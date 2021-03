Aankooptips Renault Mégane occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

De Renault Mégane IV is alweer vijf jaar op de markt, maar hij oogt nog zo fris als een hoentje. Zijn uiterlijk is nog helemaal up-to-date en ook op veiligheidsgebied heeft hij veel meer te bieden dan zijn voorganger. Toch wordt hij bij lange na niet zo goed verkocht. Dat komt omdat hij, anders dan de vorige Mégane, nooit met zijn neus in de bijtellingsboter viel. Hierdoor is het aanbod aan Méganes van de huidige generatie een stuk kleiner, maar die relatieve schaarste werkt niet prijsopdrijvend. In tegendeel, en dat is goed nieuws voor de occasionkoper. Maar behalve een gunstig prijskaartje, werpt de Mégane IV wel meer charmes in de strijd. Zijn betrouwbaarheid, bijvoorbeeld.

Verkoopt de vierde generatie van de Renault Mégane een beetje?

We noemden het hierboven al even: de Renault Mégane III was een ongekend succes, voornamelijk omdat de Estate 1.5 dCi in 2012 en 2013 in aanmerking kwam voor een verlaagd bijtellingstarief. Met ruim 21.000 stuks was de Renault Mégane in 2012 zelfs de bestverkochte auto van Nederland, maar ook in 2013 kozen nog meer dan 12.000 landgenoten voor Renaults C-segmenter. Dat de autoliefde van de leaserijder vooral door de portemonnee gaat, zagen we in 2014 en 2015, toen het over was met de lage bijtelling. De verkoop daalde naar een schamele 2000 stuks.

De Renault Mégane IV wist dit cijfer in 2016 te verdubbelen, weer een jaar later ging het verkoopcijfer weer richting 8000. De opleving was van korte duur: in 2018 (circa 6600) en 2019 (circa 3800) zette zich opnieuw een neergaande lijn in. In 2020 bereikte deze een dieptepunt van nog geen 2000 exemplaren. En dat terwijl de auto begin dat jaar nog een facelift had ondergaan. Wellicht dat de nieuwe Mégane Plug-in Hybrid die eind vorig jaar leverbaar werd, een gunstige invloed op de cijfers heeft, al verwachten we niet dat Mégane de top 10 gaat bestormen.

Welke varianten zijn er allemaal van de Renault Mégane IV?

In tegenstelling tot zijn voorganger, is de Mégane IV niet meer te koop als Cabriolet of Coupé. De enige twee carrosserievarianten zijn de vijfdeurs hatchback en de Estate. Benzineliefhebbers konden in den beginne kiezen uit drie mogelijkheden. Als basismotor diende de 100 pk sterke TCe 100. Onder de kap van de TCe 130 trof je dezelfde 1,2-liter viercilinder turbomotor aan, maar dan gepimpt tot 130 pk. Een stuk hoger op de ladder stond de 1,6-liter TCe 205, met - je raadt het al - 205 pk.

Voor de notoire veelrijders leverde Renault de bekende 1,5-liter dCi 110 en de nieuwe 1,6-liter 130 dCi, beide op diesel. In 2017 kwam daar de dCi 165 bij. Weer een jaar later ging het motorenaanbod op de schop en kwamen de nieuwe TCe 115, TCe 140 en TCe 160 met 1333 cm3. De 205 pk sterke benzine-Mégane verdween, in plaats daarvan kwam een echt kanon: de Mégane R.S. Turbo met 280 of 300 pk. Bij de facelift van 2020 verdween deze heetste versie alweer en hetzelfde gold voor de twee krachtigste dieselversies.

De basisuitvoering van de Renault Mégane IV heet Life. Die heeft bijna alles aan boord wat de moderne automobilist wenst, met uitzondering van een navigatiesysteem. In de Zen-versie beschik je wel over een ingebouwde wegwijzer. Andere fijne extra's van de Zen zijn de automatische klimaatregeling in plaats van een handbediende airco, een verstelbare lendensteun voor de bestuurder, alsmede parkeer- en lichtsensoren.

De Bose-uitvoering is vanbuiten herkenbaar aan de 17-inch lichtmetalen wielen, vanbinnen is de opgewaardeerde geluidsinstallatie de belangrijkste voorziening. Verder zijn spoorassistentie, verkeersbordherkenning en grootlichtassistentie gemonteerd. De GT-Line en R.S.-Line (vanaf 2020) zijn opgewaardeerd met led-koplampen, sportstoelen en tal van andere innerlijke en uiterlijke verfraaiingen.

Wat zijn de zwakke punten van de Renault Mégane IV?

Aangezien de vierde generatie Mégane nog niet zo lang onder ons is, kunnen we over de betrouwbaarheid op de lange termijn nog geen keiharde uitspraken doen. Aan de andere kant waren onze Duitse collega's van Auto Zeitung lovend na een duurtest over 100.000 kilometer met de Renault Mégane TCe 205. De duurtester hoefde alleen voor regulier onderhoud naar de dealer, van tussentijdse defecten of problemen was geen sprake. Wel werden de achterste schokdempers bij de tweede onderhoudsbeurt (61.000 km) vervangen. Verder klaagden de testredacteuren na verloop van tijd over wat knars-, piep- en kraakgeluiden van het panoramadak en diverse interieurdelen. Ook ander Mégane-rijders maken hier melding van.

Voor zover de bijgeluiden van de achteras afkomstig zijn, bestrijdt Renault deze door een soort schuim in de asbrug te spuiten. Windgeruis bij de achterklep komt ook voor; meestal moet de klep dan gesteld worden, zodat hij beter aansluit op de carrosserie. Na diverse updates zou het infotainmentsysteem R-Link redelijk goed moeten fungeren, maar check vooraf of dat inderdaad het geval is. Overigens is het infotainment sinds de recente facelift sterk verbeterd.

Twee jaar geleden kwam er bij sommige dieselmotoren een winters startprobleem aan het licht, maar dat zou inmiddels verholpen moeten zijn. Verder is het vacuümsysteem van de 1,5-liter dieselmotor gevoelig voor vervuiling. Als dit tijdig wordt verholpen, is er niets aan de hand, maar doorrijden kan ernstige schade aan de turbo veroorzaken.

Net als de turbobenzinemotoren van Volkswagen, Peugeot en BMW, kunnen ook de 1,2-liter TCe's van Renault kampen met een opgerekte distributieketting. Hoewel Renault na 2016 diverse verbeteringen heeft doorgevoerd, is het verstandig om alert te zijn op rammelende geluiden of een verhoogd olieverbruik. Bij de nieuwe TCe-motoren (1333 cm3) is de distributie opnieuw verbeterd. We verwachten dat de oude kettingproblemen daarmee tot het verleden behoren.

Hoeveel kost een leuke Renault Mégane IV?

Onder de pakweg 450 Méganes IV die op Marktplaats.nl worden aangeboden, zijn de Estates licht in de meerderheid. Dat auto's met een dieselmotor niet meer gewild zijn, zie je ook aan de prijzen van gebruikte Méganes IV. Al vanaf ongeveer 10.000 euro staan er een heleboel dCi's te koop, sommige blijven daar zelfs nog onder.

Wie een Renault Mégane met een benzinemotor en een niet al te hoge kilometerstand zoekt, is algauw 13.000 euro kwijt. In de meeste gevallen gaat het om voormalige leaseauto's, die goed in hun spullen zitten. Onze favoriete uitvoering is de GT-Line, vooral vanwege de fraaie aankleding van de buiten- en binnenkant en de fijne sportstoelen. Op motorisch vlak zouden wij minimaal voor de 1.3 TCe met 140 pk gaan - te koop vanaf zo'n 14.000 euro.