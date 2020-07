Achter het Toyota-logo zit een logica die alleen Japanners kunnen bedenken

Als we een logo van een Japans automerk bespreken, moeten we ons altijd nét wat beter voorbereiden. Het steigerende paard van Ferrari of de 'Blitz' van Opel zijn makkelijk uit te leggen, maar in Japan zit er een logica achter logo's die alleen Japanners kunnen bedenken.

Het verhaal achter het beeldmerk van Toyota heeft zó veel laagjes, subtiliteiten en verwijzingen, dat we moeten citeren om te laten zien hoe het zit: "Het Toyota-logo bestaat uit drie ovalen. De twee loodrechte ovalen in de grotere ovaal staan voor het hart van de klant en het hart van Toyota. Ze overlappen elkaar om de relatie en het vertrouwen in elkaar weer te geven. De buitenste grote ovaal staat voor de wereld die Toyota omarmt." De ruimte in de achtergrond staat voor de kernwaarden van het merk: klanttevredenheid, innovatie en kwaliteit. De drie ovalen vormen samen de letter T. Denk hier maar eens over na als je een Toyota Prius inhaalt …

Toyoda wordt Toyota

Het logo van Toyota is veel jonger dat het bedrijf. De eerste auto werd al in 1935 gebouwd, het merk bestaat sinds 1937. Maar het logo werd pas geïntroduceerd in oktober 1989 op het model Celsior, dat in Nederland en België als Lexus LS op de markt kwam.

De AA was de eerste Toyota. Of hij in elkaar werd geschroefd door Anonieme Alcoholisten is niet waarschijnlijk, maar het logo is prachtig. De naam Toyoda (de familienaam schrijf je met een d) werd vergezeld van een cirkel, waarin de familienaam in Japanse karakters wordt verbeeld.

Waarom Toyoda in Toyota werd veranderd, is weer zo'n verhaal vol symboliek: "Er schuilt betekenis in het aantal schrijfbewegingen dat je moet maken bij de verschillende karakters in het Japanse schrift. De karakters voor het woord Toyota schrijf je met acht penseelstreken, en dat getal staat voor rijkdom en voorspoed." Er was ook een minder filosofische reden: Toyota met een 't' bekt beter in het Japans. Het logo werd heel simpel en bestond uit de letters TOYOTA. Per model werd er een specifiek symbool bij bedacht.

Héél lang nadenken

In 1989 verscheen het huidige logo dus, dat een plek kreeg op alle modellen van Toyota. Toyota onderscheidde zich met het nieuwe logo van het net opgerichte luxemerk Lexus. Denk niet dat het idee ontstond tijdens een Eureka-moment op de vrijdagmiddagborrel. Nee, het denkproces van het nieuwe logo duurde … vijf jaar!