Hoe de Honda Urban EV Concept de elektrische Honda E werd

Ga voor de aardigheid eens naar de prijslijsten op Autowereld.com. Daarin staan ruim veertig volledig elektrische modellen. Van vrolijk ogende stadsauto’s tot monsterlijk grote suv’s - je kunt alle kanten op. In 2017 moet de EV-fan het nog doen met zestien auto’s, waaronder droeftoeters als de Mitsubishi i-MiEV. Geen wonder dat de Honda Urban EV Concept op de IAA van Frankfurt enthousiaste reacties losmaakt. Het is alsof de oer-Civic in 1972 na Captain Kirks commando: “Beam it up Scotty!” door de bemanning van Starship Enterprise toekomstbestendig is gemaakt en eindelijk weer op aarde is neergedaald.

De Honda Urban EV Concept is net een pup van een Deense dog

Honda’s exterieurontwerper Ken Sahara nam de eerste Civic als inspiratiebron voor het studiemodel. Zo kreeg de Urban EV een vrij rechtop staande voorruit, ronde koplampen en hoekige achterlichten. Ook de C-stijlen doen aan de oude bestseller denken. De conceptcar is pakweg 3,90 meter lang, maar door de overmaatse wielen oogt-ie extreem compact en tegelijkertijd lekker stoer. Het is net een pup van een Deense dog: lief en klein, maar moet je die dikke poten eens zien!

Wolachtige stoffen zorgen binnen voor een huiselijke sfeer

Het interieurontwerp staat op naam van Akinori Myoui. Hij heeft goed gekeken naar het wagenbrede dashboardontwerp met houtfineer uit de jaren zeventig. Alleen zijn de simpele klokkenclusters van de aloude Civic vervangen door een digitaal kleurenscherm waarop de complete Star Trek-crew jaloers zou zijn geweest. Het bestrijkt bijna de volle breedte van het interieur en we zien maar drie fysieke knoppen. Ook de ‘deurtjes verkeerd’ zijn voorzien van grote schermen. Hierop zien de inzittenden wat de achteruitkijkcamera’s waarnemen, maar ze kunnen er ook de zijruiten en de portiervergrendeling mee bedienen. Wolachtige stoffen en volumineuze, fauteuil-achtige armleuningen zorgen voor een huiselijke sfeer. Het bijna vierkante stuur heeft een overdreven dikke, deels plexiglazen rand.

Lijnen van de Honda E Prototype zijn minder radicaal

Over de technische specificaties van de Urban EV laat Honda weinig los, toch zijn pers en publiek het al snel eens: deze auto móét in productie. In maart 2018 bezwijkt Honda voor de smekende hondenogen van alle Urban EV-fans. De fabrikant kondigt aan dat de auto wordt doorontwikkeld en in 2019 op de markt komt. Op de salon van Genève presenteert Honda in maart 2019 de E Prototype. Helaas zijn de lijnen van de auto minder radicaal dan die van het eerste studiemodel.

Geen driedeurs hatchback met suicide doors meer

Het is geen driedeurs hatchback met suicide doors meer, maar een vijfdeurs met conventionele portieren. Doordat de wielen een paar maatjes kleiner zijn, is het stoere er wel vanaf. Verder hebben de hoekige achterlichten plaatsgemaakt voor ronde exemplaren. Wel gebleven zijn de camera’s als buitenspiegels en de uitklappende portiergrepen. Ook het heerlijke retro-interieur heeft Honda in grote lijnen gehandhaafd, al zijn de spiegeldisplays naar het dashboard verhuisd en zijn de armleuningen minder uitbundig geworden. Het stuur is nu gewoon rond en Honda heeft meer fysieke knoppen gemonteerd.

De vanafprijs van de Honda E is niet mals

Het zwarte ding midden in de motorkap blijkt de oplaadpoort. Die is zowel van links als rechts gemakkelijk bereikbaar, zo geeft Honda aan. Het accupakket moet voor een rijbereik van zo’n 200 kilometer zorgen. Dat houdt niet over. Ook opvallend: de E Prototype heeft achterwielaandrijving - in dat opzicht gaat hij de Civic níét achterna. In mei 2019 kunnen belangstellenden zich in diverse landen al intekenen op een pre-orderlijst, maar Nederlanders behoren niet tot de ‘uitverkorenen’. Het gemok over zoveel onrechtvaardigheid verdwijnt wanneer Honda in het najaar van 2019 de vanafprijs van de E bekendmaakt: rond de 34.000 euro! Katsjing! Toch verwacht Honda in Europa jaarlijks 10.000 E’s te kunnen verkopen.

Een kamerbreed aquarium in het interieur

Bij onze eerste kennismaking met de productieversie (die vrijwel identiek is aan de Prototype E) zijn we enthousiast over het model, het interieur - waar je het enorme display kunt omtoveren in een wagenbreed aquarium - en de vermakelijke rijeigenschappen. Maar de prijs (35.330 euro) is nog hoger dan verwacht, terwijl de actieradius juist lager blijkt dan opgegeven. Daarom is de Honda E eigenlijk alleen geschikt als stadsauto.

In Nederland komt Honda van een koude kermis thuis

In Nederland komt Honda dan ook van een koude kermis thuis. De verkoop gaat in juli 2020 van start, maar half december zijn er nog geen honderd stuks verkocht. In gedachten gaan we terug naar een ander retromodel van ruim 20 jaar geleden. De Volkswagen New Beetle leek ook een bestseller te worden. De rest is geschiedenis.