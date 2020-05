De nieuwe Skoda Octavia is groot en sterk

Skoda heeft een wonderlijke metamorfose ondergaan sinds het is ingelijfd door Volkswagen. Van een bescheiden budgetmerk groeide het uit tot een degelijk merk met Duitse trekjes en heel veel ruimte. Vooral de Octavia is een succes. Sinds de eerste moderne Octavia in 1996 verscheen, kozen al zeven miljoen mensen voor deze middenklasser. In landen als Tsjechië en Polen staat de Octavia elk jaar fier bovenaan in de bestsellerlijsten.



Er is in het C-segment, waartoe ook auto's als de Volkswagen Golf, de Renault Mégane en de Opel Astra behoren, geen auto ruimer dan de Octavia. Het is een van de weinige auto's waar je ook lekker achterin kunt zitten als je 1,90 meter bent of zelfs langer. Je waant je in een directieauto. Bovendien hoef je niet op een koffer meer of minder te kijken, met name de Octavia Combi heeft een enorme bagageruimte. Skoda heeft van zijn ruimte een speerpunt gemaakt: wie herinnert zich niet de reclame waarbij de grootouders van vaders en moeders kant trots komen kijken naar hun pasgeboren kleinkind. De grootouders met de chique Rover hebben een klein knuffelbeertje bij zich, de opa en oma met de Skoda-stationwagon toveren een gigantische beer uit de bagageruimte. Met een Skoda lach je iedereen uit. Al ging het in het reclamefilmpje om een Superb.

Naar de knoppen

Bij nieuwe auto's draait tegenwoordig veel om veiligheid en multimedia. Op dat onderdeel wist de vorige Octavia niet meer mee te komen. Het interieur ging dan ook volledig op de schop. Zo vertrouwd als het uiterlijk van de Octavia is, zo compleet anders is het dashboard. Dat was ook al zo bij de Volkswagen Golf, waarmee we eind 2019 reden en de Seat Leon, waarmee we ook eerder kennismaakten. Ineens waren alle knoppen in rook opgegaan. Daar moesten we toen behoorlijk aan wennen.



Ook in de Octavia zijn we bepaald geen voorstander van het verdwijnen van traditionele knoppen. Even de airco een tandje hoger zetten gaat nu eenmaal sneller met een knop dan met een druk op het touchscreen, waarbij het bovendien lastiger is om je ogen op de weg te houden. Echt álles gaat via schermen. Zelfs het schuifdak heeft geen traditionele knop meer. Radio, airco: via het touchscreen, het kan niet anders. 8 inch is standaard, een scherm van 10 inch is optioneel. De bestuurder heeft nog een escape: veel functies zijn te bedienen via grote knoppen op het stuur. Mocht iemand van de Volkswagen-groep meelezen: eigenlijk willen we wel wat knoppen terug. Soms zoek je je een ongeluk naar allerlei functies die diep in de menustructuren verstopt zitten.

Uitwijkassistent

Zo, dat lucht op. Uiteraard is heel veel aan de Octavia wél uitstekend voor elkaar. De veiligheidsuitrusting bijvoorbeeld. De spoorassistent en de adaptieve cruisecontrol werken keurig samen, zodat een lange rit over de snelweg een stuk ontspannener verloopt. Nieuw is een systeem dat waarschuwt voor verkeer als je wilt uitstappen, net als een uitwijksassistent. Wie keuzestress krijgt bij het aanvinken van alle opties bij zijn nieuwe auto: mocht je iets vergeten zijn, dan kunnen sommige features achteraf (en tegen meerprijs) alsnog worden geleverd bij een software-update. De Octavia is voor het eerst ook leverbaar met een head-up display.







De Octavia groeide licht ten opzichte van zijn voorganger: 1,9 centimeter (Combi: 2,2 cm). In de vorige Octavia stapten we al met plezier achterin, in de nieuwe is dat genoegen nog steeds groot. Vooral de beenruimte is indrukwekkend, de voorstoelen zijn echt nog centimeters verwijderd van je knieën. Voorin zit je nog rianter als je de massagestoelen met verwarming en ventilatie bestelt. Ook de Octavia is knuffelbeer-proof. De bagageruimte van de 4,69 meter lange Combi kreeg er 30 liter bij en ligt met 640 tot 1700 liter op het niveau van een BMW 5-serie Touring.



Ook als plug-in hybride

De nieuwe Octavia doet ook mee aan een andere modetrend: hij is er als plug-in hybride. Een 1,4-liter TSI benzinemotor werkt daarbij samen met een elektromotor. Gecombineerd zijn ze goed voor 204 pk. Skoda meldt dat je 60 kilometer elektrisch kunt rijden. Andere motorvarianten van de Octavia hebben mild hybrid-technologie. Dat geldt voor de 1.0 TSI en de 1.5 TSI, als je ze met DSG-transmissie bestelt. Tot slot is de Octavia G-Tec geschikt voor aardgas. De tankinhoud van 17,7 kg is goed voor een actieradius van 523 kilometer. Opvallend: de Octavia is in Nederland niet meer te koop met een dieselmotor.







Skoda maakt graag goede sier met simply clever-voorzieningen: eenvoudige oplossingen die autorijden leuker maken. Zo kun je in je Octavia Combi slapen dankzij het slaappakket, waarbij schuifgordijnen het licht tegenhouden. Wees dus niet verrast als je studerende zoon of dochter ineens héél vaak je auto wil meenemen … In de opbergruimte in de voorportieren kun je niet alleen een paraplu, maar ook een sneeuwborstel kwijt. Die, gezien de winters tegenwoordig, voor eeuwig gedoemd is om daar te blijven. Maar geinig is het wel.



Erg comfortabel

Onderweg met de Octavia noteren we eigenlijk alleen maar pluspunten. Het onderstel is comfortabel, zeker als je kiest voor adaptieve schokdempers. Zelfs hoge verkeersdrempels worden met gemak overmeesterd. Ook het geluidsniveau is aangenaam laag. Hoe hard je ook rijdt, je hoort de banden, de wind en de motor nauwelijks. De besturing is direct en nauwkeurig. En hoewel de Octavia natuurlijk geen sportwagen is, kun je toch behoorlijk wat dynamiek in je rit aanbrengen. Wij rijden met de 1.5 TSI met mild hybrid-techniek, die 150 pk en 250 Nm levert. Dat koppel is beschikbaar over een breed toerengebied: van 1500 tot 3500 tpm. Eigenlijk heb je altijd voldoende vermogen. Wil je snel inhalen, dan schakelt de DSG-transmissie onmerkbaar terug en is de actie zo gepiept. Daarbij kun je, als je een beetje je best doet, zomaar een verbruik van 1 op 20 noteren. En de prijzen? Die maakt Skoda pas later bekend.







Conclusie

De nieuwe Octavia Combi overtuigt zoals altijd met zijn enorme hoeveelheid ruimte. Je kunt makkelijk met vier volwassenen en een heleboel bagage op pad gaan. Over de krachtige 1.5 TSI-motor met mild hybrid-techniek hebben we evenmin klachten, net zomin als over het comfort. De Octavia is met zijn veiligheidsopties bovendien weer helemaal bij de tijd. Over één ding houden we klachten: de bediening via het touchscreen is níet simply clever.