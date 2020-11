Waar komt het Volkswagen-logo vandaan?

Een jaar geleden kregen we een persbericht van Volkswagen: het merk kondigde een nieuw logo aan. Dát was nog eens nieuws. Hoe vervang je een van de meest herkenbare logo's? Het Volkswagen-logo is zelfs bekend bij mensen die een Dacia en een Ferrari nog niet kunnen onderscheiden. Iedereen ziet het voor zich. Gaan ze dat echt vervangen in Wolfsburg?

Nee, natuurlijk niet. Het logo werd alleen wat verhipt. Het 3D-logo werd omgezet naar een minimalistischer 2D-logo. De ID.3 kreeg de primeur. Na dieselgate was het vernieuwde logo een van de belangrijkste pionnen in het (elektrische) charmeoffensief, waarbij Volkswagen zich presenteert als een klimaatbewust bedrijf dat het beste met de wereld voor heeft.

Zwarte rand in de ontstaansgeschiedenis

De zwarte rand in de ontstaansgeschiedenis van Volkswagen zal bij de meeste mensen bekend zijn: Adolf Hitler wilde dat alle mensen in Duitsland zich een auto konden permitteren. De 'Kraft durch Freude'-volksauto mocht niet meer kosten dan 1000 mark en moest met 100 km/h over de nieuwe autobahn kunnen banjeren. In 1937 werd het 'Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH' opgericht, in 1938 veranderde de naam in 'Volkswagenwerk G.m.b.H.' Ferdinand Porsche had de leiding.

Het logo van Volkswagen kwam in diezelfde periode tot stand. De V en de W hebben vanaf het begin boven elkaar gestaan. Aanvankelijk niet in een cirkel, maar in een tandwiel. In het allereerste logo uit 1937, zijn de V en W omgeven door symbolen die gelijkenissen vertonen met de nazi-swastika. Al voor de oorlog werd het logo gewijzigd, omdat het te veel op een ventilator leek. Het tandwiel verdween na de Tweede Wereldoorlog. De V en de W kregen precies dezelfde dikte als de cirkel.

Volkswagen-logo getekend door een techneut

Het bedrijfslogo is ontwikkeld door Franz Xaver Reimspieß en Hans Martin Freyer. Reimspieß was een zeer getalenteerd ingenieur, die onder meer verantwoordelijk was voor de beroemde boxermotor in de Kever. Hij werkte een groot deel van zijn loopbaan bij Porsche, waar hij ook bij het ontwerp van het logo betrokken was. Hans Martin Freyer was wél ontwerper. Hij perfectioneerde het door Reimspieß ontworpen logo: de witte cirkel kreeg dezelfde dikte als de V en de W. Eigenlijk is het ontwerp van Freyer nooit meer rigoureus gewijzigd, ronkende persberichten ten slijt.