets terughoudender mogen zijn met de details.

Laat je ogen maar eens over de carrosserie van de Flying Spur gaan en tel de chroomdelen. We zien de grille, de koplampranden, de onderbumper, het <<<Flying B>>>-logo, de strip over de motorkap, het neprooster achter de voorwielen, de bies onder de portieren, het W12-embleem daarboven, de raamomlijsting, de lichtmetalen wielen, nog meer omlijstingen (achterlichten en kentekenplaat), het woord BENTLEY in hoofdletters op de kofferklep, de ovale uitlaatpijpen en meer.

Nou gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat je die overvloed aan glimmers ook in bijvoorbeeld zwart kunt bestellen, wat de Flying Spur een stuk aantrekkelijker maakt. Het door ons gereden exemplaar is een zogeheten First Edition, vandaar de opsmuk. Een beetje kermis is de gevleugelde B voorop. Als je de auto op slot doet, verdwijnt hij veilig in de voorplecht. Schakel je de verlichting in, dan gaat er een klein lampje branden in de ‘glazen’ vleugeltjes.

2 - Wat is er goed aan de Bentley Flying Spur?

Maar genoeg over het uiterlijk; laten we instappen. Eerst schuin achter de bestuurder, op de tweede zitrij, waar we als echte autojournalisten met één hand boven het hoofd en de ander voor de knieën een zee van ruimte proberen uit te beelden. Het is een beetje een overbodige exercitie, want natuurlijk klotst achterin de Bentley de bewegingsruimte tegen de dorpels omhoog. Hij is per slot van rekening 5,30 meter lang.

Naar voren dan, waar een wonderschoon dashboard zich voor de bestuurder en bijrijder uitstrekt. De verchroomde accenten zijn wederom talrijk, maar passen in de stijlvolle combinatie van pianolak, een rijk aandoende houten lambrisering en grijsblauw en crèmekleurig leer. Een mooi ontwerpdetail is de lijn van de middenconsole, die ongeveer ter hoogte van de keuzehendel onder de transmissietunnel doorloopt.



Rechts van het digitale instrumentencluster lijken het hout en de lak in één streep door te lopen naar het ventilatierooster voor de passagier, maar schijn bedriegt. Start de Flying Spur en het hele paneel boven het analoge klokje roteert en onthult het infotainmentscherm. Vind je dat maar nieuwerwetse nonsens, dan druk je op de Screen-knop en begint het geheel de andere kant op te draaien voor een paneel met drie ronde klokjes.

De startknop voor de 6,0-liter twinturbo W12 van de Flying Spur zit tussen de stoelen in en is omrand door de ring waarmee je de rijmodi kiest. Dus voet op de rem, vinger op de Start/Stop-toets en dan … niets. Onder de motorkap schuilen precies 635 paarden, maar die lijken met z’n allen op stilteretraite te zijn. Zelfs als ze de 2500 kilo zware Bentley in 3,8 seconden naar 100 km/h sleuren, laten ze slechts licht van zich horen.

Onderweg is de Flying Spur fenomenaal. Als we woorden moeten bedenken voor de rijervaring – en dat moeten we – dan komen we slechts tot termen die er nooit recht aan kunnen doen: comfortabel, behaaglijk, ontspannend, en meer van dat soort ontoereikendheden.

3 - Wat kan er beter aan de Bentley Flying Spur?

De Bentley is als een warm bad; ook in de zin dat er een draaikolk in ontstaat als je de stop eruit trekt (lees: gas geeft). Want wat is de twaalfcilinder inhalig zeg! Voor iedere 6 kilometer wil hij minstens 1 liter Euro 98 van je hebben. Het gebeurt bovendien niet vaak dat we blij zijn om een testauto weer in te leveren, maar na een kleine week in de Flying Spur slaakten we een zucht van verlichting. In onze jaren-dertigwijk in Utrecht waren we als de dood om de velgranden kapot te rijden, bij de Intratuin paste de Bentley niet in de parkeervakken en een anoniem bezoekje aan de familie brengen, was er ook niet bij. Als je rondrijdt in een Flying Spur heb je een grote neonpijl boven je hoofd. Eentje die flikkert, toetert, pulseert, rondjes draait en salto’s doet. En dat moet je willen.

4 - Wanneer komt de Bentley Flying Spur en wat kost-ie?

Hij is er al. En als je moet vragen wat hij kost, kun je hem niet betalen. Op het prijskaartje van 'onze' Bentley Flying Spur First Edition stond een bedrag van 340.000 euro. De basisprijs ligt zo rond de 300.000 euro.

5 - Wat vind ikzelf van de Bentley Flying Spur?

Ik laten even mijn Monopoly-fantasie de vrije loop en doe net alsof ik een Algemeen Fonds-kaart krijg. “Een vergissing van de bank in uw voordeel”, staat erop geschreven, “U ontvangt 80 miljoen euro.” Zou ik dan een Bentley Flying Spur kopen? Nee! Zonder twijfel. De Britse luxelimousine is fenomenaal stil, snel en comfortabel, maar ik zou niet kunnen leven met de ‘kijk mij eens’-looks en het onpraktische formaat. En bovendien … Een BMW 5-serie is ook stil, snel en comfortabel.