Test - Is de Volkswagen Golf 8 nog steeds een allemansvriend?

Bij de introductie van vrijwel elke nieuwe auto vertellen de persvoorlichters enthousiast over de toegenomen buitenmaten en de verbeterde ruimte, het geoptimaliseerde comfort en de geperfectioneerde rijeigenschappen. Niets daarvan bij de presentatie van de nieuwe Volkswagen Golf 8. Waar vooral op wordt gehamerd, is het gedigitaliseerde, vrijwel knoppenloze interieur. Op zich niet zo vreemd, want in de hardware kent de nieuwe Golf weinig schokkende wijzigingen.

“Van evolutie is binnenin geen sprake: het dashboard ging drastisch op de schop”

Hij staat nog op hetzelfde MQB-platform als zijn voorganger. Aan de buitenmaten is ook nauwelijks gesleuteld, al is de Golf 8 wel een centimeter of drie lager dan het vorige model, wat voor een dynamischer uiterlijk en een betere stroomlijn moet zorgen. Ook de GTI-achtige lamellen in de voorbumper en de ver naar voren doorgetrokken motorkap helpen daaraan mee. Wel oogt de nieuwe Golf een tikje chagrijnig. Maar goed, dat scheelt de vijfde of zesde eigenaar weer een investering in een setje booskijkers. De bilpartij van de nieuwe Golf is vooral te herkennen aan de afgeslankte achterlichten en de verchroomde nepuitlaten.

Wij rijden met de 130 pk sterke viercilinder 1.5 TSI met handgeschakelde zesbak. Deze motorvariant komt in februari 2020 naar Nederland, samen met de driecilinder 1.0 TSI (90 en 110 pk) en 2.0 TDI (115 pk). Daar blijft het niet bij. Medio 2020 volgen onder meer twee plug-in hybrides (met 204 en 245 pk), een aardgasmotor, een 2.0 TDI met 150 pk, een GTI en een 150 pk sterke 1.5 eTSI met mild hybride-techniek. Ook met die laatste maken we een testrondje.

Ouderwetse 'kloenk'



De Golf is altijd een allemansvriend geweest, en dat wil Volkswagen graag zo houden. Vandaar dat de directie nauwlettend in de gaten hield wat de exterieurontwerpers uitspookten toen ze met de Golf 8 aan de slag gingen. Nadat de dames en heren zich ervan hadden vergewist dat het de goede kant opging, trokken ze zich terug in hun kantoren op de hoogste verdieping van het Volkswagen-gebouw. Toen ze na een tijdje gingen kijken hoe het ervoor stond met het interieur, schrokken ze zich rot. Want hier is van evolutie geen sprake: het dashboard ging drastisch op de schop en is nu volledig digitaal, ook in de standaarduitvoering. Toch ging de directie overstag.

Het voordeel is dat de Golf 8 er vanbinnen hypermodern uitziet en dat je het instrumentarium en het touchscreen vérgaand aan je eigen voorkeuren kunt aanpassen. Daarnaast heb je de keus uit een miljoenmiljard kleuren voor de sfeerverlichting. De jonge clientèle vindt het waarschijnlijk vet, maar voor andere Golf-rijders is het misschien einfach zu viel - too much in goed Nederlands. Van fysieke knoppen is nauwelijks sprake meer, alleen op het stuur zitten er nog een paar. Bijna alles moet je bedienen via aanraakvlakken of het touchscreen - en dat is wennen.

Vooral de afwezigheid van een temperatuurregelknop vinden we een gemis. Nu moet je die instellen via een slider onder het touchscreen (schuiven of drukken), maar je kunt ook eerst de clima-sneltoets onder het scherm aanraken en dan via het touchscreen je voorkeuren aanpassen. Het leidt gewoon te veel af. Gelukkig kun je ook “Hallo Volkswagen” roepen en zeggen dat je het koud hebt. Dan zou de auto de temperatuur moeten bijregelen. Maar waarschijnlijk heeft-ie z’n puppytraining nog niet afgerond, want in de testauto reageert hij nog niet bijster gehoorzaam.

“Je hebt de keus uit een miljoenmiljard kleuren voor de sfeerverlichting”

Waar we evenmin enthousiast van worden, zijn de harde plastic oppervlakken in het interieur, onder meer aan de zijkanten van de middentunnel, de onderkant van het dashboard en een groot deel van de portieren. Ga er met je vingertoppen overheen en je krijgt ‘nagel-over-schoolbord-kippenvel’. Verder geen kwaad woord over de afwerking - alles zit strak in elkaar en de portieren sluiten met een degelijke ‘kloenk’.

Lichttunnel

De Golf was al een van de comfortabelste en ruimste auto’s in zijn klasse, en daar is niets aan veranderd. Toch hadden we - misschien onbewust - de hoop dat de nieuwe Golf toch nog wat extra stappen had gezet. Begrijp ons niet verkeerd: hoofd- en beenruimte zijn voor- en ­achterin nog altijd prima en de (ongewijzigde) kofferbakinhoud van 380 liter is meestal voldoende. Toch knaagt de gedachte dat de nieuwe Renault Clio een bagageruimte van 391 liter heeft …

Het rijgedrag van de Golf 8 is stevig doch comfortabel, de besturing is een toefje directer dan voorheen en de zesversnellingsbak laat zich weer lekker precies bedienen. Hoewel het onderstel je niet echt uitdaagt, staat de nieuwe Golf in scherpe bochten heus zijn mannetje. Daarbij profiteert de testauto van adaptieve schokdempers (optie), die hem nog wat beter in het juiste spoor houden. Wij worden op onze beurt met een stevige knuffel vastgepind door de (optionele) Ergo Active-stoelen, zelfs op de meest misselijkmakende bergweg­getjes. Een schreeuwlelijk is de Golf niet, zelfs niet als je het gaspedaal vloert. De motor is soepel, al vinden we de tweede versnelling soms iets te lang.

Waar we écht van onder de indruk zijn, zijn de intelligente IQ-koplampen. Elke nieuwe Golf heeft standaard led-verlichting voor én achter, maar voor slimme led-koplampen moet je helaas bijbetalen. Hoeveel ze kosten is nog onduidelijk, maar wij zouden ze zeker overwegen. ­Tijdens een rit in het donker bieden ze onder alle omstandigheden een optimaal zicht. Je ziet hoe de lampen een lichttunnel creëren waarin jij heel ver - en breed - kunt kijken. Desondanks worden tegenliggers niet verblind.

Ook bijzonder is de Car2X-technologie. Daarmee is de Golf 8 voorbereid op communicatie met andere auto’s en infrastructurele hulpmiddelen. Zo kan de Golf bij plotseling opdoemende files of een aanstormende ambulance op tijd worden gewaarschuwd. Helaas wordt Car2X nog nauwelijks toegepast, maar in de toekomst wordt het een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen van ongelukken. Net als de zelfrijdende auto, trouwens.

En ook op dat gebied is de Golf 8 voorbereid. Door de combinatie van actieve cruisecontrol en spoorassistentie kan de auto in files bijvoorbeeld al semi-autonoom rijden. Nog zo’n futuristisch trekje is dat je bepaalde elektronische voorzieningen achteraf kunt bijkopen, als waren het apps op je smartphone. Vond je die actieve cruisecontrol bij aanschaf van de auto te duur, maar krijgt je spaarvarken na een paar maanden toch een opgeblazen gevoel? Ga via het touchscreen naar de Volkswagen-shop, betaal online en het systeem wordt geactiveerd. Verder kun je allerlei persoonlijke instellingen opslaan, van de stoel en de buitenspiegels, maar ook van de veiligheidssystemen, de ­klimaatregeling en de geluidsinstallatie. Handig als je je auto regelmatig uitleent.

Mild hybrid

In de Golf 1.5 eTSI maken we ook nog even kennis met de mild-hybridetechniek. Daarbij zorgt een 48V-accu onder de bijrijdersstoel in samenwerking met een startgenerator voor extra zuinigheid, een zeer alert start-stopsysteem en zo nodig voor een toefje meer power (tot 50 Nm). Wie met beleid gas geeft, kan door veel te ‘zeilen’ en recupereren zomaar 1 op 20 rijden.

“De motor is soepel, al vinden we de tweede versnelling iets te lang”

Als je van opschieten houdt, laat de 150 pk sterke viercilinder zich van een heel andere kant zien. Dan is-ie alert en speels, en doet hij de weinig bijterige 130 pk-versie verbleken. Een ander pluspunt van de motorvarianten met 150 pk of meer is de multilink-achterwielophanging. Zwakkere broeders moeten het met een eenvoudige torsie-as doen.

Jammer genoeg is het mild hybride-­systeem alleen leverbaar in combinatie met de DSG-bak. Die transmissie met dubbele koppeling laat zich bedienen met een piepklein joystickje, zoals je dat ook in de Porsche 911 met PDK aantreft. Zelf schakelen kan met flippers aan het stuur. Anders dan bij veel andere Volkswagens met DSG, hadden we maar ­zelden de behoefte om ze te gebruiken. De transmissie is alert en lijkt de weg vooraf te lezen, zonder nare nerveuze trekjes te vertonen als je de stick in de sportstand zet. Dat was vroeger wel anders.

Vanaf heden is de Golf 8 al te bestellen, maar het duurt nog tot ­februari 2020 voordat je hem live in de showroom kunt bewonderen. Behalve de door ons gereden Style-versie, kun je kiezen voor de iets soberder Life-uitvoering, of de basisversie zonder nadere toevoeging.





Conclusie

Met zijn rijgedrag, ruimte en comfort is de Golf 8 nog steeds een allemansvriend. Maar de bijna spreekwoordelijk goede ergonomie is geofferd voor een smartphone-achtige bediening. Hierdoor weet je niet meer blindelings je weg te vinden. Met de 130 pk sterke 1.5 TSI-motor kunnen wij goed overweg, maar échte vrienden werden we met de 1.5 eTSI. Toch is het maar de vraag of onze vriendschap de tand des tijds doorstaat. Inmiddels ligt de elektrische ID.3 op de loer om de favorietenrol van zijn brandstofbroer over te nemen.