Eerste review Opel Corsa (2020)

1. Wat is opvallend aan de Opel Corsa (2020)?

Zet de nieuwe Opel Corsa naast een Corsa uit 1982 (in de tussentijd werd hij 13,7 miljoen keer verkocht) en hij lijkt hem te vermorzelen. De auto is inmiddels 4,06 meter lang, dat is bijna 44 centimeter meer dan de eerste Corsa. We kunnen nog niet met de elektrische Corsa rijden, dus concentreren ons volledig op de benzineversie met 130 pk. Onze GS Line heeft wat sportieve accenten, waaronder dubbele verchroomde uitlaatpijpen en een sportknop, waarbij de besturing en gasrespons directer worden. Bovendien wordt het motorgeluid iets aangedikt. De invloed van Peugeot zie je aan kleine details: zelfde pookknop, zelfde navigatiesysteem, zelfde sleutel.



2. Wat is er goed aan de Opel Corsa (2020)?

In de Peugeot 208 waren we al onder de indruk van het comfort. De Opel Corsa deelt zijn platform met de 208 en ook nu gaan onze duimen de lucht in. Het onderstel is een mooi compromis tussen Frans comfort en Duitse stevigheid. Verder wordt het geluid dat banden, wind en motor maken keurig gedempt. De Corsa heeft – tegen meerprijs – een zeer soepel schakelende automaat met liefst acht versnellingen.

De veiligheidsuitrusting is uitgebreid, maar je moet wel bereid zijn om extra te betalen. De Corsa is leverbaar met led matrix-verlichting, die automatisch de juiste lichtsterkte van de koplampen kiest. Ook adaptieve cruisecontrol en een spoorassistent zijn aan te vinken op het bestelformulier, net als een systeem dat waarschuwt als je op kruipsnelheid aan de zijkant een stoeprand of paaltje dreigt te raken. Halverwege volgend jaar kan de Corsa zichzelf ook inparkeren. Betaal je nog meer, dan krijg je leren bekleding met stoelmassage – wie wil er nog een grotere auto?



3. Wat bevalt minder aan de Opel Corsa (2020)?

Dat zijn wat kleine dingen, maar er is ook een belangrijk minpunt. De bijrijdersstoel is hoog geplaatst, waardoor je als je lang bent te weinig hoofdruimte hebt en nauwelijks door de vooruit naar buiten kunt kijken. Achterin geldt hetzelfde: de beenruimte is prima voor elkaar, maar je hoofd schuurt tegen het dak. Met de andere ergernisjes valt beter te leven. In onze testauto zijn de regensensoren hyperactief: bij een klein buitje gaan de ruitenwissers driftig te keer. Verder heeft onze verder rijk uitgeruste testauto geen klimaatbeheersing, maar die kun je wel bestellen voor 399 euro.







4. Wanneer komt de Opel Corsa en wat gaat-ie kosten?



De Opel Corsa staat al bij de dealer en kost 16.999 euro. Dan heb je wel een karig uitgeruste auto. Interessanter is de Edition-uitvoering, die 1000 euro meer kost. Onze GS Line kost 21.299 euro. De elektrische Opel Corsa-e staat in het voorjaar van 2020 in de showroom. De prijs is al bekend: 30.999 euro.



5. Wat vind ikzelf van de Opel Corsa?

In de Frans-Duitse charmestrijd verliest hij het van de nieuwe Peugeot 208, die ik gedurfder en eleganter vindt dan zijn Duitse evenknie. Op de overige onderdelen: hulde voor de degelijke zesde generatie van de Opel Corsa. Dankzij het comfort en de fijne opties waarmee hij leverbaar is, vraag je je af waarom je een auto zou kopen uit een hogere klasse.