Wie is sneller, de Ford Focus ST of toch de Hyundai i30 N?

We beginnen met wat statistieken: de Ford Focus ST sprint in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h, de Hyundai i30 N in 5,9 seconden. Beide auto's kunnen 250 km/h rijden. Maar op de tussensprint is de Focus ST nét wat minder snel dan de Hyundai: van 80-120 km/h duurt 6,7 seconden, de Hyundai is 0,1 seconde sneller. Dit zijn allemaal sprintcijfers, waarbij volle kracht vooruit het motto is. Maar hoe gaat her als er bochten in het spel komen?



Vastgesnoerd in de kuipstoelen



Het uur van de waarheid: weet de Hyundai i30 N zijn indrukwekkende resultaten op de snelheidsmetingen om te zetten in klinkende munt op het testcircuit? Met de adaptieve schokdempers in de hardste programma's, de elektronisch gestuurde sperdifferentieels (eLSD) in opperste staat van paraatheid en de testrijders stevig vastgesnoerd in de kuipstoelen, vliegen de Focus ST en i30 N High Performance op de eerste bocht af.



Meteen wordt duidelijk dat de eLSD's van beide auto's zeer goed op hun taak berekend zijn. Al het vermogen dat de aangedreven voorwielen te verwerken krijgen, wordt zonder aarzeling omgezet in stuwkracht. Als je gas geeft in de bocht, voel je meteen dat beide auto's een krappere lijn opzoeken. Maar de Ford Focus ST heeft toch wat meer tractie dan de Hyundai i30 N, zodat je nog iets eerder op het gaspedaal kunt gaan staan om de bocht uit te accelereren.

Ford Focus ST heeft een spannend rafelrandje



Keerzijde is dat het stuur zich - met zoveel geweld op de voorwielen - uit je handen probeert los te rukken, maar dat geeft de Focus ST gelijktijdig een spannend rafelrandje. De i30 N katapulteert zich wat subtieler de bocht uit en voelt daardoor beter in balans. Het lukt de Hyundai echter niet om de geklokte ronde op zijn naam te zetten: de Ford wijst hem zijn plaats met een voorsprong van 1,8 seconden.

Los van de rondetijden, liggen beide auto's tot op zeer hoge snelheid stabiel en koersvast op de weg. Wanneer je in een snelle bocht de grenzen van de banden hebt bereikt, zullen de auto's je niet verrassen met plotselinge glijpartijen. Op de remmentest scoort de Ford net wat beter dan de Hyundai. Bij een noodstop staat hij niet alleen iets eerder stil, maar de remkracht laat zich ook beter doseren.



Het is duidelijk: de Ford Focus ST is de beste auto op het circuit. Maar is hij niet schrikbarend duur in vergelijking met de Hyundai i30 N? En hoe bevallen de auto's als je niet op het circuit rijdt, maar op een drukke Nederlandse snelweg?



Wil je weten hoe deze test afloopt? Auto Review online bestellen is heel makkelijk! Zin in een ommetje? Het magazine ligt in de winkel tot 9 juni.