Toevallige ontmoeting. Op een groezelig bedrijventerrein spotten we een geparkeerde BMW 7-serie van de eerste generatie: een E23 uit de jaren zeventig in stemmig Brabantia-bruin. We zetten de 750i xDrive ernaast voor een foto en schrikken van het contrast tussen de twee, dat nog groter is dan we hadden verwacht. In vergelijking met zijn bevallige voorganger lijkt de moderne Siebener opgezwollen en misvormd. Alsof hij elefantiase onder de leden heeft: de olifantsziekte.

Lelijk? Nee Imposant? Ja

Begrijp ons niet verkeerd: we vinden de 7-serie geen onaantrekkelijke sedan. Zeker in deze M Sport-uitvoering – met zwarte exterieurdetails en 20-inch lichtmetalen wielen – is hij een imposante, zelfs sportief ogende verschijning. Duidelijke splijtzwam is natuurlijk zijn immense grille, die in het zwart nóg meer opvalt. De uit de kluiten gewassen aardappelstamper zit er niet voor de Europese markt, maar voor Amerika en China, waar kopers graag hun rijkdom etaleren.

Prijs BMW 750i xDrive

En bemiddeld moet je zijn om een 750i te kunnen rijden, want zoals de kolos hier staat, kost hij 210.806 euro, waarvan precies 47.447 euro is besteed aan opties. Met andere woorden: voor de extra’s op deze 7-serie had je ook een nieuwe BMW 320i kunnen kopen. De grootste boosdoeners zijn de leren bekleding (8648 euro), het High Executive-pakket (4995 euro), de geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins (4795 euro) en het Professional-infotainmentsysteem (3309 euro).

NASCAR in driedelig grijs

Het spreekt voor zich dat je in de BMW 750i nagenoeg niets tekort komt, want de lijst met verwennerijen is zo lang als de auto zelf. Na een vermoeiende overwerkdag brokkelt de stress bijna vanzelf van je af, ook als je achter het stuur zit. De BMW ontspant je met sfeerverlichting (waarvan je de intensiteit en kleur kunt instellen), stoel- en stuurverwarming, en een waslijst aan massageprogramma’s. Wil je de Top 2000 op de radio net iets harder horen? Dan volstaat een draaiende vingerbeweging in de lucht (Gesture Control).

Zo rijdt de BMW 7-serie

Rijden in de BMW 750i is een onwerkelijke ervaring. Hij sluit je zo effectief van de buitenwereld af, dat het lijkt alsof hij is bevroren in de tijd. De opper-BMW staat stil, zo voelt het, en de aarde beweegt onder hem door. Als inzittende ervaar je rust, ruimte en regelmaat. Ergens ver weg – zo’n beetje rond de gehoorgrens – draait de 4,4-liter twinturbo V8 als een metronoom. Wanneer de krachtpatser wordt aangesproken, kondigt hij discreet burbelend de naderende versnelling aan.

“De opper-BMW staat stil, zo voelt het, en de aarde beweegt onder hem door.”

Zet je de aandrijflijn in Sport, dan verstoort de optionele M Sport-uitlaat gelijk de orde, als een boze beller in een stiltecoupé. Voor een model dat niet uit de BMW M-stal komt, klinkt de 750i behoorlijk wild. Met name ’s ochtends ontwaakt hij als een NASCAR in driedelig grijs: luid hamerend om de kou van zich af te slaan. De 7-serie is corpulent – zoals alle heren van stand – maar zwiept zijn 1940 kilo naar 100 km/h alsof het niets is. Dankzij 530 pk en 750 Nm heeft hij slechts 4,4 seconden nodig.

Verbruik BMW 7-serie valt niet mee

Met Schloss Neuschwanstein op wielen kun je nog een probaat potje sturen ook. Want de BMW 750i voelt zich niet alleen thuis in zijn natuurlijke leefomgeving – de ongelimiteerde autobahn – maar kan ook op bochtig asfalt prima aarden. Zijn adaptieve luchtvering houdt koetsbewegingen te allen tijde in het gareel. En het optionele Integral Active Steering laat de achteras tegen- of meesturen, wat de zakenlimo in de stad extra wendbaar maakt en op de snelweg voor een hogere stabiliteit zorgt.

Waar je ook rijdt, het verbruik van de BMW 7-serie valt niet mee. Volgens BMW zou 1 op 10 mogelijk moeten zijn, maar na een week proberen kwamen wij niet verder dan 1 op 7. Het zal de vermogende kopers een zorg zijn waarschijnlijk. En anders heeft BMW ook een paar dieselversies en de stekkerhybride 745e in de prijslijst staan. Aan de top van het leveringsprogramma – boven de 750i – staat de megalomane M760Li, met 585 pk en 850 Nm uit een 6,6-liter V12 met twee turbo’s.

“De 7-serie zwiept zijn 1940 kilo naar 100 km/h alsof het niets is.”

Ontspannen op de achterbank

Alle 7-series zijn rijdersauto’s, maar het is uiteraard ook geen straf om erin gechauffeerd te worden. Achterin is het uitstekend toeven: met een enorme hoeveelheid beenruimte, verwarmbare stoelen, een armsteun met een tablet, twee mediaschermen op de voorstoelen, en meer. De achterbank van de 7-serie is een plek om te ontspannen, of juist hard te werken – op voorwaarde dat de bestuurder zich een beetje weet in te houden. Anders komt niet alleen 100 km/h binnen 4,4 seconden in zicht, maar ook de wagenziekte.

Oordeel BMW 750i xDrive

Het voordeel van rijk zijn? Dat je je in een auto als de BMW 750i kunt verplaatsen. Wat is dat toch een ongelofelijke traktatie! De prestaties, het comfort, de luxe, de technologie, de rust aan boord … Wij kunnen er wel aan wennen. En dat deden we dus ook. Wat het inleveren van onze testauto tot een uiterst deprimerende ervaring maakte. Om het toch nog even over the elephant in the room te hebben: de bovenmaatse nieren van de vernieuwde 7-serie zie je toch niet als je erin rijdt. Bovendien volgt BMW met dat stijlelement simpelweg de concurrentie. Heb je de gapende muilen van de Audi A8 en Lexus LS weleens gezien?