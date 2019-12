Test Volvo V60

In de middenklasse is Volvo bij ons altijd een grote speler geweest. De concurrentie met onder meer Audi, BMW en Mercedes is hevig, maar anders dan elke andere fabrikant die voet aan de grond trachtte te krijgen in de zogenaamde premium middenklasse, is Volvo dat ogenschijnlijk moeiteloos gelukt. We zullen je niet vermoeien met allerlei verkoopcijfers en statistisch geneuzel ter bewijsvoering, je hoeft onderweg alleen maar te letten op de hoeveelheid V90's, XC60’s en XC90’s. Tegen alle trends in de traditionele middenklasse in, blijft ook de V60 een populaire auto.

Volvo's bekende vormtaal

Volvo's wekken altijd sympathie, en de V60 is geen uitzondering op die regel. Met zijn vriendelijke, weinig pretentieuze uitstraling roept hij bij niemand kwade sentimenten op. Het ontwerp van de auto volgt Volvo’s bekende vormtaal, waarbij subtiliteit in kapitalen wordt geschreven. Bij de eerste aanblik lijkt de V60 een schaalmodel van de V90, maar als je beter kijkt, springen de geprononceerde bollingen en hollingen in het plaatwerk in het oog. Ook staat de achterruit van de V60 rechterop dan bij de Volvo V90 - de praktische bruikbaarheid stond hoog op de agenda van de Volvo-ontwerpers.

Verzorgde afwerking

In die ruimtelijke opzet zijn ze beslist geslaagd. Dankzij de lange wielbasis zitten ook lange lijzen heel geriefelijk op de achterbank. In de kofferruimte past 529 liter bagage. Wanneer je de tweedelige rugleuning met skiluik via de handige knopjes bij de achterklep automatisch omklapt, past er 1441 liter in.

De binnenhuisarchitectuur van de V60 is een mengeling van elementen die we kennen uit de XC90, S90/V90 en XC60: een hoge middentunnel, een diepe zitpositie, een strak gelijnd dashboard met mooie ventilatieroosters en een staand aanraakscherm van 9 inch. Al dan niet in combinatie met een digitaal instrumentarium van 12,3 inch. Het geheel is met zorg afgewerkt. De bediening van de centrale display is niet meteen duidelijk, maar de structuur van het menu leer je gauw genoeg kennen.

V60: veilig als een Volvo

Volvo en veiligheid gaan hand in hand, en ook in dit opzicht stelt de V60 niet teleur. Net als de S90, V90 en XC60, is de middenklasse stationwagon standaard voorzien van een compleet arsenaal hulpsystemen en assistenten. De omgeving van de auto wordt door tal van sensoren en camera’s nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht plotseling een voetganger, wielrenner of ontsnapte neushoorn voor de auto opdoemen, dan krijgt de bestuurder een waarschuwing en helpt de elektronica bij het maken van de juiste beslissing.

“De mensen van Volvo schieten meteen in de verdediging als de suggestie wordt gewekt dat het een eenvoudige vorm is van autonomie is.”

Als het niet meer anders kan, grijpt de techniek in en wordt met het straktrekken van de gordels een noodstop ingeleid. Op die manier wordt een aanrijding voorkomen, of blijven blikschade en lichamelijk letsel tot een minimum beperkt. City Safety herkent niet alleen andere voertuigen, spelende kinderen, een demarrerend peloton e-bikers of vluchtende struisvogels, het systeem heeft ook een actieve rijbaanassistent. Met een subtiele stuurcorrectie voorkomt dit systeem dat de auto als gevolg van onoplettendheid op de verkeerde weghelft belandt. Wanneer de techniek sporen van vermoeidheid bij de bestuurder detecteert, krijg je het advies je cafeïnepeil weer op niveau te brengen.

Semi-autonoom

De veiligheidsuitrusting kan worden uitgebreid met IntelliSafe Surround (met onder meer dodehoekwaarschuwing) en IntelliSafe Assist, dat bestaat uit een adaptieve cruisecontrol met Pilot Assist. Hiermee wordt het stuurwerk deels uit handen van de bestuurder genomen, doordat sensoren voortdurend de positie van de auto ten opzichte van de wegbelijning meten en actief corrigeren. Een zeer comfortabele toevoeging. De mensen van Volvo schieten meteen in de verdediging als de suggestie wordt gewekt dat dit een eenvoudige vorm is van autonomie is. Neen, dat is het beslist niet: het dient puur en alleen ter assistentie van de bestuurder. Na een seconde of 15 ‘met zonder’ handen aan het stuur, volgt het vriendelijke doch dringende verzoek om beide handen weer terug om het stuur te klemmen.

Benzine, diesel en plug-in hybride

Volvo levert de V60 met twee viercilinder benzinemotoren (190 of 250 pk) en - in tegenstelling tot de vierdeurs S60 - twee diesels (150 en 190 pk). Daarnaast zijn er twee plug-in hybride-aandrijflijnen, die een viercilinder benzinemotor koppelen aan een elektrische hulpmotor met stekkerverbinding. De T6 Twin Engine heeft 340 pk, de T8 Twin Engine tikt de 390 pk aan. De accu's van beide Twin Engine-versies zijn in de middentunnel opgenomen. Zo gaat er geen kostbare interieurruimte verloren. Volvo zegt dat de T8 Twin Engine tot 45 kilometer geheel elektrisch rijdt. Over de rijkwaliteiten van de Volvo V60 kunnen we kort zijn: die staan op gelijk niveau met die van de Duitse premiummerken. Het onderstel van de V60 is comfortabel afgestemd en dankzij de informatieve, niet overmatig bekrachtigde besturing, stuurt de auto met veel gevoel.

Prijzen van de Volvo V60 beginnen bij 43.195 euro (T4). Neem je de uitgebreide standaarduitrusting van de V60 in ogenschouw, dan is hij ten opzichte van zijn directe concurrenten uit Duitsland scherp geprijsd. De T8 plug-in hybrideversie in de complete Inscription-uitvoering staat voor 58.995 euro in de prijslijst. Er is ook een hoger op de poten staande Cross Country-versie van de V60 - met vierwielaandrijving. Prijzen van dit model starten bij 54.995 euro.