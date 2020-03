Eerste review Mitsubishi Space Star (2020)

Wat bevalt er aan de Mitsubishi Space Star (2020)?

We stappen met enige scepsis in, want in de basis is de Mitsubishi Space Star al acht jaar oud. Overigens is hij daarmee niet de enige senior in het A-segment. Ook de Volkswagen Up en consorten lopen al sinds 2011 mee en het debuut van de huidige Citroën C1, Peugeot 108 en Toyota Aygo is ook alweer zes jaar geleden. Onze sceptische blik maakt al snel plaats voor een bescheiden glimlach. Om te beginnen is de Mitsubishi een stuk ruimer dan je verwacht. Vooral achterpassagiers met wiebeltenen en knikkende knieën zullen met plezier constateren dat hun onderdanen niet snel klem zitten. Verder is alles netjes bekleed. Oké, het is alsof je in een plasticgroothandel zit, maar we zien in elk geval nergens koud, bloot metaal. We rijden de Space Star 1.2, die een 80 pk sterk driecilindertje achter de stoere grille heeft. De 1,2-liter doet het zonder turbo, maar is opvallend gemakkelijk in de omgang. Rotondes in de derde versnelling nemen en optrekken vanaf 50 km/h in vier, 130 km/h op de snelweg? Het motortje klaagt nooit.