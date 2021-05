Ik zoek een tweedehands trekauto voor mijn caravan. Welke occasion moet ik kiezen?

Hoe veel weegt jouw caravan?

De zoektocht naar een geschikte tweedehands trekauto begint bij de caravan. Want voordat je naar Marktplaats surft om het occasionaanbod te gaan bekijken, moet je eerst in de papieren van je Adria, Bürstner, Dethleffs, Hobby, Kip, Knaus, LMC (vul je merk maar in) duiken. Hoe zwaar is de caravan en wat is het maximale laadvermogen? Wil je exact weten hoeveel jouw beladen caravan weegt, dan raden wij aan om een weegbrug te gebruiken.

Wat is het trekgewicht van een auto?

Voor alle auto's is een maximaal toegestaan trekgewicht bepaald. Sommige auto's mogen helemaal niks trekken (oudere hybrides vaak niet), anderen draaien hun hand niet om voor een aanhangwagen van 2500 kilogram. Het trekgewicht van een auto vind je op het kentekenbewijs, maar is ook eenvoudig op te vragen via de website van de RDW.

Helaas zijn er vrijwel geen occasionwebsites die de mogelijkheid bieden om op trekgewicht te zoeken. Op de website van de ANWB vind je een handige tool waarmee je van iedere auto het aanbevolen caravangewicht kan vinden.



Hoe zwaar is de trekauto zelf?

Met alleen het trekgewicht ben je er nog niet. Het is ook belangrijk om te weten wat de auto zelf weegt. Want over het algemeen geldt: hoe hoger het gewicht van een auto, hoe fijner hij is als caravantrekker. Het advies is om altijd de 75 procent-regel aan te houden. Daar bedoelen we mee dat het gewicht van de beladen caravan niet meer mag zijn dan 75 procent van het gewicht van de beladen trekauto.

En om het nog ingewikkelder te maken, geven autofabrikanten ook vaak een maximaal treingewicht op. Dat is wat de beladen auto en de beladen caravan samen mogen wegen. Je mag het treingewicht niet overschrijden.

Caravan trekken: liever benzine of diesel?

Benzine of diesel maakt tegenwoordig weinig meer uit. Als caravantrekker wil je een auto hebben die veel trekkracht (koppel) bij lage toerentallen heeft. Vroeger moest je daarvoor een diesel aanschaffen, maar tegenwoordig presteert een turbobenzinemotor nagenoeg even goed.

Is een auto met automaat een geschikte caravantrekker?

Jazeker. Ben je op zoek naar een tweedehands auto als caravantrekker, dan kun je op Marktplaats prima het vinkje 'automaat' omzetten. Het maakt daarbij niet uit of hij een traditionele automaat, een continu variabele transmissie (CVT) of een automaat met dubbele koppeling heeft.

Niet aan te raden is een auto met een gerobotiseerde handbak (een halfautomaat). Voorbeelden daarvan zijn Selespeed van Alfa Romeo, SMG van BMW, Sensodrive van Citroën en Dualogic van Fiat.

Kan een (plug-in) hybride een caravan trekken?

Een (plug-in) hybride kan zeker geschikt zijn voor het trekken van een caravan. De elektromotor van een hybride zorgt voor veel trekkracht bij het wegrijden, dus dat maakt op gang komen een fluitje van een cent. Over het algemeen hebben hybrides en plug-in hybrides een lager maximaal trekgewicht dan traditionele benzine- of dieselauto's. Maar als dat trekgewicht genoeg is voor jouw caravan, dan is er niets aan de hand.

Ik wil concrete voorbeelden! Welke auto's zijn goede trekkers?

Och, daar zijn er zoveel van! Maar laten we hier een paar goede voorbeelden geven. Dan heb je een richting waarin je moet zoeken.



1 - Mazda CX-5

De eerste generatie, die van 2012 tot 2017 werd gebouwd, was er met een Skyactiv 2.0-benzinemotor. Daarmee mag de Mazda CX-5 een aanhanger van 1800 kilo trekken. Ze zijn er tweedehands vanaf 9000 euro.



2 - Skoda Superb

Een trekauto hoeft niet per se een suv te zijn. Een Skoda Superb - bijvoorbeeld met 2.0 TDI-motor - is ook uitermate capabel, met zijn aanhangergewicht van 2000 kilo. Tweedehands valt er genoeg te kiezen.



3 - Subaru Forester

Subaru's zijn gewild om hun uitstekende trekcapaciteiten. Het maakt bij de Forester niet uit welke generatie je hebt, altijd kan er een flinke caravan achter. Op Marktplaats zijn er meer dan honderd te vinden.



4 - Opel Astra

Een Opel Astra met 1.4-turbomotor mag zo'n 1400 kilo trekken. Dat is een prima gewicht voor een compacte caravan. Op Marktplaats stikt het van de gebruikte Astra's.



5 - Mitsubishi Outlander PHEV

Jazeker, de bijtellingsheld van 2013, 2014 en 2015 is een prima caravantrekker. Een alternatief is mogelijk de 2.2 DI-D-dieselversie van de Mitsubishi Outlander. De vanafprijs van beide ligt op ongeveer 10.000 euro op Marktplaats.