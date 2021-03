Occasion vergelijking: prijs je rijk met een Ford Focus of Volkswagen Golf

Het voordeel van een occasion is dat je opties kunt aanvinken die je bij een nieuwe auto niet snel zou bestellen. Kleed je een nieuwe middenklasser aan met luxe zaken als stoelverwarming en parkeersensoren, dan loopt het aanschafbedrag flink op. De Volkswagen Golf en Ford Focus zijn traditioneel mateloos populair als leaseauto. Leaserijders houden van luxe en kijken niet op een optie meer of minder. Die kosten hen hooguit een paar tientjes in de maand extra.

De auto's komen na afloop van het leasecontract beschikbaar op de tweedehandsmarkt. En dan kun je je slag slaan. Voor het bedrag van een tweedehands Volkswagen Golf Variant kun je niet eens een nieuwe (karig uitgeruste) Citroën C1 of Hyundai i10 kopen. Een Focus is zelfs nog goedkoper, voor minder dan 10.000 euro vind je prima occasions met weinig kilometers. Zowel de Ford als de Volkswagen biedt veel ruimte voor de passagiers én de bagage.

De Ford Focus Wagon met 1,0-liter EcoBoost-benzinemotor is een aanbeveling. De versie met 125 pk is behoorlijk krachtig, maar tegelijk weet hij zijn dorst te beteugelen. Tijdens onze uitgebreide testronde klokten we 6,3 l/100 km - een prima waarde. Zelfs als je de Focus Wagon volpropt met vakantiebagage, wekt hij niet de indruk ondergemotoriseerd te zijn. De enthousiaste driecilinder haalt een top van 193 km/h en bouwt zijn vermogen mooi gelijkmatig op. Alleen als je het gaspedaal volledig naar de bodem beweegt, laat de turbomotor met zijn kenmerkende driecilindersound horen dat hij hard moet werken.

Wie van de twee heeft de grootste bagageruimte?

Wie in de markt is voor een Ford Focus Wagon, is vaak ook geïnteresseerd in een Volkswagen Golf Variant. Met deze auto is iets bijzonders aan de hand: het is de enige compacte middenklasser die populairder is als hatchback dan als stationwagon. Toch vind je op Marktplaats.nl ruim voldoende Variant-varianten. Wij zouden de 122 pk sterke viercilinder kiezen. Hij heeft 3 pk minder vermogen dan de Focus, maar met zijn koppel van 200 Nm overtroeft hij de Ford met 30 Nm. Dat merk je aan hoe vloeiend hij vermogen opbouwt. Bovendien kun je op de autobahn pronken met een topsnelheid van 204 km/h. Tegelijk lacht de Ford-rijder je weer uit bij de pomp. De Golf verbruikt elke 100 kilometer zeven liter benzine; 0,7 liter meer dan de Focus.

Minstens zo belangrijk is de inhoud van de kofferruimte. Daar is de Golf Variant heer en meester: er past 600 tot 1620 liter achterin. De Focus Wagon doet het met 490 tot 1516 liter. Beide auto's hebben een in ongelijke delen neerklapbare achterbank, de Golf beschikt daarnaast over een skiluik. Vanaf de Comfortline krijg je bovendien een neerklapbare bijrijdersstoel, waardoor je bij de bouwmarkt (als-ie weer open is) probleemloos voorwerpen van 2,67 meter naar huis kunt vervoeren. Wat betreft rijgedrag geven we beide auto's een goed rapport: de Focus en de Golf hebben een comfortabel afgestemd onderstel, maar ook voor sportieve rijders is er genoeg plezier te beleven.

Hoe betrouwbaar zijn de Ford Focus en Volkswagen Golf?

En hoe zit het met de betrouwbaarheid? Van beide auto's zijn geen grote technische problemen bekend: een Golf of Focus van zes of zeven jaar oud is een prima keuze. Ga bij het uitzoeken van een Ford niet veel verder terug in de tijd, want de Focus die tien jaar geleden op de markt kwam, staat bekend als zeer betrouwbaar. Destijds waren er wel vragen of zo'n kleine en krachtige driecilinder motor de tand des tijds goed zou doorstaan. Inmiddels is duidelijk dat je geen grote problemen hoeft te verwachten. De Golf oogt duidelijk hoogwaardiger, maar daar betaal je op de occasionmarkt dan ook een hogere prijs voor.



Conclusie

De Ford Focus Wagon is een betrouwbare, solide in elkaar geschroefde gezinsauto voor een zacht prijsje. Hij overtuigt vooral met zijn soepele driecilinder, die niet alleen prima prestaties levert, maar ook zuinig is. De Volkswagen Golf Wagon biedt meer ruimte en de afwerkingskwaliteit is beter voor elkaar. Hij heeft alleen een heel groot nadeel: zijn prijs. Een Golf kost algauw 3000 tot 4000 euro meer dan een Focus met vergelijkbare uitrusting. Of je dat goed besteed geld vindt? We zouden er een nachtje over slapen.