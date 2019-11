Eerste review Volkswagen e-Up (2020)

1. Wat valt op aan de Volkswagen e-Up (2020)?

Ten opzichte van de vorige Volkswagen e-Up is de verbeterde versie niet alleen zo'n 1500 euro goedkoper geworden. Ook de actieradius is er sterk op vooruitgegaan. Het oude model had een bereik van slechts 166 kilometer, terwijl de nieuwe e-Up volgens Volkswagen 260 kilometer haalt. En dan is dat laatste cijfer ook nog eens berekend volgens de nieuwe, strenge WLTP-methode. Maar goed, ondanks die prijsverlaging is de elektrische Volkswagen Up nog altijd twee keer zo duur als de goedkoopste versie met benzinemotor ...

2. Wat bevalt aan de Volkswagen e-Up (2020)?

Vóór alles blijft de Volkswagen Up een zeer stevig en volwassen aanvoelende stadsauto, die voor zijn buitenmaten opmerkelijk veel ruimte biedt. Ondanks de ombouw tot EV blijft die ruimte onaangetast. Het accupakket is door de technici vakkundig onder de zitplaatsen en in de wagenbodem weggemoffeld. Je zit een fractie hoger, maar de hoofdruimte blijft ruim voldoende. Op het gebied van kofferruimte hoef je evenmin concessies te doen: de inhoud is ook bij de e-Up 251 liter. Op het gebied van prestaties en comfort heeft de Up alleen maar aan volwassenheid gewonnen door de EV-ombouw. De auto is stil en accelereert zeer vlot. Van 0 naar 50 km/h sprint je in 3,9 seconden en vanuit stilstand naar 100 km/h ben je maar 11,9 tellen kwijt. Ook met het halen van de topsnelheid van 130 km/h heeft de e-Up geen enkele moeite. Het mooie is dat je in een stedelijke omgeving de opgegeven actieradius vrij gemakkelijk haalt, ook als je af en toe 'plankstroom' geeft.

3. Wat bevalt niet aan de Volkswagen e-Up (2020)?

De Volkswagen e-Up mag dan een van de goedkoopste elektrische auto's op de markt zijn, een koopje is het allerminst. Volkswagen had dan ook wel wat meer zijn best mogen doen om e-Up-klanten een wat rijker gevoel te geven. Nu zit je bij de portieren nog steeds tegen veel bloot metaal aan te kijken en de kunststoffen zijn ook in de elektrische Up zo hard als Playmobil-plastic. En jongens, geen elektrisch verstelbare spiegels standaard? Maar één usb-aansluiting? Bijbetalen voor een gedeeld neerklapbare achterbank? Dat is toch wel karig.

4. Wanneer komt de Volkswagen e-Up (2020) en wat is de prijs?

Begin 2020 staat de Volkswagen e-Up in de showroom. De vanafprijs bedraagt 23.475 euro, voor de wat luxer aangeklede e-Up Style ben je minimaal 25.695 euro kwijt. Voor die 2220 euro extra biedt de Style onder andere 16-inch lichtmetalen wielen in plaats van stalen velgen met plastic doppen. Verder beschikt de Style over cruisecontrol, een zwart gespoten dak, een achteruitrijcamera en een met leer bekleed stuur.



5. Wat vind ikzelf van de Volkswagen e-Up (2020)?

Net als de Seat Mii Electric doet de Volkswagen e-Up uitstekend waarvoor hij gemaakt is. In en om de stad is het een comfortabel, vlot karretje, Geen parkeergaatje is veilig voor de elektrische Up en stoplichtsprints schrijft-ie met gemak op zijn naam. Maar zolang stadscentra nog geen verboden gebied zijn voor moderne auto's op benzine, blijft de potentiële clientèle volgens mij beperkt. Je moet als particuliere consument wel een uitgesproken milieu-idealist zijn om een stadsauto te kopen die tweemaal zo duur is als een vergelijkbaar benzinemodel. Maar als je écht zo'n idealist bent, koop je waarschijnlijk helemaal geen auto. Ik zie de e-Up dan ook meer als een statement van Volkswagen. Een prima statement, maar wel eentje dat waarschijnlijk vooral weerklank vindt onder bedrijven die met hun wagenpark in een groen blaadje willen komen bij hun milieubewuste clientèle.