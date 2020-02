Eerste review: Smart EQ Fortwo (2020)

Wat bevalt er aan de Smart EQ Fortwo (2020)?

Het rijgevoel van een Smart Fortwo is nog altijd met geen andere auto te vergelijken. Je kunt met het 2,7 meter kleine autootje rijden als een pizzabezorger op een scooter: je flitst overal langs en voegt makkelijk even tussen twee auto’s in zonder dat ze woedend op de claxon drukken. Een koppel van 160 Nm is meer dan genoeg om vlot door de stad te bewegen. De sprint van 0 naar 60 km/h is in 4,8 seconden voltooid. Als je de cabrio kiest, snuif je de benzine op die jouw auto niet uitstoot. De nieuwe app maakt het makkelijk om je Smart aan iemand uit te lenen en die persoon meteen te laten betalen voor de stroom die hij verbruikte.