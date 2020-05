De Peugeot 404 Familiale is een vriend van de familie

Zeven mensen vervoeren in een Peugeot 404 Familiale lijkt een goed idee, maar het kan verkeerd uitpakken. Dat hebben we geleerd van de Franse film Le coup du parapluie uit 1980. Een Peugeot 404 Familiale, volgepakt met badgasten en met een rubberboot op het dak, wordt beschoten door een sluipschutter. Vrees niet, het is een komische film! De kogel raakt de rubberboot en in de volgende scène ligt het leeggelopen, vormeloze vaartuig over de voor- en zijruiten van de Peugeot gedrapeerd. De chauffeur ziet niets meer, de auto raakt van de weg en rolt van een heuvel. Wat volgt, is een metershoge sprong over een straat en een winkel, die eindigt met een veilige landing op het strand.



Het filmpubliek dat de rallygeschiedenis van de 404 kent, wist dat het wel goed zou komen met de auto en zijn inzittenden. In de jaren zestig won de Peugeot 404 namelijk viermaal de Safari Rally in Oost-Afrika. Nadat in 1963 de overwinning was behaald, was de Peugeot 404 ook in drie opeenvolgende jaren (1966, 1967 en 1968) de heerser van de savanne.

Onverwoestbaar werkpaard

De Peugeot 404 is ook fascinerend zonder sluipschutters of wilde dieren. De elegante middenklasser van Franse komaf heeft sinds zijn introductie op 11 mei 1960 een grote schare fans vergaard. Met name in Marokko, waar talloze Peugeots na hun jaren in Europa een tweede leven vonden. Ook lang nadat de productie werd gestopt, wordt de 404 als onverwoestbaar werkpaard ingezet. De voorkeur gaat uit naar een sedan, maar de pick-up met handige laadbak is ook welkom. De techniek, zo verkondigen de liefhebbers, is te onderhouden met een schroevendraaier en een handjevol steeksleutels in de maten 10 tot 13. De robuuste motor is enigszins gekanteld geplaatst en gemakkelijk te bereiken.

Startproblemen

Zo eenvoudig als dat, was het onderhoud in de werkelijkheid natuurlijk niet. De 404 Familiale uit 1963 op de foto’s is het rijdende bewijs. De eigenaar kocht deze witte stationwagon met zeven zitplaatsen op een klassiekerbeurs. Op dat moment had de auto al startproblemen. Alleen een specialist kon de oorzaak vinden: onder de kap zat een unieke Solex-carburateur en die gaf kuren. Het zeldzame type carburateur werd niet meer gemaakt. Na een vakkundige reparatie liep de Peugeot 404 Familiale eindelijk probleemloos.

Stuurschakeling Peugeot 404

Het ongebruikelijke schakelpatroon van de stuurversnelling is even wennen. Bij de transmissie van de 404 zit de eerste versnelling voor onder, met de achteruit ertegenover. De tweede en derde versnelling zitten in een andere rij recht tegenover elkaar. Dat is handig in het stadsverkeer en in de bergen. Als je onvoorbereid plaatsneemt en krampachtig de stuurpook bedient, loop je het risico om vanuit de eerste versnelling in z’n vier te belanden in plaats van in z’n twee. Nog knulliger en gevaarlijker is de onbedoelde wissel van de eerste versnelling naar de achteruit.

Levensverzekering

Als het schakelpatroon eenmaal duidelijk is, kun je met een gerust hart op pad. Bij de introductie in de jaren zestig had de Peugeot 404 zulke veilige rijeigenschappen, dat de auto gekscherend een halve levensverzekering werd genoemd. Blijkbaar waren verschillende eigenaren in penibele verkeerssituaties beland en hadden ze het er dankzij de 404 heelhuids vanaf gebracht. Bovendien waren de wegligging en het comfort uitstekend.

De veilige rijeigenschappen en het comfort zijn te danken aan de relatief geavanceerde achteras: een cardanasbuis met geïntegreerde cardanas plus dwarsgeplaatste draagarmen vangen de bewegingen in de lengterichting op. In de dwarsrichting zorgt een Panhard-stang voor stabiliteit. De schroefveren zorgen alleen voor vering en hebben geen dragende functie. Je moet wel heel wild aan het vlak geplaatste stuurwiel trekken om de auto te laten uitbreken. De originele radiaalbanden van het type Michelin X hebben zachte wangen en incasseren de meeste oneffenheden voordat ze de carrosserie bereiken. En aangezien de geluidsisolatie van de Peugeot fenomenaal was, was iedere 404-bestuurder vijftig jaar geleden vol lof over het uitstekende rijcomfort op lange ritten.

Flexibiliteit

De Peugot 404 Familiale heeft als bijkomend voordeel zijn flexibiliteit. In een tijd waarin stationwagons vooral bedrijfsmatig werden gebruikt, verleidde Peugeot zijn klanten met een fraai design, vijf deuren en een extra achterbank. De meeste stationwagons van Duitse makelij hadden maar drie deuren en dienden als bedrijfswagen voor de schilder, de bakker en andere ambachtslieden. Uit Italië kwam nieuws van de vergelijkbare Fiat 1800 Familiale. Deze vijfdeurs stationwagon had zelfs schijfremmen, terwijl de Peugeot nog afremde met trommels. Vanaf de introductie van de pneumatische rembekrachtiging (Hydrovac) was het remvermogen van de 404 echter weer up-to-date.

Claxon met twee standen

Enkele details vallen op. De door Pininfarina getekende Peugeot verrast met enkele onconventionele ideeën. Zo zit de lichtschakelaar links van het stuur en de richtingaanwijzer rechts. De claxon heeft twee standen: druk zacht voor een beschaafde tuut of hard om een tweetonige hoorn te laten schallen. De bumpers en wieldeksels zijn gemaakt van roestvast staal.

In de jaren dat de 404 in productie was, deed Peugeot weinig om de auto te veranderen. In 1963 kreeg de krukas vijf in plaats van drie lagers en in 1965 deden ronde instrumenten hun intrede. De stationwagon liep tot 1971 van de band. De sedan ging in Europa in 1975 uit productie, maar werd in Nigeria nog tot 1989 geproduceerd. Wat er gebeurd is met de Familiale uit de de film Le coup du parapluie zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.