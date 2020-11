Gamereview: DiRT 5 is een vermakelijke old school arcaderacer

DiRT 5 stamt in een rechtstreekse lijn af van de allereerste Colin McRae Rally-game uit 1998. In de jaren daarna kwamen voor de PlayStation en zijn opvolger nog vier Colin McRae Rally-delen uit, waarna Codemasters langzaam overstapte op de naam DiRT. Colin McRae - de Schotse rallyrijder die in 1995 wereldkampioen werd met Subaru - overleed op 15 september 2007 tijdens een helikopterongeluk. Een dag eerder was Colin McRae: DiRT voor de PlayStation 3 uitgekomen.

Het spel legde nog steeds de nadruk op de traditionele rallysport, maar gooide tegelijkertijd andere offroaddisciplines in de mix, zoals rally raid en de Pikes Peak-heuvelklim (die nu overigens niet meer offroad is, maar volledig geasfalteerd). Vanaf DiRT 3 - in 2011 uitgekomen voor de pc, PlayStation 3 en Xbox 360 - is de naam Colin McRae nergens meer te bekennen. De DiRT-serie is nu verdeeld in twee takken: de uitdagende en realistische DiRT Rally-games en de simpelere, 'pick up and play' DiRT-titels.

DiRT 5 grijpt terug op Colin McRae: DiRT 2 uit 2011

Het is direct duidelijk waar DiRT 5 zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Qua 'look and feel' gaat de klok elf jaar terug, naar Colin McRae: DiRT 2. Die titel nam afscheid van het gruizige rallysfeertje en omarmde een bijna SSX Tricky-achtige esthetiek: met een schreeuwerig palet neonkleuren, stampende beats en een 'hip' rallyfestival voor de verhalende omlijsting. Een beetje zoals Forza Horizon dat (toch iets beter) doet.

In DiRT 5 probeert Codemasters het weer. Er loopt een verhaaltje door de carrièremodus (wonderlijk genoeg zitten de bekende stemacteurs Nolan North en Troy Baker erin), maar dat kun je eigenlijk gewoon vergeten. Het zit de gameplay niet in de weg. Dat is het belangrijkste.

Van Brazilië naar de VS, Italië en Griekenland

En gameplay, daar is er genoeg van. In de carrièremodus werk je vijf seizoenen af, die je meenemen naar onder meer Brazilië, de VS, Italië, Griekenland, en meer. Traditionele rallyproeven - met gesproken pace notes - zal je niet vinden. Je strijdt meestal tegen een groep concurrenten in een rallyrace over een paar ronden. Het aantal beschikbare voertuigen is divers. Er zijn Dakar-racers, klassieke en moderne rallywagens, buggy's en zelfs een paar concept cars, zoals de Audi AI: Trail Quattro.

Een paar evenementen springen er bovenuit, met name door de moeilijkheidsgraad. Op de lastige Path Finder-stages moet je je een weg banen over rotsen, door rivierbeddingen en langs afgronden. Een afgebakend pad is er niet (echt). De nieuwe Sprint-events zijn frustrerend, vooral omdat de veel te krachtige sprintcars nauwelijks onder controle te houden zijn. Je rijdt op een ovale baan en bent eigenlijk constant full lock aan het driften.

Rijmodel van DiRT 5 is op de casual gamer gericht

Gymkhana - je weet wel, van die Ken Block-video's - is terug uit eerdere DiRT-delen. Je wordt in een rallywagen losgelaten in een stadion en moet al driftend stijlpunten verzamelen. Niet eenvoudig om te doen met een controller. Gamers die voor DiRT 5 een stuurwiel en pedalen gebruiken, zullen het waarschijnlijk makkelijker vinden.

Over de besturing gesproken. Het rijmodel van DiRT 5 is eenvoudig en overduidelijk op de casual gamer gericht. Verwacht geen verfijnde simulatie; in DiRT 5 is het scheuren en beuken geblazen. Ook omdat het schademodel weinig om het lijf heeft. Je auto komt er ronde na ronde slechter uit te zien, maar invloed op het weggedrag heeft dat niet. Zoals gezegd: DiRT 5 is niet bedoeld voor de serieuze racefanaten, maar voor spelers die op zoek zijn naar spektakel.

Zorg voor een televisie met HDR-ondersteuning!

En dat biedt DiRT 5 ook op grafisch gebied. De game ziet er fantastisch uit, vooral op een televisie met HDR-ondersteuning. Dan glinsteren de waterplassen je tegemoet en moet je soms een zonnebril op doen tegen de gloed van de zon. Erg fraai is ook het weersysteem van DiRT 5. In sommige winterevents begin je op een schoon wegdek, dat langzaam maar zeker witter wordt door de vallende sneeuw.

Eigen levels ontwerpen in de Playgrounds-modus

Zoals alle racegames tegenwoordig, biedt DiRT 5 een robuuste onlinecomponent. Nieuw - en verbazingwekkend interessant - is de Playgrounds-modus. Daarin kun je je eigen levels ontwerpen en die vervolgens delen met anderen. Wil je meer dan simpelweg online tegen anderen racen, dan zijn er een aantal luchtige partymodes beschikbaar. In Vampire bijvoorbeeld, moet je uit handen blijven van vampierauto's. Of - als je een vampierauto bent - juist op jacht naar de niet-vampierauto's.

DiRT 5 is visueel een feest en staat bol van de content

DiRT 5 staat bol van de content, heeft een duidelijke focus en is visueel een feest. Maar toch knaagt er iets. Het rijmodel van de auto's is té simpel. Je bent voor je gevoel nauwelijks betrokken bij wat je rallywagen doet. Het is daarom goed om te bepalen wat je van een rally/racegame wil. Serieuzere gamers zijn beter af met DiRT Rally of WRC 9, voor casual racers is Forza Horizon 4 de heilige graal. En het niveau van die laatste haalt DiRT 5 niet. Je hebt er veel lol mee, maar daarna ben je het spel snel vergeten.

DiRT 5 is beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S