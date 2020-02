Eerste review Peugeot 508 HYbrid

Wat bevalt er aan de Peugeot 508 Hybrid (2020)?

Over het rijcomfort van de 508 waren we al best tevreden en dat is er alleen maar op vooruitgegaan. Vooral omdat de auto op de elektromotor vrijwel geruisloos is. Hét argument voor een hybride aandrijflijn is natuurlijk het potentieel zeer lage verbruik en de gunstige CO2-uitstoot (29 g/km). Maar met de prestaties van de 508 Hybrid is ook niets mis. Dankzij het systeemvermogen van 225 pk zit je desgewenst in 8 tellen op de 100 km/h. Zelfs alleen op de elektromotor kun je dan nog 35 km/h harder. Maar dan ga je de elektrische actieradius van 52 (SW) tot 54 km (Berline) natuurlijk niet halen.