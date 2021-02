Aankooptips Ford Fiesta occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Bijna negen jaar stond de vorige Ford Fiesta in de prijslijst: van 2008 tot 2017. Maar wij gaan niet verder terug dan eind 2012, wanneer de kleine Keulenaar een belangrijke facelift krijgt. Het pipse neusje met de saaie grille is vervangen door een Aston Martin-achtig front. Dat past een stuk beter bij de vrolijke inborst van de Fiesta. Hetzelfde geldt voor de techniek die achter die grille schuilgaat. Voor het eerst is de Fiesta leverbaar met de inmiddels befaamde EcoBoost-turbomotoren, die het rijplezier tot nóg grotere hoogten stuwt.

Verkocht de gefacelifte Ford Fiesta VI een beetje?

Juist in zijn eerste volledige verkoopjaar duikelt de gefacelifte Fiesta van ruim 10.000 exemplaren naar ongeveer 8500 stuks. Daarmee verruilt hij de achtste plaats in de Nederlandse verkoopstatistieken voor de dertiende. De compacte Ford ondervindt veel concurrentie van de volledig nieuwe Peugeot 208 en Renault Clio. Van 2014 tot en met 2016 meldt de Keulenaar zich weer in de top 10, waarbij het verkoopaantallen schommelen tussen 8400 en 9100. In 2017 komt de zevende generatie van de Fiesta, die van voren en van opzij nog best veel op zijn voorganger lijkt. Het nieuwe model verraadt zich vooral met zijn horizontale achterlichten en het sterk gemoderniseerde dashboard met een groot multimediascherm.

Welke varianten zijn er van de Ford Fiesta?

De vorige Fiesta kon je zowel met een driedeurs als een vijfdeurs carrosserie kopen. Op technisch gebied ging de keus uit vijf driecilinders en één viercilinder op benzine, plus een tweetal diesels. De turboloze 1.0-liter benzinemotor met 65 pk zouden wij laten staan. Hiermee heeft de Fiesta bijna 17 tellen nodig om van 0 naar 100 km/h te sjokken en daarboven is-ie helemaal zo dood als een pier. Eigenlijk is deze zwakke broeder een belediging voor Fords onderstelingenieurs.

De 80 pk-versie maakt het er niet veel beter op. Met de 'gewone' EcoBoost-motoren (100 en 125 pk) zit je daarentegen altijd met een brede glimlach achter het stuur. Beide turbootjes zijn levendig en hebben ruim voldoende koppel. Een stuk zeldzamer, maar niet te versmaden, is de 1.0 EcoBoost met 140 pk (2014 - 2016).

Hét feestbeest van de familie is de Fiesta ST. Diens 182 pk sterke 1,6-liter viercilinder turbomotor heeft lol trappen als eerste natuur. Je moet heel sterk in je schoenen staan, wil je niet bezwijken voor zijn kattenkwaad. De ST200 (vanaf 2016) doet hier nog een schepje van 18 pk bovenop. De ST's hebben standaard een handgeschakelde zesbak, de 'normale' modellen moeten het met een vijfversnellingsbak doen. Zoek je een Fiesta VI met een dieselmotor of een Powershift-automaat? Helaas, die zijn nauwelijks te vinden.

Aan de uitrusting van de Fiesta willen we niet te veel woorden vuilmaken. De fijnste motorvarianten zijn vrijwel allemaal verkocht met het Titanium-pakket. Dat biedt al cruisecontrol, airco en elektrisch bediende zijruiten en spiegels. De iets duurdere ST Line heeft 16-inch wielen en diverse sportieve accenten aan de binnen- en buitenkant. Daarnaast beschikt hij over achteruitrijsensoren, een navigatiesysteem en inklapbare buitenspiegels. De Titanium X doet er nog een schepje bovenop, met onder meer automatische klimaatregeling en verwarmbare sportstoelen met halfleren bekleding.

Wat zijn de zwakke punten van de Ford Fiesta?

Je kent ze wel: vrienden met wie je vreselijk kunt lachen, maar die ook mindere trekjes hebben. Nooit een rondje geven, een kras op je auto rijden zonder het te melden of wat al te begerig naar je vriendin kijken. Bij de Fiesta hoef je niet in te zitten voor dat soort nare streken. Normaliter kun je jarenlang veel plezier met hem beleven. Hij laat weleens een steekje vallen, maar grote structurele problemen vertoont deze generatie van de Fiesta niet.

Piepjes en rammeltjes in het interieur komen bij de Fiesta veel voor. Niks ernstigs, maar we kennen mensen die er stapelgek van worden. Ben jij zo iemand, test de radio dan niet tijdens maar ná de proefrit. Over de radio gesproken: laat die zich niet uitschakelen of springt de auto spontaan van het slot, dan is het wellicht tijd voor een nieuwe accu. Andere issues met de elektrische installatie kunnen het gevolg zijn van een loszittende stekker van de centrale regeleenheid. Hierdoor kan het instrumentenpaneel bijvoorbeeld in de verduisteringsstand schieten. Ook kan het zijn dat de sleutel niet meer wordt herkend. Weet de koelluchtventilator niet van ophouden? Waarschijnlijk blijft het relais dan 'plakken'. Als de motor aanvankelijk schokkerig loopt en bij het bereiken van de bedrijfstemperatuur uitvalt, zit waarschijnlijk de stekker van de nokkenassensor los.

Een Fiesta hoort strak en soepel te schakelen. Doet-ie dat niet, dan kan er sprake zijn van losgeraakte schakelkabels. De 'natte' distributieriem van de EcoBoost-motoren hoeft maar eens in de 240.000 kilometer of 10 jaar te worden vervangen. Dat geldt alleen als de af fabriek voorgeschreven motorolie wordt gebruikt.

Hoeveel kost een leuke Ford Fiesta?

Zoals we eerder in dit artikel al schreven: vanaf de 100 pk sterke EcoBoost-versie levert de Fiesta de prestaties die de fijne besturing en het uitstekende onderstel verdienen. Van alle niet-turbomotoren krijg je spijt. Zelf zouden we gaan voor een 125 pk sterke 1.0 EcoBoost met een mooi uitrustingspakket, zoals de blauwe Titanium hieronder. Als die niet per se piepjong hoeft te zijn, kun je voor minder dan 10.000 euro terecht. Mag het ook een EcoBoost met 100 pk zijn? Dan kun je voor rond de 13 mille een Fiesta VI van de laatste jaargang scoren. Echt feest wordt het met een Fiesta ST. Die bezorgt je op elk bochtig weggetje de slappe lach. Een (driedeurs) ST heb je al vanaf zo'n 11.000 euro, voor een jongere versie van deze lolbroek ben je algauw 17.000 euro kwijt.

Welke versie van deze Fiesta je ook kiest, je ontkomt niet aan de achterhaalde knoppenzee op de middenconsole, het piepkleine infotainmentscherm en het matige zicht rondom. Voor dat laatste minpunt bieden parkeersensoren deels uitkomst.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de Ford Fiesta?

Al bijna zijn hele 'leven' neemt de Fiesta het op tegen de usual suspects uit eigen land, de Opel Corsa en de Volkswagen Polo. De Polo troeft de Keulenaar af op afwerking en ruimte, maar de Opel is eigenlijk in alle opzichten de mindere. Andere ijzersterke concurrenten zijn de Renault Clio, Seat Ibiza, Skoda Fabia en Hyundai i20. Minder bekend is de Mazda 2, die eigenlijk net zo fijn stuurt. De Toyota Yaris scoort vooral op degelijkheid en zuinigheid, terwijl de Honda Jazz de onbetwiste ruimtekampioen is. Maar als het gaat om een optimale combinatie van motorische prestaties, betrouwbaarheid, rijeigenschappen en betaalbaarheid, kun je niet om de Fiesta heen.