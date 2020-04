Valt ook bij de nieuwe Mini Electric het k-woord?

De Mini Electric en de Honda E hebben meer dingen gemeen. Het zijn allebei compacte hatchbacks met een klein accupakket en een grote prijskaart. De elektrische Mini heeft niet de fysieke aantrekkingskracht van de olijke Honda, maar past wel naadloos in het leven van mensen die op Instagram naar foto's van andermans ontbijt kijken. De goedkoopste Honda E kost 35.330 euro, de Mini Electric heeft een basisprijs van 34.900 euro. Maar zoals dat gaat bij het samenstellen van een Mini, ben je al snel 6 mille extra kwijt.

Mini-dashboard

De Mini Electric ziet eruit als een gewone Mini. Alleen de dichte grille, aparte velgen en gele E-emblemen verklappen dat je met een elektrische versie van doen hebt. Als je net in de Honda E naar een muur van beeldschermen hebt gestaard, doet het dashboard van de Mini nogal ouderwets aan. Al is ouderwets misschien niet het juiste woord, want de elektrische versie heeft wel een digitaal instrumentarium gekregen. Dat kan echter niet voorkomen dat we de vele knoppen en de drukke vormgeving associëren met de gewone Mini. We krijgen dan ook niet het gevoel in een revolutionair nieuw model te rijden. Wat dat betreft heeft Honda het beter begrepen.

Elektrische kart

De dynamische kwaliteiten die je met het merk Mini associeert, komen in dit model nog beter tot uiting. Dankzij een laag zwaartepunt en een betere gewichtsverdeling, stuurt en rijdt de Mini Electric opvallend sportief. Als we het rijgedrag moeten vatten in twee woorden, twijfelen we geen moment: elektrische kart.



Wat de pret een beetje drukt, zijn de duidelijk voelbare oneffenheden. Dat de stekkerauto ongeveer 150 kilo zwaarder is dan de Cooper S, merk je dan weer niet. De 184 pk sterke elektromotor (30 pk meer dan de Honda E Advance) zorgt ervoor dat de driedeurs hatchback vliegensvlug van zijn plek komt. De sprint van 0 tot 100 km/h duurt 7,3 seconden. Dat de topsnelheid is vastgezet op 150 km/h, zullen veel Mini-rijders niet eens merken. Ze houden hun gasvoet in bedwang omdat de accu anders te snel leeg is.



Mini hanteert een actieradius van 225 kilometer, maar dat moeten haast wel stadskilometers zijn. Met een accupakket van 32,6 kWh waarvan slechts 28,9 kWh beschikbaar is, voorzien wij een stroom van boze tweets van mensen die op de snelweg maar 150 kilometer ver komen. En nog minder ver als ze continu 130 km/h rijden. Een bezoekje aan de snellader duurt ongeveer 35 minuten en dankzij de krachtige boordlader (11,2 kW) duurt opladen bij een wallbox of laadpaal maar drie uur.

Conclusie

Moderne Mini's zijn veel groter dan hun voorgangers. Het zijn volwassen auto's waarmee je moeiteloos op autovakantie gaat. Wat dat betreft voelt de Mini Electric als een stap terug, want met zijn kleine accupakket kom je niet veel verder dan de stad en het gebied eromheen. Aangezien hij wel erg leuk rijdt, zie ik een glansrol voor hem weggelegd als tweede auto. Maar als je daar naar op zoek bent, moet je ook bij de Honda-dealer gaan proefrijden.