BMW 2-serie Gran Coupé: een twee voor vier

Vooruit, tegen de populariteit van de suv is geen kruid gewassen, maar ook de vierdeurs coupé is een populair genre. Al kun je als je strikt bent natuurlijk niet spreken over een coupé bij een auto met meer dan twee portieren. Dat gezegd hebbend, kunnen we niet om het genre heen. 'Schuldige' is de Mercedes CLA, die in 2013 debuteerde en uitgroeide tot een goed verkopende auto. Niet alleen de Duitse merken volgden het voorbeeld van Mercedes, ook Hyundai deed mee en kwam met de Hyundai i30 Fastback.

BMW haakt pas laat in en dat heeft met het onderstel te maken. Op basis van de oude 1-serie was het niet mogelijk een grotere coupévariant te maken. Maar sinds de nieuwe 1-serie debuteerde op het nieuwe UKL2-platform, kan er ineens meer. De 2-serie Gran Coupé is, in tegenstelling tot de 'gewone' Coupé, niet gebaseerd op het oude platform met achterwielaandrijving. Net als de nieuwe BMW 1-serie (test) worden bij de Gran Coupé de voorwielen aangedreven.

BMW 2-serie Gran Coupé interieur

Is de BMW 2-serie eigenlijk een 1-serie met een dikke kont? Je zou het zeggen, maar zo simpel ligt het niet. Op de motorkap na, is de carrosserie volledig anders. De koplampen zijn kleiner, de voorruit is vlakker geplaatst, het dak is 1,5 centimeter lager en de ramen hebben geen stijl - geheel in coupétraditie. Voor de bestuurder en de bijrijder biedt de 2-serie Gran Coupé veel ruimte. Achterin heb je niet zoveel plaats, de steil aflopende daklijn is de hoofdschuldige. Hoewel de Gran Coupé 21 centimeter langer is dan de 1-serie, krijgen de achterpassagiers geen centimeter meer beenruimte. Simpel gezegd is de BMW achterin gewoon een krappe auto.

Evenveel trekkracht als een 911

Aan de andere kant: een vierdeurs coupé koop je meer met je hart dan met je verstand. Dat snapt de marketingafdeling van BMW maar al te goed: je betaalt meer voor een auto waarmee je minder kunt. Al kan er 50 liter bagage meer mee ten opzichte van de 1-serie. Zelfs eigenaren van de grote 8-serie Gran Coupé kunnen wel inpakken (of eigenlijk juist niet), zij moeten het doen met 440 liter. Dat is maar 10 liter meer.

Het topmodel is de M235i xDrive met 306 pk en 450 Nm. Daarmee is het koppel precies even hoog als dat van de Porsche 911 Carrera. De viercilinder turbomotor doet weinig fout: hij is onderin al erg krachtig en blijft tot 4500 toeren zijn volledige koppel afgeven. Wie er geen genoeg van kan krijgen, gaat door totdat de motor met een heerlijk volle basdreun 6200 toeren draait. Zo krijgt de Gran Coupé zowaar sportwagenflair.

Sportief én comfortabel

De wielen hebben geen probleem om het riante vermogen op de weg over te brengen. Vierwielaandrijving is standaard, aan de vooras is een mechanisch torsendifferentieel geplaatst. De 2-serie heeft een heerlijk directe besturing, waarbij de regelunit zorgt dat het vermogen in ideale porties naar het juiste wiel wordt gestuurd. Daarbij communiceert de besturing intensief met de bestuurder, zonder onnodige aandrijfinvloeden. BMW op z'n best.

De stijve carrosserie en de geslaagde afstemming van de veren en dempers (soepel in de comfortstand, stevig als je voor de sportstand kiest) zorgen voor rijeigenschappen waarop niets af te dingen valt. Heb je geen zin in sportieve escapades, dan is het onderstel vergevingsgezind en worden oneffenheden keurig gladgestreken. Goed nieuws voor 3-serie-rijders die een overstap overwegen.

BMW 2-serie Gran Coupé prijzen

De M235i weegt 45 kilo meer dan zijn 1-serie-evenknie. Hij heeft standaard led-koplampen, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren voor en een achttraps automaat, maar daar betaal je wel 65.011 euro voor. De duurste 1-serie met dezelfde motor kost 62.499 euro. Het instapmodel (218i Gran Coupé) is met 37.880 euro (handbak) een stuk minder duur. Maar dat geldt ook voor de 118i, die 34.726 euro kost.

BMW biedt dieselversies aan met 116 of 190 pk, prijzen beginnen bij 41.221 euro. Later dit jaar wordt het programma uitgebreid. Of BMW, net als Mercedes, ook met een Shooting Brake komt, is onduidelijk. De woordvoerders uit München ontkennen vooralsnog in alle toonaarden …