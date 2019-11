Renault Twingo TCe 95

Mooi geel is niet lelijk. Voor een chique zakensedan of een stoere suv gaat die logica niet op, maar een stadsauto als de Twingo is net een sneaker: elke kleur van de regenboog staat 'm goed. Deze gele carrosseriekleur heet Jaune Mango en is nieuw in het kleurenpalet. Bij onze testauto is de zomerse kleur doorgezet in het interieur en dat doet wonderen voor het humeur van de bestuurder.

De nieuwe voorbumper maakt de Twingo strakker. Weg zijn de ronde zaklampen die overdag branden, de dagrijverlichting is nu C-vormig en in de koplampunit verwerkt. De nieuwe verlichting en de verticale luchtsleuven doen de compacte stadsauto iets breder ogen. Boven het linker achterwiel zit voortaan een luchtinlaat. Hij herinnert ons eraan dat bij de Twingo de motor achterin ligt.

Meer pk’s voor Renault Twingo (2019)

De steeds strenger wordende uitstootnormen dwongen Renault om beide benzinemotoren onderhanden te nemen. De driecilinders met 75 of 95 pk werden tegelijkertijd 5 pk krachtiger dan hun voorgangers. De SCe 75 heeft de 1,0-liter basismotor zónder turbo en een handgeschakelde vijfbak. De TCe 95 heeft wel een turbo en een inhoud van 898 cm³. Wij rijden 'm met een handbak en die schakelt naar onze smaak wat stug. Je kunt de krachtiger motor ook met een zestraps transmissie met dubbele koppeling bestellen. In een BPM-vrije wereld zou je voor zo'n geavan-ceerde versnellingsbak de Renault-dealer 380 euro toestoppen, maar met de Nederland geldende belastingen kost de upgrade naar een auto-maat 1900 euro.

“Als je onlangs een gele stip in de binnenspiegel zag opduiken, dan waren wij dat.”

Het kwieke turbomotortje heeft aan een half woord genoeg. In de stad benut hij zijn koppel van 135 Newtonmeter om de nog geen duizend kilo wegende Twingo vooruit te duwen. Hoewel de standaardsprint naar de honderd volgens de folder 13,1 seconden duurt (niet iets om over op te scheppen), zijn we binnen de stadsgrenzen onze medeweggebruikers toch keer op keer te snel af. Op de snelweg blijkt de TCe 95 een lange adem te hebben. Druk bij 120 km/h het gaspedaal dieper in en hij versnelt makkelijk naar de 130. Als je onlangs een gele stip met C-vormige lampen in de binnenspiegel zag opduiken, dan waren wij dat.

Handig: kleine draaicirkel

Het is een poos geleden dat we met de vorige Twingo hebben gereden en herontdekken nu de voor- en nadelen van de achterin geplaatste motor. De kleine draaicirkel blijft verbazen. In straten waar we normaal gesproken een keer moeten steken, maken we in de kleine Renault eenvoudig rechtsomkeert. Hier staat tegenover dat de vloer van de bagageruimte nogal hoog ligt. Zodoende valt er weinig te stapelen met bagage. Pluspunt: je hebt een vlakke laadvloer als je de bank neerklapt.

Onhandig: trillingen en hard geveerd

Of het nou komt door waar de motor zit of door het feit dat driecilinders van nature in onbalans verkeren, als we wachten voor bijvoorbeeld een rood stoplicht voelen we de auto trillen. Het blijkt een goede motivator om het start-/stopsysteem te gebruiken - motor uit, trilling weg. Over comfort gesproken: op klinkerwegen voel je dat de Twingo nogal hard geveerd is. Het onderstel van een stadsauto mag best wat vergevingsgezinder zijn.

Renault Twingo (2019) prijzen

De nieuwe Twingo SCe 75 heeft een adviesprijs van 12.490 euro, maar de TCe 95 is fors duurder: vanaf 16.890 euro. Dan krijg je wel de luxe Intens-uitvoering, inclusief het 7-inch touchscreen met logisch werkend multimediasysteem en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Voor de goedkopere versies heeft Renault een systeem bedacht waarbij jouw telefoon fungeert als multimediasysteem en boordcomputer met behulp van een gratis app. In een chique zakensedan of een stoere suv vinden we dat geen gezicht, maar in een stadsauto is het hip en modern - net als de gele lak.

Conclusie

De nieuwe voorbumper met andere dagrijverlichting geeft de Twingo een nog vrolijker snoetje. Tegelijkertijd werden de driecilindermotoren schoner en krachtiger en kreeg het dashboard een opfrisbeurt. Kortom, de Twingo kan er weer een tijdje tegenaan. Nadelen zijn er ook: hij is vrij hard geveerd en soms trilt de driecilinder turbomotor hinderlijk. Dat is bij de niet veel duurdere Clio beter voor elkaar.