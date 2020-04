Het BMW-logo is geen propeller! Maar wat is het dan wel?

Op de BMW-website zul je lezen dat het bedrijf op 21 juli 1917 is opgericht, maar dat is niet helemaal waar. Want wat we nu kennen als BMW begon zijn leven vier jaar eerder, als vliegtuigmotorenfabriek Rapp Motorenwerke. Bij de naamsverandering naar Bayerische Motoren Werke (nu met spatie) werd niet gelijk een logo geïntroduceerd. Dat was ook niet nodig, want BMW hoefde in de beginjaren geen klanten te werven. De belangrijkste afnemer was de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe.

Kleuren van Beieren



Toch werd in oktober 1917 het nu zo bekende BMW-embleem vastgelegd. Het was gebaseerd op het logo van Rapp Motorenwerke, dat bestond uit een witte cirkel met daarin een zwart schaakstuk (een paard) en daaromheen een zwarte rand met de merknaam erin. BMW behield het laatste element en verving het paard door twee blauwe en witte vlakken. Het zijn de kleuren van Beieren, maar dan in de omgekeerde volgorde. Het was toen verboden om een staatswapen als logo te gebruiken.

Draaiende luchtschroef

Waar komt dan het propellerverhaal vandaan? Zelfs nu nog denken veel mensen dat het BMW-embleem een draaiende luchtschroef voorstelt. De oorsprong van de fabel ligt bij BMW zelf. In 1929 stond de wereld aan de vooravond van de Great Depression, een economische crisis die tien jaar zou duren. BMW had vliegtuigmotoren te verkopen, dus begon de fabrikant advertenties te plaatsen. De illustrator had het BMW-logo over de propeller van een hoogdekker geprojecteerd.

Driedimensionaal effect



BMW heeft eigenlijk nooit moeite gedaan om de mythe te ontkrachten. Het embleem zelf bleef meer dan honderd jaar vrijwel ongewijzigd. Van 1917 tot 1953 waren de letters BMW goudkleurig, daarna werden ze wit. In 1997 voegde BMW een driedimensionaal effect toe aan zijn logo, met highlights en schaduwen. De grootste verandering kwam dit jaar: BMW heeft zijn embleem weer ‘vlak’ gemaakt en de zwarte rand eromheen verwijderd. Dat zou beter bij deze digitale tijd passen, aldus het merk.

BMW-logo 1917

BMW-logo 1933

BMW-logo 1963

BMW-logo 1997

BMW-logo 2020