Aankooptips Renault Clio occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

In 1990 was de Clio de opvolger van de legendarische Renault 5, die in bijna twintig jaar was geëvolueerd tot Supercinq. De opeenvolgende generaties van de Clio gingen eveneens lang mee. Dat verklaart waarom de Clio 3 in 2012 nodig aan vervanging toe was. De snelle RS-versies uitgezonderd, was de ooit zo frisse Clio behoorlijk ingedut, met een extra eervolle vermelding voor de Estate-versie, die even opwindend was als een dubbele portie diazepam.

Verkocht de Renault Clio 4 een beetje?

Omdat de Renault Clio 4 pas eind 2012 op de markt komt, heeft hij nauwelijks effect op de verkoopcijfers van dat jaar; de teller van de Clio stopt bij ruim 5000 stuks. Dat is in 2013 wel anders; de verkopen gaan ruim over de kop naar meer dan 12.000 auto's. Dat is mede te danken aan de komst van de Estate-versie. De Assepoester-achtige metamorfose ten opzichte van zijn voorganger legt Renault geen windeieren. Daarnaast waarderen de klanten de Estate om zijn bagageruimte van 445 liter. Dat is bijna anderhalf keer als de hatchback biedt.

In 2014 klimt de Clio verder naar zo'n 14.500 verkochte exemplaren. Het is de opmaat naar de climax van 2015, wanneer de Clio de 17.000 aantikt en de nummer drie van Nederland wordt. De klap die de totale autoverkoop een jaar later treft, gaat niet aan de Clio voorbij. Ondanks de facelift van juli dat jaar, kachelt de afzet met bijna 6500 stuks achteruit. De twee jaar daarop gaat het weer iets beter, maar in 2019 wordt een dieptepunt van zo'n 9000 Clio's bereikt. Aanvankelijk zijn kopers afwachtend in verband met het aangekondigde nieuwe model, maar dat blijkt vervolgens moeizaam leverbaar.

Welke uitvoeringen van de Renault Clio 4 zijn er?

Met de Clio 4 bewijst Renault dat je niet per se een miljoenmiljard motor- en carrosserievarianten nodig hebt om succes te boeken. De Nederlandse Clio 4-koper kan kiezen uit drie turbobenzinemotoren en twee turbodiesels. De meeste Clio 4-kopers gaan voor de driecilinder TCe 90 met de standaard vijfbak. Het prijsverschil met de 120 pk sterke TCe bedraagt algauw 3000 euro. Daarvoor krijg je een cilinder, 30 pk en een versnelling extra. Toch is de TCe 120 veel minder populair.

Wie een hekel heeft aan schakelen, is aangewezen op de TCe 120 EDC, de supersnelle en uiterst zeldzame RS'en met 200 of 220 pk en de dCi 90 EDC. Ze zijn allemaal voorzien van een zestraps transmissie met dubbele koppeling. Standaard wordt de 1,5-liter dieselmotor van de dCi 90 gewoon aan een handgeschakelde vijfbak gekoppeld. De krachtiger dCi 110 met hetzelfde motorblok heeft altijd een manuele zesversnellingsbak aan boord. Renault houdt het bij twee carrosserieën: de vijfdeurs hatchback en de Estate. Ondanks het hoge hot-hatch-gehalte is ook de Clio RS uitsluitend als vijfdeurs hatchback en met EDC-automaat leverbaar. Net als de heter-dan-hete Clio Trophy RS met 220 pk, trouwens.

Wat zijn de zwakke punten van de Renault Clio 4?

Als we de pechstatistieken en de apk-afkeurpunten van onze oosterburen raadplegen, dan blijkt de Renault Clio 4 op betrouwbaarheidsgebied een goede middenmoter te zijn. De eerste Clio's 4 kenden problemen met doorgesleten remleidingen, als gevolg van verkeerd gemonteerde wielkastbekledingen. Een terugroepactie maakte hieraan een eind.

Wil de 1.5 dCi in de Renault Mégane nog wel eens last hebben van een defecte turbo, bij Clio's is ons deze ellende niet bekend. Toch kan ook de Clio-bestuurder alarmerende meldingen op het infodisplay krijgen. Als de motor niet aanslaat en de tekst: ‘starten kan motorschade veroorzaken’ verschijnt, dan is waarschijnlijk de spanningssensor van de accu defect. Vervelend, maar de reparatie kost je niet de kop.

Een dieselmotor die bij vrieskou weigert te starten, kan last hebben van ijsvorming onder in de intercoolerslang. Te lang doorstarten is zinloos en opwarmpogingen met een föhn helpen maar zelden. Dat wordt bellen met de garage. Als een benzine-Clio last heeft van een onregelmatige motorloop, is vaak een van de bobines defect, een kostenpost van zo'n 70 euro. Maar als er eentje de geest heeft gegeven, volgt de rest vaak snel … Klein elektronisch leed wordt veroorzaakt door defecte bandenspanningssensoren of vervuilde ABS-sensoren. De interieurmaterialen komen niet van de premiumplasticboom en zijn dan ook hard en krasgevoelig. Bij liefdeloos behandelde auto's levert dit vaak een slordig ogend interieur op.

Hoeveel kost een beetje leuke Renault Clio 4?

Wie op Marktplaats.nl op zoek gaat naar een Renault Clio van de vierde generatie, kan kiezen uit ruim 1400 auto's. Kijken we naar de carrosserievarianten, dan blijkt de Estate licht in de meerderheid. Verder zitten er voor zo'n compacte auto opvallend veel diesels tussen de geadverteerde Clio's: bijna 43 procent. Maar tegenwoordig loont een gebruikte diesel pas als je jaarlijks meer dan pakweg 35.000 km rijdt. Clio's 4 met geautomatiseerde transmissie zijn juist dungezaaid. Nog geen 10 procent beschikt over de EDC-bak.

Omwille van de betere stoelen, zouden wij op zoek gaan naar een Renault Clio 4 van na de facelift. Dat wil zeggen dat-ie op zijn vroegst uit de tweede helft van 2016 stamt. Als je nooit een caravan hoeft voort te bewegen en je gezin niet uit louter zwaargewichten bestaat, voldoet de kleinste benzinemotor in het vlakke Nederland prima. Reken voor een Clio met een kilometerstand onder de 120.000 en minimaal de Zen-uitrusting (met 16-inch lichtmetaal, handbediende airco en navigatie) op 8000 tot 10.000 euro. Daarbij maakt het nauwelijks verschil of je een hatchback of een Estate kiest. Auto's met de krachtiger viercilinder motor zijn schaarser en kosten algauw 2000 euro meer. Nette Clio's van voor de facelift en maximaal 120.000 kilometer op de klok zijn niet eens veel goedkoper. Ze worden aangeboden vanaf ongeveer 6000 euro.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de Renault Clio?

In onze tests kwam de Renault Clio nooit als beste uit de bus, maar we vonden en vinden het wel een van de leukste B-segmenters om te zien. Verder was de Clio 4 een van de weinige auto's uit zijn klasse die je ook als stationwagon kon kopen. Sterke, maar wat saaie concurrenten van de Clio zijn de Volkswagen Polo, de Seat Ibiza, de Opel Corsa en de Skoda Fabia. De leukst sturende auto in deze klasse heet al sinds jaar en dag Ford Fiesta, al mag je de Mazda 2 niet uitvlakken. Uiterlijk weinig opvallend, maar getuige onze testbevindingen een erg goede allrounder, is de Hyundai i20. Veercomfortkampioen bleek in een onderlinge confrontatie de Citroën C3. Een ander Frans alternatief is de Peugeot 208, waarvan ook de vorige generatie al opviel door zijn chic ogende interieur.