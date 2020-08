Tesla is een merkwaardige speler in de autowereld. Het is misschien wel het enige automerk dat zich de laatste tien jaar tussen de gevestigde namen wist te wringen. Sterker, het merk is booming. Toen Elon Musk de Cybertruck liet zien, was dit breaking news in zo'n beetje elk medium. Hoewel het merk in zijn geschiedenis nog nooit gedurende een heel jaar zwarte cijfers wist te schrijven, is de beurswaarde van Tesla hoger dan die van Toyota.

Tesla en Edison

De naam Tesla is niet toevallig gekozen. Het merk is genoemd naar Nikola Tesla (1856-1943), een uitvinder die werd geboren in een stadje in toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Hij is de uitvinder van de wisselstroomgenerator en de wisselstroomelektromotor.

In 1884 emigreerde Tesla naar de Verenigde Staten en ging hij werken voor Thomas Edison. Later werd hij diens concurrent in de war of the currents, een strijd tussen de elektriciteitssystemen gelijkstroom en wisselstroom. Tesla's wisselstroomprincipe won van de gelijkstroom van Edison. Het elektriciteitsnet draait nog altijd op de principes van Nikola Tesla.

Toch werd Tesla niet rijk van al zijn uitvindingen. Als gevolg van verkeerde zakelijke keuzes hield hij weinig geld over aan zijn patenten. In 1943 stierf hij in New York. Zijn naam deed decennialang minder bellen rinkelen dan die van zijn rivaal Edison, totdat hij werd gekoppeld aan het eerste merk dat alleen elektrische auto's bouwt.

Doorsnede van een elektromotor

Het logo van Tesla is niet zomaar een gestileerde T, maar een T-vormige dwarsdoorsnede van een elektromotor, zoals-ie door Nikola Tesla is ontworpen. De T zelf verwijst naar een van de polen die uit de rotor van een motor steken. De lijn boven de T stelt een deel van de stator voor, het stilstaande deel van een elektromotor. Het logo kwam bij de Model S en Model X mooi terug in de T-vormige 'grille', maar bij de Model 3 werd daarvan afgestapt.

Een interessant gegeven: Nikola Tesla was briljant, toch werd hij niet rijk en eindigde hij in relatieve vergetelheid. Als het maar geen voorbode is voor het automerk dat elektrisch rijden spannend maakte …