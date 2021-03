Occasion vergelijking: Audi TT en Mazda MX-5 verwelkomen de lente

Diehard-cabriofans rijden het hele jaar met de kap omlaag, zolang het maar niet keihard regent. Maar liefhebbers die geen commandotraining hebben gevolgd, geven toch de voorkeur aan het lente- of zomerseizoen. Ben je vooral uit op sportief rijplezier in de openlucht, dan is een tweezits roadster een betere keus dan een vierpersoons cabriolet. Zo'n tweezitter is lichter en lager en je hoeft bij het bepalen van je tempo nooit rekening te houden met weg tochtende, heen en weer slingerende achterpassagiers. Die passen er immers niet in.

Overigens houdt de ruimte voor in de Mazda MX-5 evenmin over. Waar de Japanner wél in grossiert, is rijplezier. En het mooie is: voor vrijwel elk budget is wel een passende MX-5 te vinden. Iets minder puur, maar nog altijd zeer vermakelijk, is de Audi TT Roadster. De Duitser biedt meer ruimte en comfort, maar daarvoor vraagt hij ook een forsere investering. Een frisse TT van een jaar of vijf is algauw tien- tot vijftienduizend euro duurder dan een even oude MX-5 van de ND-generatie.

Zwakke punten van de Audi TT Roadster

Met een roadster wil je vooral zorgeloos genieten. Wat dat betreft ben je bij de Mazda MX-5 aan het juiste adres. Het is gemiddeld genomen een betrouwbaar zomerkoninkje, al zijn er over de ND-generatie wel sporadische klachten over het Active Bonnet System bekend. Deze veiligheidsvoorziening voor voetgangers kan volgens sommige eigenaren wat hyperactief reageren als je bijvoorbeeld een stoeprand aantikt. Helaas is herstel duur. Verder hoort de zesbak van de Mazda messcherp en haak- en kraakvrij te schakelen. Zo niet, dan ligt er een revisie op de loer en kun je de auto beter laten staan.

De meeste Audi's TT van de derde generatie zijn in Nederland geleverd met een viercilinder benzinemotor. De 1.8 TFSI-motor levert 180 pk, de 2.0 TFSI zelfs 230 pk. Beide motoren zijn doorontwikkelingen van het EA888-blok. Mede dankzij aangepaste kettingspanners zouden problemen met de distributieketting na 2014 tot het verleden moeten behoren. Wel lust de motor een slokje olie en ook de zeventraps S tronic-transmissie heeft geen smetteloos blazoen. Zo raakt het elektronische brein (Mechatronic) weleens defect, en ook mechanisch kent deze transmissie met droge koppeling zijn zwakheden. Een testrit in de file of door de stad met wisselende snelheden moet vloeiend en zonder bijgeluiden verlopen.

Klassiek roadstergevoel in de Mazda MX-5

Van dit tweetal biedt de Mazda je het meest klassieke roadstergevoel. Dat is niet alleen te danken aan het lage gewicht en de directe besturing, maar ook aan de achterwielaandrijving. Elke motorvariant van de MX-5 stuurt even goed, toch vinden wij de veelvoorkomende 1.5 met 130 pk een beetje tam. Met de 160 of 184 pk sterke tweeliter motor is het een nóg leukere speelkameraad, bovendien troef je de TT 1.8 TFSI af als het op sprintjes aankomt.

De voor- of vierwielaangedreven TT Roadster is eveneens een vermakelijke auto, zij het iets minder lichtvoetig en speels. De grotere cabine, de fijnere zitpositie en het betere geluids- en veercomfort pleiten juist weer voor de Audi. Hetzelfde geldt voor de ruimere kofferbak en het elektrische bediende cabriodak. Bij de Mazda moet je het kapje handmatig open en dicht doen, maar ook dat is een fluitje van een cent.



Conclusie

Een roadster is natuurlijk nooit een rationele aankoop. Maar als wij ons hoofd én hart laten spreken, gaan we voor de Mazda. Hij is betaalbaar en hij voldoet aan alle roadsterwensen. Als je tenminste niet met je hoofd boven de voorruit uitsteekt, of met je benen klem zit onder het stuur. In dat geval is een Audi TT Roadster een aantrekkelijk alternatief. Helaas moet je voor het surplus aan ruimte en comfort dat de TT biedt, wel fors in de buidel tasten.