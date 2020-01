Eerste review: Ford Puma (2020)

Wanneer komt de Ford Puma en wat is de prijs?

De Ford Puma is inmiddels bij de dealer te bewonderen. De prijzen beginnen bij 26.900 euro, en dat is fors meer dan concurrerende merken voor hun instap-suv’s vragen. Aan de andere kant hoeven bijvoorbeeld Volkswagen (T-Cross) en Toyota (C-HR) ook niet te klagen over de klandizie voor hun duurdere crossovers. Wanneer je in de Ford Puma stapt, krijg je dan ook meteen een motor met 125 pk en de behoorlijk complete Titanium-uitvoering. Er is ook een wat sportiever aangeklede Sportline-versie (1150 euro extra). Wil je nog meer lekkernijen, dan kun je beide uitrustingsvarianten opwaarderen naar X-niveau. Een automaat volgt in mei (op de 125 pk-versie), de luxueuze Vignale kan rond de zomer worden verwacht. En dan hebben we nog niet het meest spannende Puma-nieuws verklapt, maar van Ford mogen we daarover nog even niets(t) zeggen …