Test: Is de Volkswagen T-Cross duurder dan de Arona en Kamiq?

In vergelijking met Seat en Skoda is Volkswagen een luxemerk. Daar hoort een hoger prijskaartje bij. Dat geldt ook voor de T-Cross: hij is 1700 tot 2500 euro duurder dan de Seat Arona en de Skoda Kamiq. Maar hoe zit het met de uitrusting en de vaste lasten?

Prijzen: van 25.000 euro (Arona) tot 27.555 euro (T-Cross)

Technisch gezien zijn de Skoda Kamiq, de Seat Arona en de Volkswagen T-Cross identieke auto’s. Elke suv is dan ook leverbaar met (dezelfde) 115 pk sterke driecilinder benzinemotor. Seat vraagt 25.000 euro voor de Arona 1.0 TSI, Skoda hanteert voor de Kamiq 1.0 TSI een basisprijs van 25.790 euro. Zoals gezegd is de T-Cross 1.0 TSI wat duurder: hij kost minimaal 27.555 euro.

Veiligheidsuitrusting: de T-Cross heeft de meeste spullen

De Volkswagen T-Cross mag dan duurder zijn, hier staat een uitgebreide veiligheidsuitrusting tegenover. De compacte suv beschikt over adaptieve cruise control, dodehoekwaarschuwing en vermoeidheidsherkenning. De Skoda Kamiq doet potentiële autokopers een tegenaanbod met een knie-airbag voor de bestuurder en rijstrookassistentie. De Seat Arona is de goedkoopste auto van het drietal en dat merk je: alleen vermoeidheidsherkenning is standaard. Alle suv’s hebben trouwens een noodremsysteem voor in de stad met voetgangersherkenning.



Vaste lasten: lage wegenbelasting Arona

Als je de kosten van een nieuwe auto gaat doorrekenen, is het aanschafbedrag nog maar het begin. De vaste lasten omvatten onderhoudskosten, verzekeringspremies, wegenbelasting en afschrijving.

“Seat geeft als enige vier jaar garantie.”

Wat betreft onderhoud zijn de verschillen verwaarloosbaar, ook de verzekeringspremies liggen dicht bij elkaar. Het zijn de wegenbelasting en afschrijving waar de verschillen optreden. De Seat Arona is lichter en dus betaal je minder wegenbelasting. De dure Volkswagen behoudt zijn hogere aanschafwaarde, dus de 1700 tot 2500 euro die je nu meer betaalt, krijg je bij inruil waarschijnlijk weer terug. Over een geruststellend gevoel gesproken: Seat geeft als enige vier jaar garantie.

Meerprijs digitaal instrumentarium: Skoda Ktsjing

Weet je wat hip is? Een digitaal instrumentarium! Hij staat in de prijslijst van elke suv. Volkswagen rekent een meerprijs van 700 euro, of 1334 euro als je het navigatiesysteem ermee wilt. En dat wil je. Skoda vraagt een meerprijs van 1490 euro en eist dat je upgrade naar de Ambition-uitvoering (vanaf 27.290 euro). Ktsjing! Seat neemt genoegen met 360 euro voor de Virtual Cockpit, eventueel met een navigatiesysteem voor 995 euro extra.

Private lease: Seat Arona voor 419 euro per maand

In de vergelijkende tests van Auto Review vermelden we ook private lease-prijzen. We gaan uit van 15.000 kilometer per jaar, met een looptijd van 48 maanden. De Seat Arona private lease komt uit op 419 euro per maand, de Volkswagen T-Cross kost 447 euro. De Skoda Kamiq kost 455 euro in de private lease.



Conclusie

Is de Volkswagen T-Cross duurder dan zijn concerngenoten? Ja, maar het verschil is te overzien: je betaalt 1700 tot 2500 euro meer, maar Volkswagens zijn zo waardevast dat je dat bedrag waarschijnlijk weer terugkrijgt als je ‘m inruilt. Bovendien heeft-ie een omvangrijke veiligheidsuitrusting en vallen de optieprijzen best mee. We zijn gewend dat Volkswagen zijn klanten meer uitwringt.