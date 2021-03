Aankooptips Mini occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

In maart 2014 zag alweer de huidige, derde generatie van de New Mini het levenslicht. Hij is maar liefst 80 centimeter langer en 30 centimeter breder dan zijn oervader, desondanks is het geen ruimtewonder. Maar voor de liefhebbers van het klassieke Mini-design met een iets grotere ruimtebehoefte, komt Mini twee maanden later voor het eerst met een vijfdeurs Mini hatchback. Daarnaast verschijnen ook weer de Cabrio, de Clubman (stationwagon) en de Countryman (suv). Stuk voor stuk zijn het charmeurs die potentiële kopers verleiden met vrolijke retro-looks, een onderscheidend interieur en sportieve rijeigenschappen.

Verkoopt de derde generatie van de New Mini een beetje?

Van alle modelvarianten samen verkocht Mini in 2014 een kleine 3500 auto's. In 2019 was dit opgelopen tot ruim 7000 stuks. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden door corona, wist Mini vorig jaar nog rond de 6600 auto's te slijten. Sinds 2014 bivakkeert het merk op of rond de 20ste positie in de verkoopstatistieken. Dat is allesbehalve slecht voor een wat duurder merk met een beperkt modellenaanbod. Overigens neemt de hatchback het gros van de verkopen voor zijn rekening. De Countryman is een goede tweede, de Clubman volgt met enige achterstand op de derde plek.

Welke varianten zijn er allemaal van de Mini?

Van de genoemde koetswerkvarianten komen de driedeurs en de Cabrio (vanaf 2016) het dichtst bij het oerconcept van de Mini en daarom vinden we die ook het leukst. De Countryman op basis van de derde generatie debuteerde pas in 2017. Tot dat jaar was de suv nog gebaseerd op de vorige generatie. Met zijn forse buitenmaten (4,30 meter lang, 1,56 meter hoog) is het een stoere auto, maar een Mini? Niet echt. Hét voordeel van de Countryman is de veel grotere binnen- en kofferruimte (450 in plaats van 278 liter). De Clubman (nieuwe versie vanaf 2015) is minder hoog dan de Countryman, maar hij is bijna even lang. De kofferbak is wel duidelijk krapper (360 l). Wie een goed compromis zoekt, is met de vijfdeurs hatchback het best bediend. Dankzij zijn grotere lengte en wielbasis is hij achterin ruimer dan de driedeurs.

Ook op motorisch gebied valt er genoeg te kiezen. In de Mini One First ligt een ongeblazen 1,2-liter driecilinder motor met 75 pk. Niet heel spannend. Met turbo genereert de 1.2 102 pk. De Cooper heeft eveneens een geblazen driecilinder motor, maar dan met een inhoud van 1,5 liter en een vermogen van 136 pk. Daarmee presteert de Mini prima en kun je al veel plezier beleven aan zijn uitdagende rijeigenschappen. De Cooper S doet er met zijn 192 pk sterke tweeliter viercilinder nog een schep bovenop. Bij de John Cooper Works is diezelfde viercilinder opgepept tot 231 pk. Baas boven baas is de 306 pk sterke tweeliter. Tot 2020 konden dieselaars ook nog bij Mini terecht voor de driecilinder 1,5-liter Cooper D (116 pk) of de tweeliter Cooper SD (170 pk). Als je een Mini met een zuinige, oplaadbare hybride-aandrijflijn wilt, ben je aangewezen op de Countryman Cooper SE All4 (220 pk). Die combineert de 1,5-liter driecilinder benzinemotor met een elektromotor en vierwielaandrijving.

In de meeste gevallen is een manuele zesversnellingsbak standaard, de optionele zestraps automaat werd in 2017 vervangen door een zeventraps Steptronic-transmissie met dubbele koppeling. Globaal wordt een Mini luxer naarmate er een krachtiger motor onder de kap ligt. Daarnaast zijn er talloze personalisatiemogelijkheden en speciale pakketten leverbaar.

Wat zijn de zwakke punten van de Mini?

De tweede generatie van de New Mini kende problemen met de 1,6-liter turbomotor. Deze samen met PSA ontwikkelde viercilinder met turbo had last van uitrekkende distributiekettingen en inwendige vervuiling. Met de overstap op BMW-techniek leek de ernstige motorellende achter de rug, maar dat was niet het geval.

Bij de 1,2-liter driecilinder en 1,5-liter viercilinder benzinemotor werd tot april 2015 een te zwak axiaallager van de krukas gemonteerd. Vooral als de auto veel in stadsverkeer wordt ingezet, raakt het door het veelvuldig gebruik van de koppeling overbelast. Er komen metaaldeeltjes vrij, die de motor om zeep kunnen helpen. Een defect axiaallager wordt aangekondigd door overmatige koppelingsspeling en een knarsende en onwillig schakelende versnellingsbak. Er is een modificatie voor het axiaallager geweest, maar check voor aanschaf van een Mini One of Cooper of die daadwerkelijk is uitgevoerd. De BMW-dealer kan dit aan de hand van het chassisnummer nagaan.

Een irritant, maar niet al te ernstig kwaaltje, is kabelbreuk bij de startmotor, waardoor de motor niet wil aanslaan. Zoals veel auto's met dieselmotor, kennen ook de D-versies van de Mini vaak problemen met een vervuilde AGR-klep, herkenbaar aan een slecht lopende motor, haperen, en vermogensverlies.

Hoeveel kost een leuke Mini?

Reken voor een Mini One (102 pk) op minimaal 9500 euro. Upgraden naar de 136 pk sterke Cooper kost je algauw 3000 euro extra. Wil je graag een viercilinder Cooper S, dan heb je ongeveer 15.000 euro nodig. De goedkoopste Mini 3 Cabrio die wij op Marktplaats.nl vonden, kostte 16.000 euro. Aan een Mini Clubman (vanaf 2015) hangt een prijskaartje van minimaal 13.000 euro, voor een Countryman van deze generatie moet je zeker 18.000 euro ophoesten. Maar goed, dan heb je ook een auto die op zijn vroegst uit 2017 stamt. Mini's in de John Cooper Works-versie zijn zeldzaam én gewild, wat de prijzen opdrijft. Voor minder dan 20 mille kun je het vergeten.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten?

De Mini is zo'n gewilde occasion omdat hij eigenlijk geen echte concurrenten kent. Er zijn nauwelijks auto's die dezelfde combinatie bieden van een messcherpe besturing, uit duizenden herkenbare looks en zo'n eigengereid - en uitstekend afgewerkt - interieur. De Renault Clio RS, Volkswagen Polo GTI en Peugeot 208 GTi richten zich op de snelste versies van de Mini, terwijl een modale Audi A1 en BMW 1-serie de Mini One op de korrel nemen. De Countryman concurreert met onder meer de Mercedes GLA en de Audi Q2.