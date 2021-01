Aankooptips Volkswagen Golf occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

De Volkswagen Golf is met afstand het populairste ‘tweedehandsje’ van Nederland. Die populariteit loopt dwars door alle generaties heen. Wij richten ons echter op de Golf 7, die in 2019 werd afgelost door het allernieuwste model. Volkswagen is zo’n beetje de uitvinder van het evolutionaire ontwerp. De Golf 7 vormt daarop geen uitzondering. Bij de onthulling van deze generatie in september 2012 vielen we dan ook niet van onze stoel. De auto oogde vooral wat strakker, hoekiger en slanker dan de Golf 6. Technisch was er meer aan de hand, want het was de eerste Volkswagen op het inmiddels zeer veel gebruikte MQB-platform.

Verkocht de Volkswagen Golf 7 een beetje?

Hoewel de Golf 7 ook in Nederland grote successen kende, stond hij niet zijn hele carrière bovenaan in de verkoopstatistieken. Alleen in 2014 en 2016 stond hij op nummer één. In absolute aantallen beleefde de Golf 7 zijn beste Nederlandse verkoopjaar in 2015, toen ruim 18.000 landgenoten er eentje mee naar huis namen. Toch bleef de Golf ver achter bij dé bestseller van 2015: van de bijtellingsgunstige Peugeot 308 gingen niet minder dan 29.000 stuks over de dealerdrempel.

Na 2016 daalden de jaarlijks verkopen van de Golf tot de negen- à tienduizend stuks. In 2018 tuimelde hij zelfs naar de zevende plaats in de autohitparade, achter de Volkswagen Polo, de Renault Clio, de Kia Picanto, de Ford Fiesta, de Opel Karl en de Volkswagen Up. In totaal zijn in Nederland een kleine 90.000 Golfs 7 verkocht. Wereldwijd zijn er ruim negen miljoen Golfs 7 verkocht, waarmee het de meest succesvolle generatie tot dusver was.

Welke varianten zijn er van de Volkswagen Golf 7?

Aanvankelijk was de Golf er als driedeurs en vijfdeurs hatchback en als superruime Variant, waarvan ook nog kortstondig een stoere Alltrack-versie geleverd is. In 2018 verdween de driedeurs Golf hatchback van de markt. De opgehoogde Golf Plus laten we hier buiten beschouwing, want die was nog gebaseerd op de Golf 5.

Zoals gebruikelijk bij de Golf, was de motorenkeuze ook bij de zevende editie schier oneindig. In den beginne stond er een 85 pk sterke driecilinder 1.0 TSI-motor aan de basis van de prijslijst, die eindigde met de viercilinder 2.0 TSI R, een vierwielaandrijver met een indrukwekkende 300 pk. Diesels waren er uiteraard ook te kust en te keur, mét en zonder sjoemelsoftware, en vermogens die uiteenliepen van 105 tot 184 pk.

De Golf 7 was de eerste generatie van de bestseller die werd geëlektrificeerd. In 2014 verscheen zowel de volledig elektrische e-Golf als de Golf GTE, een stekkerhybride. Een andere primeur in de Golf-geschiedenis is dat het model tussentijds een facelift krijgt. De uiterlijke wijzigingen voor modeljaar 2017 zijn subtiel, technisch is er meer aan de hand. Zo moeten de 1,2-liter TSI’s het veld ruimen voor 1,0-liter motoren en komt er een nieuwe 1.5 TSI met actieve cilinderuitschakeling. Op connectiviteits- en veiligheidsgebied worden de nodige stappen gezet, zodat de Golf 7 er tot de komst van de achtste generatie weer even tegenaan kan.

Wat zijn de zwakke punten van de Volkswagen Golf 7?

Wie bij de gedachte aan een gebruikte Golf associaties krijgt met angstaanjagend rammelende distributiekettingen, kunnen we geruststellen. Bij de TSI-motoren van de Golf 7 behoren die vrijwel tot het verleden, simpelweg doordat het gros van de benzinemotoren na 2012 weer een distributieriem kreeg. Met de komst van de Golf 7 had Volkswagen de meeste DSG-problemen eveneens onder de knie.

Over de gehele linie is de kwaliteit van de Golf 7 stukken beter dan die van zijn voorganger. Helemaal foutloos is-ie echter niet. De voorste remschijven slijten sneller dan gemiddeld en de multilink-achterwielophanging (alleen bij de krachtiger versies) heeft nogal eens last van krakende draagarmen. Lekkende condenswaterleidingen van de airconditioning komen we eveneens in de klachtenlijstjes tegen. Verder vertonen Golfjes 7 van het eerste bouwjaar vaker dan gemiddeld problemen met de bougiekabels, de bobines en het EGR-systeem. Check bij een benzineversies tussen de verversingsintervallen door regelmatig het oliepeil, want soms lusten ze een grotere slok van het vloeibare goud dan verwacht.

Met de e-Golf zijn weinig problemen bekend, behalve dan dat de laadkabel af en toe geen afscheid wil nemen van het laadcontact in de auto. De complexe techniek van de Golf GTE was in het begin vrij storingsgevoelig: laadproblemen, slecht met elkaar communicerende systemen en ander onheil kwamen veelvuldig voor. Na diverse software-updates zou het meeste GTE-specifieke onheil tot het verleden moeten behoren.

Hoeveel kost een beetje leuke Volkswagen Golf 7?

Wanneer we op Marktplaats.nl een Golf uit de bouwjaren 2013 tot en met 2019 op zoek gaan, kunnen we kiezen uit meer dan drieduizend auto’s. De goedkoopste exemplaren zijn zeven jaar oude diesels met een kilometerstand van 250.000 of hoger. De prijzen bewegen zich rond de 6500 euro. Het prijzigste exemplaar dat we kunnen vinden is een kurkuma-gele Golf R met optionele Akrapovic-uitlaat. Voor 53 mille mag je hem ophalen …

Neem je genoegen met een 105 pk sterke Golf 1.2 TSI, reken dan op bedragen tussen de 9500 en 12.000 euro voor auto’s met een verse apk en een fatsoenlijke garantie. Wij zouden gaan voor een 150 pk sterke 1.4 TSI met cilinderuitschakeling, voorzien van DSG-transmissie en Highline-uitrusting. Die levert uitstekende prestaties, maar is toch vrij zuinig en heeft voldoende moderne gemakken aan boord. Een vijf jaar oud exemplaar heb je vanaf zo’n 14.500 euro, waarbij opvalt dat er nauwelijks prijsverschil is tussen hatchbacks en Variants.

Diesel-Golfjes zijn meestal iets goedkoper, maar dat gaat bijna altijd hand in hand met een hogere kilometerstand. Die hebben meestal de zeer zuinige 1.6 TDI-motor aan boord (90 tot 115 pk). Tweeliter diesels (150 tot 184 pk) zijn vrij zeldzaam. Echt karig uitgerust zijn Volkswagens al een tijdje niet meer, maar met het oog op je eigen comfort én de restwaarde zouden wij bij voorkeur een Highline-uitrusting kiezen. Daar zit standaard vrijwel alles op wat de moderne automobilist zich wenst. Echt leuk is een Golf GTI, maar vind maar eens een goed exemplaar voor een redelijke prijs. Bovendien word je waarschijnlijk niet blij van de verzekeringspremie.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de Volkswagen Golf 7?

Vind je een Golf te cliché, maar ben je wel een fan van de onderhuidse techniek? Kijk dan eens naar een Audi A3 Sportback, een Skoda Octavia of een Seat Leon uit dezelfde periode. Afgaand op onze eigen testresultaten zouden we de Volvo V40 en de jongste editie van de Ford Focus eveneens in de overwegingen meenemen. Zoek je een C-segmenter van maximaal twee jaar oud? Vergeet dan zeker niet om een proefrit te maken in de Kia Ceed en de Hyundai i30. Deze Koreanen zullen je positief verrassen.