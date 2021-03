Top 10 - De meest schaamteloze voorbeelden van badge engineering

Alfa Romeo Arna (Nissan Cherry)

Alfa Romeo is (vooruit, was …) het merk van passie, van design, van de Busso-V6, van het klavertje vier, de quadrifoglio. Maar begin jaren tachtig even niet. Toen ging Alfa Romeo een twijfelachtige samenwerking aan met Nissan, waaruit de desastreuze Arna voortkwam. De hatchback deed alles verkeerd om. Hij koppelde de slaapverwekkende styling en geriatrische rijeigenschappen van een Nissan aan de barslechte betrouwbaarheid van een Alfa Romeo. Geen winnende combinatie …

Aston Martin Cygnet (Toyota iQ)

Het zwarte schaap van de Aston Martin-familie. De Cygnet was een opgedirkte Toyota iQ, die drie keer zoveel kostte als het origineel. Aston Martin verkocht hem om twee redenen: ten eerste om klanten een auto voor in de binnenstad te geven en ten tweede om aan bepaalde uitstooteisen te kunnen voldoen. De Cygnet werd na twee jaar uit productie genomen. Aston Martin-kopers wilden hem niet. Er zijn maar 300 stuks gebouwd en niet 4000 per jaar, zoals Aston Martin had gepland.

Cadillac Catera (Opel Omega)

Cadillac heeft (en had) een imagoprobleem. Het luxelabel van General Motors wordt als hopeloos oubollig gezien en verliest al decennialang marktaandeel aan Audi, BMW en Mercedes. In de jaren negentig bouwde Cadillac stokoude dinosaurussen als de Eldorado, de DeVille en de Fleetwood. Om ook jongere, ‘sportievere’ bestuurders aan te spreken, pakte Cadillac de Opel Omega uit Duitsland en introduceerde die als de 'the Caddy that zigs'.

Honda Crossroad (Land Rover Discovery)

De Crossroad is de enige Honda ooit gebouwd met een V8. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat het model gewoon een Land Rover Discovery is. Honda leverde de Crossroad alleen in Japan, van 1993 tot 1998. Een succes was de Brits-Japanse kruisbestuiving niet, onder meer door problemen met de on-Japanse betrouwbaarheid. Honda riep bijna vijfduizend exemplaren van de Crossroad terug naar de garage. De portieren konden onderweg zomaar open gaan.

Kia Elan (Lotus Elan)

Toen Lotus in 1995 met de productie van de Elan M100 stopte, stond Kia opeens voor de deur. De Koreaanse autofabrikant wilde de rechten op de tweede generatie Elan wel kopen. En zo begon de compacte roadster aan een tweede leven. Van 1996 tot en met 1999 werd de Elan als Kia Elan, Kia Vigato en Kia Roadster verkocht. Althans, verkocht … Zo populair was de sportieve Koreaanse Brit niet. Er zijn net iets meer dan 1000 stuks gebouwd.

Lancia Flavia (Chrysler 200 Convertible)

Hoe een eens zo prachtig merk diep kan vallen. In de nadagen van Lancia (het bestaat nog steeds, maar dan alleen in Italië) werd bedacht dat een aantal Chrysler-modellen prima als Lancia op de Europese markt kon worden gebracht. De Chrysler 300C en Grand Voyager als Lancia Thema en Voyager waren erg, maar de echte fluim in het gezicht van liefhebbers was toch wel de als Lancia Flavia vermomde Chrysler 200 Convertible. We krijgen er nog koude rillingen van.

Saab 600 (Lancia Delta)

Bij Saab hebben we zoveel te kiezen: de 9-2X was een Subaru Impreza, de 9-6X een Subaru Tribeca en de 9-7X een Chevrolet Trailblazer. Maar we gaan verder terug in de tijd, toen de Lancia Delta als Saab 600 op de markt kwam als vervanger van de Saab 96. Hij was niet erg geschikt voor de winters in Scandinavië. Er waren problemen met roest en Saab moest voor de 600 een eigen kachel en een semi-automatische choke ontwikkelen.

Peugeot 4007 (Mitsubishi Outlander)

Peugeot – en ook Citroën – had de suv-hausse even niet zien aankomen. Daarom moest er in 2007 een potje paniekvoetbal worden gespeeld. Beide fabrikanten hadden geen eigen model in de groeiende suv-markt, dus kreeg de Mitsubishi Outlander snel een alpinopet opgezet. De Peugeot 4007 en Citroën C-Crosser waren misbaksels, waarvan veel minder exemplaren werden verkocht dan gehoopt. De geplande productie in het Limburgse Born ging daarom ook niet door.

Toyota Yaris (Mazda 2)

De modellenstrategie van Japanse fabrikanten is soms ondoorgrondelijk. Wij hebben hier sinds 2020 een nieuwe Toyota Yaris. Mooie auto, veel beter dan de vorige generatie, niets meer aan doen. Maar in de Verenigde Staten hebben ze sinds vorig jaar ook een nieuwe Yaris: een Mazda 2 met een aangepast frontje. Waarom? Geen flauw idee. Misschien omdat kleine autootjes in Amerika niet of nauwelijks verkopen. Want de Toyota Yaris/Mazda 2 is daar alweer van de markt gehaald.

Volkswagen Routan (Chrysler Grand Voyager)

De mpv heeft afgedaan. Autokopers die ruimte nodig hebben, kopen een suv tegenwoordig. Zo’n tien jaar geleden was er in de Verenigde Staten nog een markt voor people carriers in maatje XXL, dus moest Volkswagen aan de bak om daarvan te kunnen profiteren. De Touran en Sharan waren niet groot genoeg, dus klopte VW bij Chrysler aan voor een Grand Voyager. Ander logo erop, iets gewijzigde achterlichten, nieuwe grille, en klaar was Klaus.