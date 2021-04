BMW M3 E30 vs. BMW M2 CS - De tovenaar en zijn leerling

Er zijn van die momenten in je leven die je nooit meer vergeet. De eerste lesdag op de middelbare school, je eerste kus, het verlossende woord van je rij-examinator: "Goed gedaan, gefeliciteerd!" Zo herinner ik mij nog precies dat wij thuis werden aangesloten op de kabel-tv. Dat gebeurde dertig jaar geleden, in de herfst van 1990. In de Mikrogids stond vermeld dat Eurosport een samenvatting zou uitzenden van het volledige DTM-seizoen. Ik zat klaar, met een schaaltje chips en een glas cola.

Wat ik zag, kon ik niet geloven. Een uur lang staarde ik met open mond naar de beeldbuis. Dat deze kooigevechten tussen de vangrails al zo vroeg op de avond werden getoond - daar hadden ze een kijkwijzer voor moeten uitvaardigen! Bloedstollende knokpartijen tussen heetgebakerde coureurs, die weigerden elkaar een duimbreed toe te geven. Bij de vele plaagstootjes en hardhandige inhaalpogingen vlogen de spiegels en portierhendels in het rond. Stuiterend over de hoge kerbstones en balancerend op twee wielen, joegen de auto's elkaar met krijsende motoren richting grindbak, veelvuldig resulterend in fraaie pirouettes en pijnlijke plaatschades. In het Deutsche Tourenwagen Meisterschaft werd niet met de ellenbogen geracet, maar met gebalde vuisten en gestrekte benen. Dit was geen showgevecht, maar een doldwaze bendeoorlog. Ik was verkocht.

Meest succesvolle toerwagen aller tijden

Van de auto's die in 1990 om de DTM-titel vochten - de Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo, de Audi V8 quattro en de BMW M3 Sport Evolution - staat er maar eentje in het collectief geheugen gegrift. Het succes van de Audi V8 (de goedlachse Hans-Joachim 'Strietzel' Stuck greep de titel) is te lokaal en te kortstondig geweest, de Mercedes 190 E 2.5-16 Evo bleef te zeldzaam. Ga je googelen op 'meest succesvolle toerwagen aller tijden', dan dingt de BMW M3 van de E30-generatie consequent mee naar de nummer 1-notering.

Zijn triomftocht ging immers veel verder dan de Duitse koningsklasse. Vele coureurs wonnen talloze nationale en internationale titels met de M3, en voor belangrijke langeafstandsraces als de 24 Uren van Spa-Francorchamps, de 24 Uren van de Nürburgring of de Bathurst 1000, was de M3 eerste keus. Het is niet waarschijnlijk dat iemand alle classificaties compleet heeft, maar het leidt geen twijfel dat de M3 de meeste overwinningen in de toerwagenracerij op zijn naam heeft staan.

De BMW M3 E30 is een waardevolle legende

De BMW M3 is een legende, een collector's item dat de laatste jaren flink in waarde is gestegen. Dat maakt deze klassieker voor vele liefhebbers inmiddels een onbereikbare droom. Sommige mensen hebben het geluk gekend om in 'de juiste tijd' een M3 te bemachtigen, toen de prijzen nog te behappen waren. Zoals Terry Honigh, die ons graag kennis laat maken met zijn gekoesterde M3 uit 1989.

Bij de Nederlandse BMW-importeur dienen we het verzoek in voor deze ontmoeting een nagelnieuwe M2 CS klaar te zetten. Van alle huidige M-producten, is dit immers het model dat het dichtst bij de oorsprong staat. Een puriteinse pretmobiel, waarvan er tegenwoordig nog maar zo ontzettend weinig zijn. De M3 is inmiddels een erkende klassieker, de M2 CS wordt dat uiteindelijk ook. Maar of hij als tovenaarsleerling dezelfde heldenstatus krijgt als zijn illustere voorbeeld? De tijd zal het leren.

Als nieuw, showroomconditie, concoursstaat

Terry gebruikt zijn vermiljoenrode BMW M3 waarvoor hij is gebouwd. De kilometerteller staat op 240 duizend, maar die levenservaring is de auto absoluut niet aan te zien. 'Als nieuw', 'showroomconditie' of 'concoursstaat', het is net maar welk predicaat je erop wilt plakken. Terry geeft toe dat hij flink heeft geïnvesteerd in de technische en cosmetische conditie van zijn M3, zonder in een langdurige volrestauratie te zijn vervallen. Hij rijdt de auto wanneer hij kan en verbetert 'm waar nodig. Wel is de M3 voorzien van een verschuifbare splitter onder de voorbumper en een achterspoiler met een verstelbare luchtgeleider - net zoals de M3 Sport Evolution. Maar alles is eenvoudig weer naar origineel terug te brengen, mocht dat een keer noodzakelijk zijn.

BMW M4 Competition-hart in BMW M2 CS

Om de magie van de M3 goed op me te laten inwerken, stuur ik Terry en zijn net zo BMW-gekke kameraad Martijn op pad met de M2. Die auto heb ik zelf inmiddels een paar dagen mogen beproeven, en je kunt ervan op aan: hij is om je vingers bij af te likken! Wat wil je ook, onder de carbon motorkap ligt BMW's gelauwerde S55-motor, die met zijn twee turbo's een vermogen van 450 pk en een koppel van 550 Nm uit een slagvolume van drie liter pompt. Als je nou denkt, 'ik ken die cijfers ergens van', dan heb je je klassiekers goed op een rijtje. In de vorige generatie M3 en M4 met Competition Pack, ligt namelijk precies dezelfde zescilinder lijnmotor.

De BMW M2 CS rijdt zoals hij eruitziet: alsof hij een slagersbijl tussen de tanden heeft en met stalen vuisten het asfalt wil vermorzelen. Blijf alsjeblieft niet te lang aan de grond genageld staan, want hij maait alles op zijn pad plat. Vergeleken met de M240i Coupé, is de M2 CS maar liefst 9,7 centimeter breder. Subtiliteit is hem vreemd. De lichtgewicht carbon motorkap is als cellofaan over de onstuimige S55-motor getrokken. Ook het dakpaneel, de spiegelhuizen en de vlijmscherpe splitters en spoilers op bumpers en achterklep zijn gemaakt van koolstofvezel. Maar verwacht niet dat de M2 CS een gestripte vlieggewicht is. Schoon aan de haak, weegt-ie 1550 kilo.

Verrassend genoeg laat de brute kracht van de motor zich dankzij de lange slag van het gaspedaal redelijk gemakkelijk doseren. Zodat je niet in mootjes wordt gehakt als je je rechtervoet een keer niet kunt bedwingen. Met 450 pk is de M2 CS heer en meester over de compacte superklasse, waar hij schreeuwerige heethoofden als de Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ tegen het opgepompte sportschoollichaam loopt. De BMW haalt echter hautain de neus op voor dit gepeupel: 421 pk en vierwielaandrijving? Dat is voor watjes. Als de M2 CS zijn vizier al op een andere auto heeft gericht, dan is dat de Porsche Cayman GT4.

Kom maar terug als je shirt nat is van het zweet

De BMW M2 CS is magistraal, zo kunnen Terry en Martijn beamen. In rechte lijn is de stemming in 4 seconden van gezond spannend omgeslagen in euforie. Alleen zit je oma ook zo snel op de 100. Om de M2 CS volledig naar je hand te zetten, zul je je handen uit de mouwen moeten steken. Dan is er werk aan de winkel. Met alle elektronica op 'zelfverzekerd', verlangen snelle bochten verrassend veel spierkracht om het dikke stuur rond te draaien. Maar houd je koppie er wel bij, want de M2 ziet in elke greppel een kans om achterwaarts in te parkeren. Begin bij BMW niet over telepathische eenwording van mens en machine. Dan ben je er zeker van dat je tijdens de vrijdagmiddagborrel, als het bier in BMW's bedrijfskantine rijkelijk vloeit, onderwerp van spot en hoon zult zijn. Om je te bescheuren! Kom maar terug als je shirt nat is van het zweet. Alleen zo bewijs je, dat je je stinkende best hebt gedaan.



De M3 E30 is een masculiene, pezige gedaante

Naast de massief gebouwde M2 CS, is de klassieke M3 een masculiene, pezige gedaante. Een auto die zijn spierontwikkeling te danken heeft aan ijverig doorzettingsvermogen, en niet aan proteïnepoeder. Enkel boven de wielen stulpt het plaatwerk subtiel uit. De M3 is maar een bescheiden 3,5 centimeter breder dan een standaard E30 - meer ruimte hadden de 225/45 ZR 16's ook niet nodig. En dan te bedenken dat de 16-inch wielen destijds een begerenswaardige optie waren, standaard stond de M3 immers op 15-duims honingraatwielen. Overigens heeft de M GmbH zich niet beperkt tot het uitkloppen van de spatborden. De achterruit is in een kunststof lijst gelegd, om 'm iets platter in de sponning te positioneren, terwijl de kunststof achterklep 4,5 centimeter hoger ligt. Gunstig voor de luchtstroom over de prominente achterspoiler, die wel degelijk functioneel is.

BMW S14-viercilinder met 'slechts' 200 pk

Zodra je bent ingestapt, merk je het belangrijkste verschil met de hedendaagse, veel grotere, maar minder ruimtelijke BMW M2 CS. Wat komt er in de E30 een enorme bak licht naar binnen! De ramen reiken laag, tot ongeveer halverwege je bovenarm, en wekken het gevoel dat je met ontbloot bovenlijf de straat op bent gegaan. Gek genoeg heerst in de M3 van Terry eerder de atmosfeer van een luxueuze huiskamer dan van de plaatselijke Basic-Fit. De stoelen zitten zacht, en zijn recentelijk bekleed met nieuw geurig leer. Naar de maatstaven van de late jaren 80 is de M3 zeer compleet uitgerust, met elektrische bediening van de ramen en spiegels, een uitgebreid audiopakket met tweeters bij de buitenspiegels, stoelverwarming en cruisecontrol. Airco stond op de optielijst, maar was bij zonnig weer eigenlijk een must, met zoveel glas om je heen.

Voorzichtig draai ik de contactsleutel om en ik hoor hoe de motor van de M3 opgewekt tot leven komt. Voorin ligt een door BMW als S14 gecodeerde viercilinder, met twee bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, vier individuele gaskleppen, een compressieverhouding van 10,5 : 1 en een cilinderinhoud van 2,3 liter. Gesmoord door een driewegkatalysator, komt-ie tot een vermogen van 200 pk. Naar de huidige maatstaven is dat een lachtertje, maar BMW's S14-motor is onder kenners al net zo legendarisch als de auto waarin hij zijn werk verricht. Hij bouwt zijn krachten heel gelijkmatig op. Onder in de toeren verloopt alles nog vrij kalm, maar naarmate het toerental oploopt, gooit-ie steeds meer kolen op het vuur - zónder assistentie van een turbo. Natuurlijk kan de M3 niets inbrengen tegen het geweld van de M2 CS. Hij accelereert in 6,7 seconden naar de 100 en houdt het bij 241 km/h voor gezien. Toen de M3 het summum was op prestatiegebied, liep je waarschijnlijk in een geel fluorescerende housebroek en playbackte je Milli Vanilli. Dat was destijds het summum op mode- en muziekgebied …

Betoverende auto met een magistrale erfgenaam

De magie van de M3 komt voorzichtig tot leven. Ik heb het afwijkende schakelpatroon van de dogleg-vijfbak onder de knie en laat me door het zware, ietwat zoekende stuur niet van de wijs brengen. Nu wil ik de S14-motor horen zingen, en dwing de naald van de toerenteller aftastend richting rood gebied. Dat begint bij 7000 tpm pas streepjes te vertonen, en verandert bij 7500 tpm in een massieve klodder rode verf. In mijn hoofd hoor ik de mechanische muziek van de DTM-M3’s gonzen: gesmede zuigers die door de gepolijste cilinders bewegen, zestien in- en uitlaatkleppen die de choreografie van het scherpe nokkenprofiel volgen, een tot op de gram nauwkeurig uitgebalanceerde krukas die met onvoorstelbare snelheid in zijn lagers giert. De S14-motor van Terry's M3 ademt autosport, maar blaast uit door een straatlegaal buizenstelsel met moeilijk doordringbaar gasfilter. In de verte komt de DTM-racer in de auto naar boven, en prijs ik mij gelukkig dat ik met deze legendarische straatracer uit de jaren 80 heb mogen rijden. Had ik nu liever in een Audi V8 gereden? Geen denken aan. De M3 is een betoverende auto. En de M2 CS een magistrale erfgenaam.