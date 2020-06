Waarom de Range Rover zijn 50ste verjaardag in Marokko viert

Je kunt natuurlijk ook naar de Vaalserberg rijden om te kijken of de oer-Range Rover nog iets presteert in het terrein. Maar bij het feestje ter ere van je 50ste verjaardag mag je best een beetje uitpakken. Vandaar dat we de eerste Range Rover aan de tand voelen in het sprookjesachtige landschap van het Marokkaanse Atlas-gebergte.

Rijden met een Range Rover van 50 jaar



De lucht is droog en warm, de zon staat loodrecht op de aarde en brandt ongenadig hard. Het zweet parelt over ons voorhoofd. Als we toch eens konden gaan rijden met de Range Rover ...



Bij dit rechts gestuurde exemplaar gaat dat in het begin nogal stroef. Onze linkerhand roert de pook onwennig door de versnellingsbak en pas na enig geklungel lukt het om de eerste versnelling in te schakelen. Nu voorzichtig de koppeling laten opkomen. De auto schokt een beetje, maar we rijden.



Oer-Range Rover standaard met V8

Traag zet de Range Rover zich in beweging. We geven gas en de motor schreeuwt het uit, maar we komen nauwelijks vooruit. De overbrenging van de eerste versnelling is te kort. Snel zoekt onze hand weer naar de dunne pook. Nu moet hij links naar beneden. Met een stevige hand leggen we de tweede versnelling in. Eindelijk zet de (standaard) V8 geluid om in actie. Hij klinkt pittiger en brengt de mosterdgele klassieker met enige moeite op gang.



Schakelen gaat steeds soepeler en wanneer we de vierde versnelling hebben ingelegd, kunnen we eindelijk achterover leunen en ‘genieten’ van de rijwind van 35 graden die door het driehoekige tochtruitje naar binnen blaast. Met de geur van olie, lak en benzine in onze neusgaten, begeven we ons met de oer-Range Rover zacht wiegend over het asfalt in zuidelijke richting.



'Terreinwagen met comfort van een sedan'



Hier in Marokko had het eind jaren zestig allemaal moeten beginnen. De autopers zou in dit schilderachtige landschap kennismaken met een terreinwagen ‘par excellence’. De Range Rover zou het comfort moeten bieden van een grote sedan, de ruimte van een stationwagon en de offroad-kwaliteiten van een terreinwagen.



Charles spencer King, bedenker van de Range Rover



De excentrieke hoofd­ingenieur Charles Spencer King had de leiding over het project. Al in de jaren vijftig wilde hij een stationwagon op hoge poten bouwen. Terreinwagens als de eerste Land Rover werden destijds nog standaard voorzien van een starre as met bladveren, maar daarvan wilde hij niets weten. Hij combineerde twee starre assen met lange spiraalveren. Als passende motor had hij een V8 in gedachten, die de Britten bij General Motors vandaan haalden. Hoewel hij in de VS al niet meer ­leverbaar was, leek motor van de Buick 215 met een cilinderinhoud van 3,5 liter (215 cubic inches) de juiste keuze. Die motor lag ook al voor in de Rover 3500 (P6).



“De kleine spiegels voor op de motorkap trillen als een verslaafde in de Jellinek-kliniek.”

Perspresentatie verplaatst naar Schotland



Terwijl eind jaren zestig de eerste voorseriemodellen van de band rolden, werd de pers geïnformeerd. Tussen de Marokkaanse Atlantische kust en het Atlasgebergte zou een nieuwe ­koning ­gekroond worden, maar zover kwam het niet. Bij het transport ontstonden er problemen en daarom werd de introductie verplaatst naar Schotland.



Top van 4167 meter



Wij gaan wél het oorspronkelijke plan uitvoeren. In de hete rijwind rijdt de goudgele Range Rover de Afrikaanse zon tegemoet. Vanuit Marrakech is het niet ver rijden naar het zuiden, waar de hoogste toppen van het Atlasgebergte bedekt zijn met sneeuw. De witte top van de 4167 meter hoge Toubkal rijst in de verte boven de andere bergen uit. Hij geeft de richting aan. Achter Tahnaout houdt het asfalt op en rijden we verder over rood grind, weer verderop houdt de weg helemaal op. We knallen meteen over het eerste gapende gat heen, maar de starre assen zijn niet onder de indruk en weten er uitstekend raad mee.



Range Rover ploegt door het terrein



De Range Rover piept en kraakt, maar baant zich een weg door het onherbergzame terrein alsof hij nooit anders heeft gedaan. De kleine spiegels voor op de motorkap trillen als een verslaafde in de Jellinek-kliniek. Je hoort het piepen van alle veren van de auto – aan de assen én in de zitting van de stoel. Telkens weer kletteren de stenen tegen de wielkasten. Kilometer na kilometer ploegt de 50-jarige koning zich dapper door het terrein, tot we de eerste beek tegenkomen. Maar ook dat obstakel blijkt eenvoudig te overmeesteren: in de korte eerste versnelling kun je gemakkelijk en comfortabel over de natte rotsblokken rijden. De permanente vierwielaandrijving, de lange veerwegen en de enorme bodemvrijheid maken klauteren tot kinderspel.



Winnaar van Parijs-Dakar

We snappen ook nu nog dat deze auto zo’n daverend succes werd. Britse chic wordt gecombineerd met serieuze offroad-prestaties en veel comfort. De tegenwoordig als Range Rover Classic bekend staande eerste generatie hield het maar liefst 25 jaar vol. Een van de auto’s werd verkocht aan de paus, met een ­andere werd tweemaal Parijs-Dakar gewonnen.



Rekening met Marokko vereffend



Vijf decennia na de wereldpremière in Schotland, kunnen we voor Land Rover de open rekening met Marokko vereffenen. De manier waarop de compacte V8 de Range Rover steeds hoger de berg op trekt, heeft iets majestueus en onverzettelijks. De koning bestijgt de troon. Hoewel de Jeep Wagoneer ­eigenlijk de eerste echte SUV is, gaat de eer vaak naar de Range Rover. Dat is niet helemaal onterecht. Het ontwerp is zelfs na vijftig jaar nog altijd niet ingrijpend gewijzigd en de Range Rover kreeg vele volgelingen. Eigenlijk zijn auto's als de Mercedes G-klasse, de Maserati Levante, de Volvo XC90 en al die andere SUV's allemaal schatplichtig aan de Brits-Marokkaanse koning.