Eerste review Audi RS Q3 Sportback

Wat valt op aan de Audi RS Q3 Sportback (2020)?

Het jaar 2020 is cruciaal voor de bepaling van de CO2-boetes die de Europese Unie gaat uitdelen. Dan is een auto als de Audi RS Q3 een opvallende verschijning. Vooral in technische zin. In plaats van een volledig elektrische, of plug-in hybride aandrijflijn, heeft dit 400 pk sterke feestbeest ‘gewoon’ een vijfclinder lijnmotor met turbo achter de neusringen. CO2-uitstoot: 202 tot 204 g/km. Dat is ruim tweemaal zoveel als het voorgeschreven EU-gemiddelde van 95 gram. Gedurfd! De RS Q3 Sportback is 4 centimeter lager dan het standaardmodel, kent schuiner aflopende C-stijlen en een forsere dakspoiler. Daarnaast staan de beide RS-versies van de Audi Q3 standaard op 20-inch lichtmetaal en hebben ze een afwijkende neus. We zien boemerangvormige panelen naast de enorme luchthappers en een lager geplaatste grille. Zo ontstond er aan de bovenkant ruimte voor een luchtspleet, een ode aan de Audi Sportquattro, de ingekorte rallyversie van het oermodel. Aan de achterkant is de RS Q3 Sportback te herkennen aan een ‘wildere’ achterbumper, voorzien van een zwarte strip met 'winglets' aan de uiteinden.