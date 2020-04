Wat betekent het logo van Mazda?

Mazda is een piepkuiken; het bedrijf bouwt pas sinds 1960 personenauto’s. Daarvoor was Toyo Cork Kogyo Co. – zoals Mazda tot 1984 officieel heette – een machinefabriek, die onder meer wapens en lichte vrachtwagens bouwde. Pas veertig jaar na de oprichting kwam de eerste personenauto op de markt. De Mazda R360 was een zogenoemde kei car, die door zijn afmetingen en kleine motortje in Japan profiteerde van

belastingvoordelen.

Snelheid en wendbaarheid



De merknaam Mazda dook echter al in 1931 op. Toen begon Toyo Cork Kogyo Co. met de productie van de Mazda-Go, een soort driewielige pick-up truck. Vijf jaar later kwam er voor het eerst een logo bij: het woord Mazda in mooie, zwierige letters en een gestileerde ‘m’, die geïnspireerd was op het embleem van Hiroshima, de stad waar Mazda is gevestigd. De langgerekte vleugels van het Mazda-beeldmerk symboliseerden de snelheid en wendbaarheid van de Mazda-Go.



Mazda – spreek uit ‘Matsuda’ – is de verengelste achternaam van Jujiro Matsuda, de oprichter van de truckdivisie van Toyo Cork Kogyo Co. Hij was een spiritueel man en gaf de naam Mazda nog een tweede betekenis mee. Mazda betekent ‘wijsheid’ en komt van de West-Aziatische oppergod Ahura Mazda, die in de vijfde eeuw voor Christus al werd vereerd binnen het zoroastrisme, wat een van de oudste, levende religies ter wereld is.

Tijdloos woordmerk

Van die spiritualiteit is in het Mazda-logo uit 1959 niets terug te zien. Het werd geïntroduceerd op de toen nieuwe R360 en is weinig meer dan een ‘m’ met twee verlengde pootjes. Van 1975 tot en met 1991 had Mazda zelfs helemaal geen logo. De fabrikant plakte simpelweg zijn naam op zijn modellen. Het tijdloze woordmerk – met een ‘z’ met twee losse uiteinden – wordt nu nog steeds gebruikt in de merkcommunicatie.



Zo’n dertig jaar geleden vond Mazda het weer tijd voor een beeldmerk. De eerste versie ervan werd al na een jaar veranderd, omdat hij te veel op het Renault-logo zou lijken. Het embleem werd wat ronder en stelde vleugels (daar zijn ze weer), een zon en een cirkel van licht voor. De vleugels komen ook terug in het nieuwste Mazda-vignet (1997). Waar ze links en rechts de cirkel raken, vormen ze de letter ‘m’.