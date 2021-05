Wat doen de veiligheidssystemen van een auto? Deel 3: nooit meer botsen

Hoewel veel veiligheidssystemen proberen om botsingen te voorkomen, kun je een crash nooit helemaal uitsluiten. Er zijn ook systemen die dan paraat staan en de gevolgen beperken. Dat kan toch het verschil zijn tussen leven en dood. Mercedes leverde pionierswerk, bijvoorbeeld door samen met Bosch ESP te bedenken. Maar ook PreSafe was revolutionair toen het in 2002 op de Mercedes S-klasse debuteerde. Bij een dreigende crash, worden maatregelen getroffen om de impact te beperken. Ramen worden automatisch gesloten en de gordels aangespannen.

Voorkomen van een kettingbotsing

Inmiddels kan er veel meer. Multi collision warning probeert te voorkomen dat er een kettingbotsing ontstaat. Zo worden na een aanrijding de alarm- en remlichten automatisch geactiveerd. Achteropkomend verkeer kan misschien nog op tijd remmen. Sommige auto’s kunnen een botsing van opzij herkennen. De luchtvering tilt de carrosserie iets op, zodat de stevige dorpels extra bescherming bieden. Bovendien kunnen actieve stoelen de inzittenden meer richting het midden van de auto bewegen.

Systemen met voetgangersherkenning

Het gebied rond de auto wordt steeds meer bewaakt met camera- en radartechniek. Bijna alle nieuwe auto’s hebben een noodremsysteem met voetgangersherkenning. Dat wordt vanaf 2022 in de EU zelfs verplicht op nieuwe auto’s. Bij snelheden tot 60 km/h remmen ze dan allemaal automatisch voor voetgangers.

Dodehoekassistent, ook voor vrachtwagens

Ook nu geldt weer: helemaal voorkomen kun je een aanrijding niet, maar de gevolgen kunnen beperkt worden. Bij vrachtwagens is vanaf 2022 een systeem verplicht dat waarschuwt als er bij het afslaan een fietser of auto in de dode hoek zit. Vooral wanneer truckers rechtsaf willen, hebben ze niet altijd voldoende zicht en kunnen ze iemand over het hoofd zien.

Voor fietsers is er meer goed nieuws: bestuurders die vanuit een parkeervak de weg opdraaien, zien nog wel eens achterlangs kruisend verkeer over het hoofd. Sommige auto’s hebben al een systeem dat dit herkent en zo nodig een snelle noodstop inzet.

Auto's die automatisch 112 bellen bij een ongeluk

Bij zware ongelukken kan de auto zelf 112 bellen via eCall, dat geactiveerd wordt door onder meer sensoren in de airbag. Volgens de ANWB kunnen zo jaarlijks tien inzittenden van auto’s worden gered, zelfs als ze bewusteloos zijn, of zodanig bekneld zitten dat ze niet zelf kunnen bellen. Je kunt het systeem ook handmatig bedienen, meestal met een knop in de dakconsole.