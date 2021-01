Een elektrische auto met continu variabele transmissie? Die komt eraan

Elektrische auto's worden steeds beter en komen steeds verder op een volledige acculading. Ook de laadtijden gaan omlaag, wat de EV bij het grote publiek een aantrekkelijker alternatief maakt voor een auto met een verbrandingsmotor. De ontwikkelingen gaan razendsnel.

De huidige lichting EV's beschikt over een transmissie met een vaste overbrenging - in feite een éénversnellingsbak. Dat werkt prima, zo luidt het collectieve oordeel. Ook met één versnelling levert een elektrische auto al indrukwekkende prestaties, dus waarom anders doen?

Nou, heel simpel: we weten niet beter, maar het kan wél beter. Bij het in Tilburg gevestigde Bosch Transmission Technology schreeuwen ze dat graag van de daken. De fabrikant van de beroemde schakelduwband voor cvt's werkt momenteel keihard aan een transmissie speciaal voor EV's, die de prestaties én de efficiency naar (nog) grotere hoogten stuwt. Als het aan Bosch ligt, wordt de CVT4EV - een continu variabele transmissie voor elektrische voertuigen - vanaf 2025 gemeengoed.

Groen en geel ergeren aan een cvt-bak

De keuze om een transmissie met een enkele, vaste overbrenging toe te passen in een EV, is een kostenkwestie met compromissen. Voor een bruikbare balans tussen prestaties en efficiency, dient op beide vlakken water bij de wijn te worden gedaan. Met een continu variabele transmissie zijn compromissen niet noodzakelijk, zo zegt Bosch.

Met zijn schakelduwband en variabele poelies, heeft de cvt immers eindeloos veel overbrengingsverhoudingen. Dit artikel biedt niet de ruimte om uitgebreid toe te lichten hoe een cvt precies werkt, maar de transmissie is in staat om voor elke situatie een optimale overbrengingsverhouding te vinden.

In theorie is een continu variabele transmissie ook een continu ideale transmissie. Maar toegegeven: op Autowereld smijten we toch geregeld met modder, als we een auto met een cvt testen. De continue variabiliteit van de overbrengingsverhoudingen dwingt de motor steeds naar een toerental dat voor de (met het gaspedaal) gevraagde prestaties optimaal is.

Zoveel automobilisten, zoveel rijstijlen: niet iedereen heeft dezelfde manier van gas geven. Menigeen zit zich al gauw groen en geel te ergeren aan het onophoudelijke gejengel en gezanik van de motor, doordat het toerental als gevolg van de voortdurende aanpassingen van de overbrengingsverhouding 'glijdend' in hoogte varieert.

Stroomverbruik daalt met cvt tot 4 procent

Maar dat is een ergernis die uitsluitend bij een auto met een verbrandingsmotor de kop opsteekt. In een EV ben je immers niet alleen gevrijwaard van brandstofverbruik en CO 2 -uitstoot, maar ook van een indringend motorgeluid. Het grootste bezwaar van de combinatie verbrandingsmotor en cvt is bij een elektrische auto dus helemaal niet van toepassing.

Voorzien van een cvt, komt de elektromotor pas volledig tot zijn recht. Voor een vlotte acceleratie wordt een kortere overbrenging tot stand gebracht, terwijl op hoge snelheid een langere, energiezuinige overbrenging wordt ingeschakeld. Bosch zegt dat het stroomverbruik door de bank genomen zo'n 3 à 4 procent zal dalen. Misschien niet heel indrukwekkend, maar tegenover de beperkte winst op het gebied van efficiency, staan tal van andere voordelen.

Grote voordelen bij het trekken van een aanhanger

Er zijn legio praktijksituaties te bedenken, waarbij de elektromotor het dankzij de cvt veel gemakkelijker krijgt dan zonder. De huidige EV's met een enkele, vaste overbrenging hebben het op een beklimming in de bergen bijvoorbeeld loodzwaar, en ook het trekken van een aanhangwagen of caravan kan wel wat soepeler.

Met een cvt behoren de inmiddels ingeburgerde eco-, comfort-, sport-, offroad- en 'je-weet-niet-wat-je-meemaakt-zo-hard-als-het-gaat'-programma's nog altijd tot de mogelijkheden. Er kan zelfs voor een aantal vaste verzetten gekozen worden, die je met flippers achter het stuur kunt wisselen. Dan is net is alsof je in je EV met een sportieve GTI onderweg bent.

De elektrische auto met cvt bevindt zich momenteel nog in een pril ontwikkelingsstadium, maar over een jaar of vijf moeten de eerste modellen met dit Bosch-product op de markt verschijnen. Eindelijk komt de cvt echt volledig tot zijn recht. De bak heeft voor werkelijk elke situatie de juiste overbrengingsverhouding paraat, zonder dat de inzittenden daarmee worden vermoeid.