Eerste review: Land Rover Discovery Sport D240

Wat vind ikzelf van de Land Rover Discovery Sport D240?

Achter het stuur van een Land Rover Discovery Sport stel ik me voor dat ik een Britse heer van stand ben met een groot landgoed in Schotland. In dat geval zou ik de Disco Sport met zijn beresterke dieselmotor en zijn terreinkwaliteiten meteen bestellen. In Nederland is de Discovery Sport D240 erg duur in aanschaf en vaste kosten (alleen al 620 euro per kwartaal aan wegenbelasting). Hier is de Land Rover Discovery Sport P300e met zijn stekker een veel aantrekkelijker alternatief om je tóch een heer van stand te voelen.