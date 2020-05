Ruimtewonder Scala



Raar maar waar: hoewel de Skoda Scala op hetzelfde compacte platform staat als de Volkswagen Polo, is hij 8 centimeter langer dan de Volkswagen Golf. Die extra centimeters zijn niet opgegaan aan dikkere bumpers, maar komen daadwerkelijk ten goede aan de ruimte. Zo heeft de Scala met de achterbank in normale positie 86 liter meer bagageruimte te vergeven dan de Golf. Ook als het op passagiersruimte aankomt, is de Tsjech de meerdere van zijn Duitse broer. Vooral de beenruimte achterin is indrukwekkend, maar ook in de breedte is de Scala de Golf daar de baas.



Skoda Scala: kofferbak van 1237 liter!



Voorin biedt juist de Volkswagen Golf de betere ruimtebeleving. Een handige Golf-optie die de Scala-rijder sowieso moet missen, is de neerklapbare leuning van de bijrijdersstoel (92 euro, alleen in combinatie met gewone stoelen). Vooral prettig bij het vervoer van schuttingplanken of achterpassagiers met een gipsbeen. De vraag is wel hoe vaak je dergelijke vervoersklusjes zult hebben. De Skoda Scala heeft een enorme kofferbak, waar je 467-1410 liter in kwijt kunt. De Golf komt niet verder dan 381-1237 liter. Voor een verstelbare kofferbakvloer in de Skoda, brengt de dealer je 150 euro in rekening. Bij de Golf is deze standaard.

Golf: digitaal dashboard



Het vrijwel volledig gedigitaliseerde dashboard van de Golf heeft geen traditionele knoppen en schakelaars. Voor vrijwel alle functies moet je in de slag met het centrale touchscreen, gladde aanraakvlakken of de 'slider onder het grote scherm'. Spraakbediening behoort ook tot de mogelijk-heden, maar we krijgen regelmatig het idee dat het systeem toe is aan een afspraak bij de Beterhoren-winkel. Ook de Skoda heeft een aanraakscherm van volwassen afmetingen, maar beschikt daarnaast over 'ouderwetsche' knoppen, bijvoorbeeld voor de verlichting en de klimaatregeling. Opvallend genoeg tref je bij de Skoda ook nog een mechanische handrem aan, inclusief de bijbehorende, ruimte vretende hendel.

Golf e-call



Op veiligheidsgebied heeft de Golf 8 zijn zaakjes uitstekend voor elkaar - als er geen softwareproblemen zijn. Het e-call systeem werkt niet goed, waardoor je er niet vanuit kunt gaan dat de hulpdiensten arriveren na een ongeluk. Pleister op de wonde is dat in de Life-versie waarmee wij rijden (de instap-uitvoering met de 130 pk-motor) Front Assist met noodremfunctie, voetgangers- en fietsersherkenning, adaptieve cruisecontrol, een kruisingsassistent, rijstrookassistentie en vermoeidheidsherkenning standaard is. Voor een file-assistent (semi-autonoom rijden in files) moet je bij de Life Business- of de Style-uitvoering zijn.



Matige afwerking in de Golf

Met zijn 150 pk sterke TSI-motor staat de geteste Skoda Scala dan wel bovenaan in de eigen pikorde, op veiligheidsgebied kan hij nog veel van de Golf Life leren. Front Assist en vermoeidheidsherkenning zijn standaard, maar adaptieve cruisecontrol vergt een meerprijs van 390 euro.

We schreven het al eerder: de interieurmaterialen zijn er in de Golf 8 niet op vooruitgegaan. Er is veel hard plastic aanwezig en dat is toch een beetje een tegenvaller. Op dit punt zijn de verschillen met de Skoda dan ook klein.

Lees de hele test in Auto Review

Het is duidelijk: de moderne Volkswagen Golf heeft een riante veiligheidsuitrusting. De Skoda Scala slaat terug met veel ruimte achterin en een grote kofferbak, maar dat is niet genoeg om de Golf te verslaan. Onze test is echter veel uitgebreider: we vergelijken ook de prijzen en afschrijving van de auto's en kijken of de Skoda met 150 pk een hoger verbruik heeft dan de Volkswagen Golf met 130 pk.



Wil je weten hoe deze test afloopt? Auto Review online bestellen is heel makkelijk! Zin in een ommetje? Het magazine ligt in de winkel tot 9 juni. Auto Review downloaden als pdf kan ook!