Eerste review: Opel Grandland X Hybrid4 (2020)

Wat bevalt er aan de Opel Grandland X Hybrid4 (2020)?

Het is ons niet gelukt om 59 kilometer op een acculading stroom te rijden, maar wel 40 kilometer. Dat zijn echte kilometers, afgelegd op een gevarieerde route met wat energie-intensieve snelwegkilometers. Tijdens die 40 kilometer, biedt de Opel Grandland X Hybrid4 het comfort van een volledig elektrische auto. Het bandengeruis wordt zelfs compleet weg gefilterd. Zodra de verbrandingsmotor bijspringt, horen we wel een zachte brom. Net zo rustgevend als de stille cabine, is het idee dat je altijd 300 pk en 520 Nm tot je beschikking hebt. Ideaal voor snelle inhaalacties en andere gevallen waarin je een gevaarlijke situatie wilt ‘ontvluchten’. De elektromotoren en het accupakket nemen trouwens geen kostbare binnenruimte in beslag. De kofferbak heeft nog altijd een inhoud van 390 tot 1528 liter.