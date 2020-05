Voordelen plug-in hybride auto's: zo zuinig zijn ze!

Plug-in hybride auto's zijn een nieuw fenomeen. Ze hebben een elektromotor met een accu die je moet opladen, maar onder elke motorkap zit ook een verbrandingsmotor van het type ‘oude bekende’. In de Peugeot 508 SW Hybrid spotten we de 1,6-liter viercilinder turbomotor die voortkomt uit een eerdere samenwerking met BMW. Hij levert 181 pk vermogen en krijgt hulp van een 110 pk sterke elektromotor die geïntegreerd is in de behuizing van de achttraps automaat. Zo komt de Peugeot 508 SW Hybrid aan een totaal vermogen van 224 pk.



Volkswagen Passat GTE



De 1,4-liter turbomotor met vier cilinders in de Skoda Superb Combi en de Volkswagen Passat Variant werd al in talloze modellen toegepast. Bijgepunt en opgefrist produceert hij 156 pk in beide plug-in hybrides. De elektromotor voegt daar 115 pk aan toe. De Superb iV en de Passat GTE beschikken tevens over dezelfde automatische transmissie met dubbele koppeling, die vanwege de ingebouwde elektromotor maar zes versnellingen heeft. Het vermogen bedraagt onder de streep 218 pk.

De Peugeot 508 is snel!



Bij alle drie de testauto’s verloopt het samenspel tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor soepel en bijna onmerkbaar. De aandrijflijn van de Peugeot voelt het energiekst aan. Op de standaardsprint van 0 naar 100 km/h komt dat met een tijd van 8,0 seconden niet zo tot uiting, want zijn concurrenten zijn bijna een seconde sneller, maar daarboven komt de leeuw in hem los. Een krachtige acceleratie, een lekker sportief geluid en een topsnelheid van 250 km/h (Skoda: 224 km/h, VW: 222 km/h) zorgen voor verraste blikken op de autobahn.



Welke is het zuinigst?



Weer terug op Nederlands 100 km/h-grondgebied, scoort de soepele aandrijflijn van de 508 SW Hybrid het laagste testverbruik: 5,9 liter en 4,7 kWh per 100 kilometer. Een minpunt dat we willen aanstippen is het schokkende schakelen van de automaat bij het optrekken vanuit stilstand, in bijvoorbeeld fileverkeer. De 508 Hybrid mag dan krachtig zijn, achter het stuur van de Superb iV en de Passat GTE voel je je heus geen stumper. Je hebt tenslotte 400 Nm koppel tot je beschikking. Zoals gezegd ligt hun verbruik wel iets hoger: 5,2 kWh aan stroom, plus 6,0 liter benzine in het geval van de Skoda en zelfs 6,5 liter voor de Volkswagen.



Plug-in hybride actieradius valt tegen



Hoeveel elektrische kilometers je kunt afleggen met een volle accu, hangt voor een groot deel af van je rijstijl. De fabrikanten verkondingen een elektrische actieradius van dik 50 kilometer, maar de werkelijkheid is anders. Wij haalden met de Peugeot 508 SW maar 29 kilometer, met de Skoda Superb 30 kilometer en met de Volkswagen Passat 34 kilometer. Het accupakket van de 508 SW Hybrid is 10 procent kleiner, dus dat verklaart het verschil. Waarom de Passat Variant GTE verder komt dan de Superb Combi iV, is een raadsel.

Lees de hele test in Auto Review

Het is duidelijk: de Peugeot 508 SW plug-in hybride is het zuinigst. Maar hoe ziet het met de ruimte? En mag je een caravan trekken met de Peugeot 508? Misschien is de Volkswagen Passat wel veel praktischer en de Skoda Superb veel ruimer. Of juist niet. Ook de prijs van de drie auto's verschilt behoorlijk. Waarschijnlijk wordt het een keuze tussen je hart en je rekenmachine.



Wil je weten hoe deze test afloopt? Auto Review online bestellen is heel makkelijk! Zin in een ommetje? Het magazine ligt in de winkel tot 9 juni. Auto Review downloaden als pdf kan ook!