Aankooptips Volkswagen Polo occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Van de ruim 2700 Polo's die op Marktplaats.nl te koop worden aangeboden, heeft het merendeel een benzinemotor, maar er zitten ook zo'n 900 TDI's tussen. Zeker als je ziet hoe weinig compacte dieselauto's er momenteel worden verkocht, zijn dat er opvallend veel. Maar toen tussen 2010 en 2015 de zogenaamde spaardieseltjes met een lage bijtelling en wegenbelastingvrij over onze wegen tokkelden, behoorde de Polo 1.2 TDI Bluemotion tot de populairste auto's in dit genre. Dat zie je nu terug in het occasionaanbod. Sinds de sjoemelschandalen en de gewijzigde fiscale regels is de dieselauto momenteel ongeveer net zo populair als corona. Compacte occasions met benzinemotor zijn daarentegen niet aan te slepen, met de Volkswagen Polo voorop.



Verkocht deze Volkswagen Polo een beetje?

In zijn debuutjaar stond de Volkswagen Polo pas vanaf juli bij de Nederlandse dealers en kwam de verkoop moeizaam op gang. De teller stopte in 2009 bij nog geen 6000 Polo's (4 en 5). Dat aantal betekende zelfs het absolute dieptepunt sinds 1995. Eind 2010 slaakten de Volkswagen-verkopers een zucht van verlichting: ruim 18.000 nieuwe Polo's hadden ze weten te slijten.

Toppunt was echter 2011, toen de Polo 1.2 TDI Bluemotion vanwege zijn lage bijtelling (14 procent) het lievelingsspeeltje van leaserijders was. Maar ook de particuliere automobilist zag de driecilinder diesel wel zitten, al was dat niet vanwege de flitsende prestaties. Maar je was bijna een dief van je eigen portemonnee als je níét zo'n zuinige, wegenbelastingvrije Polo kocht. In totaal waren meer dan 25.500 landgenoten die mening toegedaan en kroonden ze de Polo tot Neerlands bestverkochte auto.

In 2012 liep het verkoopcijfer terug naar ongeveer 19.000 stuks en het jaar daarna werd de 10.000 niet eens gehaald. In 2014, toen je voor je spaardieseltje gewoon weer wegenbelasting moest betalen, keerden zo'n 9100 Nederlanders huiswaarts met een nieuwe Polo. In 2015 volgde een opleving van het verkoopcijfer (ca. 12.000 stuks) en met de opvolger in zicht daalde dat een jaar later weer tot ongeveer 10.000, om in het afscheidsjaar 2017 te stokken bij circa 8700 stuks.

Welke varianten zijn er van de Volkswagen Polo 5?

De 1.2 TDI Bluemotion noemden we hierboven al, maar ook onder de benzinemotoren had je een 1.2. Dit was een viercilinder, waarvan de twee turboloze versies 60 of 70 pk bij elkaar sprokkelden. In de beginjaren was er ook een ongeblazen 1.4 met 80 pk, maar in 2011 werd deze motor vervangen door de 1.2 TSI (90 pk). Nog iets leuker was de 1.2 TSI met 105 pk. Vanaf 2012 deed de 1.4 TSI (140 pk) hier nog een schepje bovenop. In de Polo GTI leverde deze motor (met mechanische compressor én turbo) zelfs 180 pk en was-ie standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-bak. Naast de populaire spaardiesel, leverde Volkswagen tot 2014 drie versies van de 1.6 TDI (75, 90 en 105 pk) in de Polo 5, maar deze zijn slechts mondjesmaat verkocht.

“De Polo Trendline is nog een old school Volkswagen: met een karig uitgerust, schraal interieur.”

Bij de update van 2014 ging het motorenaanbod op de schop. De driecilinder eenliter motor deed zijn intrede. Als turboloze showroomlokker had hij 60 (alleen driedeurs) of 75 pk, mét turbo lag het vermogen op 95 of 110 pk. Daarnaast had je de 1.2 TSI met 90 of 110 pk. Onder de kap van de Polo GTI lag voortaan een 1,8-liter viercilinder met 192 pk, nu ook te combineren met een manuele zesbak. Dieselrijders konden alleen nog terecht bij de driecilinder 1.4 TDI (75 of 90 pk). Een exoot is de Polo R WRC 2.0 TSI. Met 220 pk op alleen de voorwielen, is het net een speurhond met ADHD, continu speurend naar grip. Van dit homologatiemodel heeft Volkswagen 2500 exemplaren gebouwd.

Van de Polo 5 bestaan drie carrosserievarianten: een drie- en een vijfdeurs hatchback, en de Cross. Die laatste stond iets hoger op de wielen en zag er dankzij verbrede spatborden, skidplates en dakrails wat stoerder uit dan de reguliere versies. De Polo 5 sedan is in Nederland nooit geleverd.





Wat zijn de zwakke punten van de Volkswagen Polo?

Een onhebbelijkheid van deze generatie Volkswagen Polo is de onhandige plek van de zekeringenkast in de voetenruimte bij de pedalen. Als je hier tegenaan schopt, kunnen er zekeringen losraken, met allerlei elektrische storingen tot gevolg. Ernstig is dit niet, maar het kan wel voor ongemak zorgen. Eveneens lastig: oudere multimediasystemen die bij kou hun eigen ding gaan doen. Polo's van na de facelift (2014) kampen soms met een haperend navigatiesysteem. Mogelijk is de regeleenheid dan defect. Vervanging is de enige optie.

Net als veel andere Volkswagens, heeft de Polo problemen gehad met de distributieketting van zijn TSI-motoren. Mocht je in de markt zijn voor een Polo 1.2 TSI of 1.4 TSI van vóór 2012, luister dan naar ratelgeluiden bij stationair toerental en check of de voorgeschreven modificatie aan de ketting en de kettingspanners is doorgevoerd. Dit moet in het onderhoudsboekje staan en is ook op te vragen bij de dealer. Probeer een en ander in elk geval zwart op wit te krijgen.

De complexe motor en vroege DSG-transmissie maken de Polo GTI 1.4 TSI (2010-2014) tot een spannende aankoop, om het netjes te zeggen. Als je per se een Polo GTI wilt, is de versie met 1.8 TSI-motor en handbak (vanaf 2015) een veiliger keus. Voor de meeste TSI-motoren geldt dat je het oliepeil regelmatig dient te checken, want ze lusten wel een slokje. Een defecte aansturing van de waterpomp kan oververhitting van de motor veroorzaken, slecht starten kan duiden op lekke injectoren. Problemen met de laaddruksensor en de turbo komen eveneens voor.

Van de 1.0 TSI zijn niet al te veel storingen bekend, al wil de gasklep wel eens de pijp aan Maarten geven. Dit merk je aan een brandend motorstoringslampje in combinatie met vermogensverlies.

Bij de ongeblazen 1.4 geven de afzonderlijke bobines regelmatig de geest. De motor gaat dan op drie cilinders lopen. Reparatie is niet goedkoop, maar het probleem negeren is nóg duurder, want dan gaat ook de katalysator stuk. Tevens vertonen deze motoren bij strenge kou vaak problemen doordat de carterventilatie bevriest. Doorrijden kan eindigen in ernstige olielekkage en motorschade.

Bij een Polo Bluemotion 1.2 TDI liggen problemen met de uitlaatgasrecirculatie (EGR) op de loer, evenals een verstopt roetfilter. Een knipperend voorgloeilampje is veelal de voorbode van een naderende reparatie. Bij de 1.4 TDI is het tweemassavliegwiel een potentieel pijnpunt. Als dit defect is, komt de koppeling niet meer vrij en is de motor niet meer te starten. Als het vliegwiel in orde is, kunnen startproblemen duiden op een defecte bedrading van de luchtmassameter.

De DSG-bak mag een schokje geven bij het opschakelen van de eerste naar de tweede versnelling. Verder moet het schakelen soepel en schokvrij verlopen en de koppeling mag niet slippen (toerental moet niet blijven hangen). Reparaties en revisies van de DSG vragen meestal een fikse investering. Na 2012 is de betrouwbaarheid van de DSG sterk verbeterd.

Hoeveel kost een beetje leuke Volkswagen Polo?

Met 'leuk' bedoelen we in dit geval in elk geval geen Polo in Trendline-trim. Dat is nog een old school Volkswagen in de verkeerde zin: met een karig uitgerust, door Schraalhans aangekleed interieur. De Comfortline en Highline zitten guller in hun spullen en hebben mooiere kunststoffen. Van de prestaties die de ongeblazen motoren op de mat leggen, zijn we niet onder de indruk, om van de ratelende 1.2 TDI nog maar te zwijgen. Bovendien moet je astronomische afstanden afleggen om de extra dieselwegenbelasting terug te verdienen.

Onze voorkeur gaat uit naar de 1.0 TSI-motor. Die is betrouwbaar en zuinig, en levert in de 95 pk-versie al prima prestaties. Prijzen beginnen bij zo'n 8000 euro. Wil je een auto met garantie, weinig kilometers en een mooie uitrusting, dan ben je algauw 10 mille kwijt.

Wie zich in een grijze, witte of zwarte Polo verplaatst, gaat op in de massa. Wil je iets minder anoniem zijn, kies dan voor een rode, oranje of blauwe carrosserie. Of doe eens wild en ga voor een stoere Polo Cross (vanaf circa 7000 euro). Sportievelingen kiezen voor de 1.8 GTI (vanaf zo'n 16.500 euro). Wees bij zo'n snelle jongen extra alert op de technische staat, de onderhoudshistorie en het schadeverleden, helemaal als het een importauto betreft.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de Volkswagen Polo?

Je verwacht het misschien niet, maar als je niet overdreven veel ruimte nodig hebt, is de Volkswagen Polo een prima alternatief voor een Golf. Zeker als je een vervanger voor je Golf 4, 5 of 6 zoekt, moet je beslist eens in een Polo 5 proefrijden. Wedden dat dat lang niet tegenvalt? Bijkomend voordeel van de Polo 5 is dat-ie er heel tijdloos uitziet. Minder ervaren autospotters zien het verschil met de huidige generatie niet eens.

Van de geijkte concurrenten verdienen zeker de Ford Fiesta, Renault Clio (vanaf 2012), Skoda Fabia (vanaf 2015), Mazda 2, Suzuki Swift, Honda Jazz, Toyota Yaris en Hyundai i20 (vanaf 2014) je aandacht. In de meeste gevallen vragen deze auto's een minder grote investering en op het gebied van betrouwbaarheid zijn de Japanners de Polo veruit de baas. Aan de andere kant zijn de Jazz en de Yaris zo mogelijk nog saaier. Als stuurplezier hoog op je prioriteitenlijst staat, kun je niet om de Ford en de Mazda heen. De Hyundai i20 is misschien een outsider, maar als je een nóg betere allrounder zoekt dan de Polo, moet je echt eens kennismaken met deze Koreaan.