Occasion vergelijking: Premium voor Polo-prijzen in de Audi A4 en BMW 3-serie

Premium betekent niet alleen duur, het staat ook kwaliteit. Laat dat in je voordeel werken als je een occasion koopt. Kies het juiste model en je zult zien dat de stoelen, de middenconsole en de armsteunen er ook na vijf jaar nog als nieuw uitzien. Dat heb je voor een deel aan de vorige eigenaar te danken, maar vooral aan de bemoeizucht (of het gebrek daaraan) van de centenknijpers die het ontwerpproces van de auto overzagen. De boekhouders die Audi hiervoor in dienst had, waren destijds niet zo assertief, met als gevolgd dat de modellen uit Ingolstadt symbool stonden voor premiumkwaliteit. BMW had zijn grip op de kwaliteit laten verslappen, maar na de facelift in 2015 mocht de 3-serie het premiumlabel weer dragen.

Je kunt dus met een gerust hart op zoek gaan naar een gebruikte BMW 3-serie of Audi A4 uit die tijd. De nieuwe A4 verscheen eind 2015. Hij leek enorm op zijn voorganger, maar werd desondanks erg positief ontvangen. Toen speelde dat gesteggel met dieselmotoren bij Volkswagen. Onze focus ligt echter op de fascinerende 2.0 TFSI Ultra, een op zuinigheid toegespitste benzinemotor met vier cilinders, 190 pk en een EU-verbruik van slechts 5,3 liter per 100 kilometer (1 op 18,9). Dat is typisch zo'n rooskleurig verbruikscijfer dat uit de oude meetmethode kwam rollen. Toen wij het model uitgebreid testten, kwam het verbruik uit op 8,2 l/100 km of 1 op 12,2. De BMW 320i bleek in de praktijk een stukje zuiniger dan de Audi: 1 op 12,7 (7,9 l/100 km).

Over de digitale cockpit van de Audi A4 kun je nu nóg opscheppen

Ondanks zijn zuinige aspiraties, maakt de Ultra-aandrijflijn in de A4 de krachtigste indruk. De tweelitermotor draait opvallend soepel en de optionele S-Tronic-transmissie met dubbele koppeling legt snel en correct de juiste versnelling in. De achttraps automaat van BMW is juist wat meer op comfort gericht. Voor beide auto's geldt dat je op zoek wilt naar een exemplaar met automaat. Andere begeerlijke opties waarvoor destijds grif is bijbetaald, maar die de aanschafprijs nu amper beïnvloeden, zijn een adaptief onderstel met verschillende rijprogramma's, leren bekleding en in het geval van de Audi A4: een digitaal instrumentarium met haarscherpe graphics. Dat is zo modern, daar kun je in 2021 nog steeds over opscheppen.

Er zijn ook praktische zaken om op te letten, zoals de achterbank. Het liefst kun je die in drie delen neerklappen. Maar dan moet de eerste eigenaar wel de meerprijs hebben betaald voor die extra flexibiliteit. De beide kofferbakken zijn trouwens even groot: er past 480 liter aan bagage achterin. Over ruimte gesproken: passagiers met lange benen zitten het liefst op de ruime achterbank van de Audi A4. Een prettige eigenschap van de BMW 3-serie is de eenvoudige bediening van het multimediasysteem. De draaiknop van het iDrive-systeem zit in de buurt van de mechanische handrem. In de A4 heb je alleen maar oog voor het digitale instrumentarium en de hoogwaardige afwerking van het interieur.

Ook bij de BMW 3-serie problemen met de automaat

Lease-rijders met een A4 kozen massaal voor de automatische S-Tronic-transmissie. Dat is goed nieuws voor de occasionkoper. Een kleine waarschuwing vooraf: de Wegenwacht maakt soms mee dat de transmissie de communicatie met de motor verbreekt, waarna die in een noodloopprogramma gaat. Dan resetten ze de boel. Haalt dat niets uit, dan moet je fraaie aankoop naar de garage. Bij een BMW 3-serie kan het gebeuren dat de automatische transmissie zichzelf vergrendelt in de P-stand. Dat vereist een ingreep onder de auto. Zouden we niet lever voor een handbak kiezen? Nee, we wagen we het erop voor het extra comfort.

Conclusie



Voor een Audi A4 of BMW 3-serie van na 2015 betaal je evenveel als voor een aangeklede Volkswagen Polo. Met zo'n recente A4 voor de deur ziet niemand dat je in een tweedehandsje rijdt, want hij ziet er nog steeds strak en modern uit. Dat is voor een groot deel te danken aan de goede afwerking en het digitale instrumentarium. Met een BMW 320i uit 2015 zijn de buren minder gemakkelijk gefopt, want hij heeft een verdacht kleine grille voor huidige BMW-begrippen. Kan jou het schelen: hij rijdt sportiever en is zuiniger.