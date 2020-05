Hoe onderscheidt de Seat Leon zich van de Golf?

Seat laat met de nieuwe Leon zien, dat het de kunst van het verleiden nog niet is afgeleerd. En dat terwijl de vierde generatie van de Spaanse gezinsauto op het beproefde MQB-platform van de Volkswagen-groep staat - net zoals de nieuwe Volkswagen Golf. Met andere woorden: de nieuwe Leon steekt zeer doorwrocht en nuchter in elkaar, maar heeft de liefhebber van een lekker potje sturen heel veel te bieden.



De Seat Leon springt uit de band met strakke lijnen en wulpse vormen, als een Spaanse schoonheid die je met een verleidelijke oogopslag "Hola" in je oor fluistert. De ontwerpers van Seat hebben veel tijd besteed aan de detaillering: voordat het nieuwe Leon-embleem helemaal naar hun wens was, waren inmiddels meerdere weken verstreken.

Zodra je instapt, ben je meteen onder de indruk. Het valt niet mee er precies de vinger op te leggen, maar de zithouding achter het stuur en de stevige vulling van de nauw op je lichaam aansluitende stoelen geven je het gevoel van controle. Je zet de rugleuning net iets rechter op dan normaal en houdt het stuur iets steviger vast. De pulserende startknop op de middenconsole heeft een haast hypnotiserende uitwerking: het enige wat je nog wilt, is de motor starten en rijden totdat de tank leeg is.



Gepeperd

Met de kloeke keuzehendel van de dubbel gekoppelde DSG-versnellingsbak in D - op liever nog: in S - laten we Barcelona achter ons, op weg naar de bergen aan de Costa Brava. Daar scheidt zich het kaf zich van het koren. Zelfs met een vermogen van 150 pk, voelt de nieuwe Leon al bijna aan als een gepeperde GTI. Hij trekt z'n klauwen uit, bijt zich vast in het asfalt en treedt de volgende bocht met bravoure tegemoet. De afstemming van het onderstel is stevig, zonder keihard te zijn. De Leon stuurt scherp, zonder nerveus te worden. Precies en to the point. Terwijl het in tal van concurrenten - zoals de Golf 8 - gaat om een veilige aankomst, hoeft de liefhebber van een sportief potje stuurwerk met de nieuwe Seat Leon niet te wachten tot de 310 pk sterke Cupra Leon er is. Het is niet eens noodzakelijk om de adaptieve schokdempers voor een sportieve beleving in het sportprogramma te zetten.



De Seat Leon onderscheidt zich met hartstocht en gedrevenheid. De Spanjaarden hebben de technische keuzemogelijkheden binnen het MQB-platform en de onderdelenmagazijnen van de Volkswagen-groep optimaal naar hun eigen hand gezet. Dat geldt voor de beschikbare motoren: benzine, diesel, mild hybrid en plug-in hybride. Dat geldt voor de veiligheidssystemen: adaptieve cruisecontrol, actieve spoorassistent en uitstapwaarschuwing (als je het portier opent word je bij een naderend voertuig gealarmeerd). Maar het geldt vooral voor de atmosfeer aan boord.



Ook in de nieuwe Leon krijg je een volledig digitaal instrumentarium, in een dashboard dat opnieuw strak gelijnd is, maar gelukkig niet meer zo slaapverwekkend oogt als in de vorige Leon. De bediening van alle systemen gaat grotendeels via het hoog geplaatste centrale aanraakscherm. Verschillende functies komen pas in beeld wanneer je hand in de buurt van het scherm komt, en dat is even wennen. De Seat Leon koppelt zichzelf razendsnel met je smartphone, navigeert online en staat in verbinding met tal van apps.



Groeispurt

Overigens moet niet het idee ontstaan dat de nieuwe Seat Leon puur en alleen is toegespitst op de persoon achter het stuur. Ook de passagiers worden in de watten gelegd. Vergeleken met de vorige Leon is de wielbasis met zo'n 5 centimeter gegroeid (naar 2,69 m), de totale lengte van het nieuwe model is 9 centimeter toegenomen (tot 4,37 m). Het resultaat van deze groeispurt merk je vooral achterin: zowel je benen als je schouders hebben duidelijk meer bewegingsvrijheid dan in de vorige Leon. Als je een grote hoekige kofferbak op waarde kunt schatten, dan is er de Leon ST. Deze stationwagon heeft een bagageruimte met een inhoud van 617 liter (hatchback: 380 liter).

De nieuwe Seat Leon is nauw verwant aan de nieuwe Volkswagen Golf 8. Des te knapper is het dat de Spanjaarden met precies dezelfde technische opzet een auto hebben ontwikkeld die zich zo gemakkelijk van de naamgever van het Golf-segment weet te onderscheiden. Op een positieve manier, welteverstaan. Dit is een auto die je niet alleen met het hoofd kiest, maar ook met het hart. De prijzen voor de Nederlandse markt zijn nog niet bekendgemaakt, maar Seat kennende wordt de nieuwe Leon iets scherper in de markt gezet dan de Volkswagen Golf 8.







Conclusie



De nieuwe Seat Leon onderscheidt zich van de nieuwe Golf met een scherp gelijnd uiterlijk en sportieve rijeigenschappen. Maar hij deelt ook veel elementen: het motorenaanbod is identiek en op het gebied van multimedia en veiligheid staat de nieuwe Leon op hetzelfde (hoge) niveau. Interessant voor het grote gezin is de ruime Leon ST.