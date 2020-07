Dit is wat het Volvo-logo betekent

Volvo heeft een van de meest herkenbare autologo's. Het bestaat uit een cirkel met rechtsboven een diagonale pijl omhoog. Het symbool behoort niet exclusief toe aan Volvo. Het is een van de oudste symbolen in de West-Europese cultuur. Alle planeten hebben een eigen grafisch symbool waarmee ze in de sterrenkunde worden uitgebeeld. De planeet Mars wordt aangeduid met de cirkel met de diagonale pijl, die weer een verwijzing is naar de Romeinse god van de oorlog Mars. Het rondje symboliseert zijn schild, het pijltje zijn speer (en zijn mannelijkheid). De symbolen van planeten en oude goden zijn populair bij automerken: Maserati koos bijvoorbeeld voor de drietand van Neptunus.

'Volvo' is geen tongbreker

Elke planeet wordt bovendien gesymboliseerd door een chemisch element. Bij de zon is het goud, bij de maan zilver en bij Venus koper. Mars is het symbool voor het chemisch element ijzer. En laat de productie van ijzererts van oudsher nu een van de belangrijkste industrietakken van Zweden zijn. Toen het bedrijf Svenska Kullagerfabriken (SKF) in 1926 besloot om auto's te gaan bouwen, was veiligheid meteen een van de speerpunten. IJzer werd gezien als krachtig, duurzaam en stevig én was een mooie verwijzing naar de Zweedse ijzerindustrie. Als naam voor het nieuwe automerk werd Volvo gekozen. Het is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘volvere', dat rollen betekent. Volvo kun je vertalen als ‘ik rol'. Een bijkomend voordeel was dat de merknaam in elke taal gemakkelijk uit te spreken is, en de spelling is ook al niet ingewikkeld.

Subtiele aanpassingen aan logo

De diagonale band op de grille is al sinds 1927 present, toen de eerste Volvo ÖV4 uit de fabriek kwam. De band diende niet als sierelement, maar simpelweg om het Volvo-logo op zijn plaats te houden. Het huidige lettertype voor de naam Volvo komt uit 1959 en werd bedacht door de Zweedse grafisch ontwerper Karl-Erik Forsberg. In de loop der tijd is het logo telkens subtiel aangepast. In 2014 gebeurde dat voor het laatst: waar de witte letters op de blauwe achtergrond eerst over het schild van Mars heen vielen, staan ze er sinds de introductie van de nieuwe XC90 ín.