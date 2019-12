Ooit werd de term 'gran turismo' bedacht voor auto's die prestaties en comfort zodanig wisten te combineren, dat je er snel en moeiteloos het Europese continent mee kon doorkruisen. De Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo uit 1929 beet het spits af en na de Tweede Wereldoorlog namen auto's als de Lancia Aurelia B20 GT, de Maserati 3500 GT en de diverse Aston Martins het stokje over.

Maar al snel werd het GT-label ook geplakt op snelle versies van huis-tuin-en-keukenmodellen als de Ford Cortina en Saab 93. Kortom, het GT-label devalueerde. McLaren doet hier niet aan mee. Sterker nog, de GT uit het Engelse Woking is misschien wel de beste GT ooit. Wanneer je in de bestuurdersstoel hebt plaatsgenomen, wil je die eigenlijk nooit meer verlaten. En dat komt ditmaal niet alléén omdat elegant uitstappen nogal wat lenigheid vergt.

Proactieve dempers voor McLaren GT

Zelden hebben we in een auto gereden die superieure prestaties en een maniakale bochtvastheid zo achteloos op het asfalt brengt. Daarnaast is het veercomfort eigenlijk ongepast voor een auto met dit lijnenspel. Het is volgens McLaren mede te danken aan de proactieve dempers. Ze verwerken oneffenheden sneller dan nog voordat de inzittenden ze kunnen waarnemen.

“Het veercomfort is eigenlijk ongepast voor een auto met dit lijnenspel.”

Door schijnbaar onverenigbare eigenschappen bij elkaar te brengen, ontpopt de nieuwe GT zich als een auto waarin je wilt blíjven rijden. Wanneer het navigatiesysteem opgetogen "Bestemming bereikt" meldt, reageren we teleurgesteld: zijn we er nú al? Duidelijker dan met de GT had McLaren niet kunnen maken wat het bedoelt met zijn slogan "There is no finish line".

De McLaren GT is me er eentje



Je moet oppassen dat je niet bevangen wordt door de verdovende cocktail van adrenaline en zen waarmee deze auto je probeert in te palmen. Voor je het weet, trek je een oranje jurk aan en probeer je iedereen ervan te overtuigen dat Boeddha's credo 'dat het niet om de bestemming gaat, maar om de reis ernaartoe' de ultieme waarheid is.

Neem ons niet kwalijk dat we ons zo laten meeslepen, maar de McLaren GT is me er eentje. Om te beginnen is het met zijn extreme lijnen en zijn middenmotor een nogal vreemde eend in de GT-bijt. Wat de McLaren GT laat zien, zijn de looks en de lay-out van een supercar. Net als de andere modellen van het merk wordt de basis gevormd door een vederlicht (87,1 kg) en knetterstijf carbon frame, waaraan een aluminium voor- en achtertrein zijn bevestigd.

Vergelijking met de McLaren 720S

De GT is ongeveer 100 kilo zwaarder dan de McLaren 720S. Dat zit 'm deels in de 14 centimeter langere koets. Dankzij die extra lengte kon er achter de comfortabele sportstoelen een lange, vlakke laadruimte worden gecreëerd. Via de grote glazen achterklep laat de kofferbak zich volstouwen met een flinke golftas, twee paar ski's van 1,85 meter lengte en drie rolkoffers, of een volledige polo-uitrusting.



Nu kennen we niemand die skiënd over de golfbaan gaat en wat je voor de polosport nog meer nodig hebt dan een paard, weten we niet. Daarom kijken we naar de beschikbare liters: het zijn er 420, wat voor een auto met zo'n verleidelijk uiterlijk een mooi aantal is. Nog mooier is dat de voorste kofferbak de totale bagageruimte op 570 liter brengt. Ruim voldoende voor een serieuze reisauto. Voor de afwerking van de bagageruimte kun je trouwens kiezen uit leer, alcantara of super fabric. Het pak waarin André Kuipers zijn rondjes om de aarde maakte, is er ook van gemaakt.

V8 met 620 pk en 630 Nm

De McLaren-ingenieurs hebben hun best gedaan om de achterste bagageruimte zo koel mogelijk te houden. Zo hebben ze de geblazen V8 letterlijk naar een lager niveau gebracht. Hij is in het chassis geïntegreerd en ligt 12 centimeter dichter bij het asfalt dan in andere McLarens. Om het zekere voor het onzekere te nemen, hebben ze boven de motor ook een koelkanaal ingebouwd.



Nadeel van deze slimme constructie is dat de prachtige V8 aan het oog onttrokken wordt. Niet getreurd: zijn 620 pk en 630 newtonmeter zorgen ervoor dat je hem zeker zult opmerken. Vanaf 3000 toeren ligt 95 procent van de beschikbare kracht aan je rechtervoet, wat ruim voldoende is om de 1530 kg wegende GT vleugels te geven. Overigens is er ook onder de 3000 toeren genoeg power voorhanden om je een ongekende duw in de rug te bezorgen. Daar hoeft de achttraps transmissie met dubbele koppeling niet eens per se voor terug te schakelen. Ondanks de aanwezigheid van de twee turbo's hangt de V8 gretiger aan het gas dan Donald Trump aan Twitter. Even met je grote teen wiebelen is voldoende om medeweg-gebuikers tot zoutpilaren te degraderen.

0 tot 100 in 3,2 seconden en een topsnelheid van 326 km/h

Wanneer de turbo's bij 5500 toeren op de toppen van hun kunnen presteren, veegt de super-Brit alle ongeschreven GT-regels van tafel en katapulteert-ie je het supercar-universum in. Voor bestuurders die graag direct ter zake komen, ligt een honderdsprint van 3,2 seconden in het verschiet. En wie de stikstofcrisis-grens bij De Lutte, Beek of Venlo achter zich laat, kan na nóg eens 6 seconden de 200 km/h aantikken. En terwijl de nietsvermoedende bijrijder amechtig naar lucht hapt, knalt de snelheidsverslaafde bestuurder indien gewenst door tot 326 km/h. Met zulke snelheden krijgen bonbons sowieso geen kans om te smelten …

McLaren GT rijdt lichtvoetig en stabiel

Onaardse rijbeleving of niet, de McLaren houdt de breedgeschoeide voeten stevig aan de grond. Het onderstel is magnifiek afgestemd en in krappe bochten genomen krijg je het gevoel dat je naar jezelf in een versneld afgespeelde film kijkt. Vanuit je comfortabele stoel stuur je met speels gemak via ideale lijnen over bochtige trajecten. De grip lijkt oneindig en het is alsof de precieze besturing je automatisch in de juiste richting dirigeert. Lichtvoetigheid en stabiliteit bereiken eenzame hoogten.

“De bediening van de remmen vergt enige gewenning.”

Bij het bedienen van het rempedaal moet de bestuurder zelf alle lichtvoetigheid van zich afschudden, want het vraagt om een stevige tred. Aanvankelijk lijkt het alsof de remklauwen niet zo'n trek hebben, maar bij een nog verder verhoogde pedaaldruk bijten ze zich plotsklaps ongenadig in de overmaatse schijven vast. Uiteindelijk zijn de remmen goed te doseren, toch vergt de bediening enige gewenning.

Bach, Strauss en noice cancelling

Behalve een aangenaam veercomfort en bovengemiddelde prestaties moet een serieuze gran turismo een aangenaam geluidscomfort bieden. Of je onderweg nu graag naar Stravinsky, Springsteen of je reisgenoot luistert, in de GT hoeft niemand het volume tot onbeschaafde hoogten op te schroeven. McLaren heeft de stroomlijn afgestemd op een zo laag mogelijk geruisniveau en extra geluiddempend materiaal verhindert de toegang van de rolgeluiden tot het interieur.

“Naar de V8 kunnen wij úrenlang luisteren.”

De speciale Pirelli-banden doen met noice cancelling een bijzondere technologische duit in het zakje. Het uitbundige V8-geluid wordt in toom gehouden door een elektronisch gestuurd kleppensysteem. De goede verstaander ontleent voldoende akoestisch genot aan de V8-brom op de achtergrond. Ook wij konden er úrenlang naar luisteren.

McLaren GT prijs en conclusie

Is de McLaren GT (252.000 euro) nu een supercar met het comfort van een gran turismo of een gran turismo met de prestaties en de wegligging van een supercar? Ach, wat doet het ertoe? Feit is dat je met de GT razendsnel enorme afstanden aflegt, zonder dat de auto je daarbij vermoeit met een niersteenvergruizende hardheid of - op den duur - dodelijk vermoeiend gebrul. Bovendien is de GT door zijn riante bagageruimte veel praktischer dan zijn wonderschone uiterlijk doet vermoeden. Al met al is de McLaren GT snel, schoon (Euro 6d), knap en beschaafd als de ideale schoonzoon, maar helaas is er een flinke bruidsschat nodig om hem binnen de familie te krijgen.