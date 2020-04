In de nieuwe Jaguar F-Type is het altijd F-eest

Maak een CT-scan van een autojournalist en je ziet de persintroductie van de oorspronkelijke F-Type Convertible als twee bandensporen op zijn hersenschors staan. Jaguar wilde in 2013 dolgraag laten zien wat voor hooligan de nieuwe roadster kon zijn en moedigde het verzamelde journaille aan om zoveel mogelijk dwars te gaan. Oproken die achterbanden! Want er stonden nog honderden setjes klaar.

De F-Type maakte indruk. Niet alleen met zijn rijeigenschappen, maar ook met zijn soundtrack. Als zescilinder klonk de Jaguar weergaloos, waarbij vooral de 380 pk sterke S-versie het uittetterde van plezier. Ronduit overweldigend (volgens sommigen iets té overweldigend) was het helse gedonder van de F-Type R, die met een supercharger 495 pk uit een V8 blies.

Geen facelift nodig

Over één ding was iedereen het eens: het sublieme uiterlijk van de F-Type. Want als er iets is wat voormalig Jaguar-ontwerper Ian Callum uitstekend kan, dan is het sportwagens tekenen. De 65-jarige Schot is verantwoordelijk voor een paar van de mooiste auto's ter wereld. Denk aan de Aston Martin DB7, de originele Aston Martin Vanquish en de tweede generatie Jaguar XK8 / XKR.

Zijn modellen zijn zó tijdloos dat ze zelfs nu nog voor nieuw kunnen doorgaan. Het bewijs wordt geleverd door de Vanquish – die door Callum zelf weer in gelimiteerde productie wordt genomen – en door de F-Type, die wat ons betreft helemaal geen facelift nodig had. Althans, niet zo’n uitgebreide als hij nu heeft gekregen, want vooral aan de voorzijde is het een heel andere auto geworden.

Kijken we door onze wimpers naar de neus van de F-Type, dan doet het geheel Ford Mustang-achtig aan, vooral door de groter geworden grille en de bijna streepvormige led-koplampen. Wij vinden de veranderingen niet per se een verbetering (er is wat karakter verloren gegaan), maar daarover kunnen we twisten, natuurlijk. De rest van het plaatwerk is in ieder geval aan de Jaguar-designers ontsnapt en zo goed als ongewijzigd gebleven.

Woest geplofkraak

Nieuw in het leveringsprogramma is de 5,0-liter supercharged V8 met partikelfilter. De motor levert 450 pk en staat precies tussen het instapmodel en het non plus ultra van de F-Type-range in. Jaguar heeft het aantal motorvarianten teruggebracht tot drie, met onderaan een viercilinder turbomotor met 300 pk (vanaf 98.410 euro voor de cabrio), in het midden deze P450 en bovenaan de 189.170 euro kostende R (575 pk uit een supercharged V8).

De V6-versies met 340 of 380 pk zijn niet meer beschikbaar, maar wees niet getreurd: deze achtcilinder past perfect bij de F-Type. Tenminste, als we de BPM-boete vanwege de hoge CO2-uitstoot buiten beschouwing laten. De V8 loopt zijdezacht en klinkt in de basis een stuk beschaafder dan zijn voorganger, die weleens ordinair kon zijn.



Totdat je de rijmodus Dynamic of de sportstand van de uitlaat inschakelt. Dan begint de F-Type P450 diep te gorgelen en klinkt er woest geplofkraak uit de vier uitlaatmonden onder de achterbumper. Het geweld werkt verslavend; je wilt steeds maar weer gasstoten geven en op- of terugschakelen (daar gaat je verbruik!), gewoon omdat de achtcilinder voorin zo smakelijk klinkt.

Koude cijfers doen de motor tekort. De 0-100 km/h-tijd van 4,6 seconden en topsnelheid van 285 km/h zijn amusant om over op te scheppen, maar in het dagelijkse leven heb je meer aan de enthousiaste gasrespons van de V8 en de soevereine prestaties op de snelweg. De compressormotor dringt zich daar nooit op. Hij blijft op de achtergrond, onder meer door de dempende werking van het standaard partikelfilter.

Standje Jekyll of Hyde

De F-Type P450 is er met achterwielaandrijving (hoed u voor excessieve, maar oh zo leuke achterbandenslijtage) of met een 4WD-systeem. Beide zijn uitgerust met een soepele en snelle achttraps automaat van ZF, die de controle uit handen geeft als je de schakelflippers achter het stuur beroert. Het interieur van de F-Type is door Jaguar verregaand gemoderniseerd, met onder meer een nieuw infotainmentsysteem en een digitaal instrumentarium.

Met een tuimelschakelaar op de middenconsole kies je uit de verschillende rijmodi, die invloed hebben op onder meer de instellingen van het adaptieve onderstel. Of je de F-Type nu in standje Dr. Jekyll of Mr. Hyde hebt staan, hij mengt op ongehoorde wijze comfort met dynamiek. Moeten we toch iets aandragen wat beter had gekund? Dan klagen we dat de besturing een tikkeltje te licht is.

Conclusie

De Jaguar F-Type is en blijft een scherpe, maar comfortabele sportwagen. Je kunt hem iedere dag gebruiken als je wilt, zelfs op langere afstanden. Zorg er dan wel voor dat je een goedkope pomp in de buurt hebt, want de V8 voorin is weliswaar om van te smullen, maar hij lust ook het een en ander. Brandstof, heel veel brandstof.