Chevrolet Bel Air is jukebox op wielen

Met See the USA in a Chevrolet bracht de Amerikaanse zangeres Dinah Shore in 1952 een aanstekelijk nummer ten gehore. Het werd door heel wat Amerikanen uit volle borst meegezongen. Maar het was meer dan een liedje. Voor Chevrolet had het nummer boven alles een duidelijke reclameboodschap: met een Chevy kom je overal, op de mooiste plekken van de USA. “Travelin’ east, Travelin’ west, wherever you go, Chevy service is best.”

Chevrolet: onbetwiste marktleider

Zelfvertrouwen was er genoeg bij Chevrolet, aan het begin van de jaren vijftig. Na de Tweede Wereldoorlog was het merk in de VS binnen enkele jaren opgeklommen naar de positie van marktleider. Chevrolet richtte zich vooral op de middenklasse. Het aantal auto’s in de Verenigde Staten was sinds het einde van de oorlog en het begin van de jaren vijftig verveelvoudigd. In 1950 werden 6,7 miljoen nieuwe auto’s verkocht en in de jaren die volgden, schoten de verkopen verder omhoog. In 1953 kwam de Chevrolet Bel Air Series 2400 C op de markt, wat ook direct het topmodel van Chevrolet was. Essentiële eigenschappen zoals de betrouwbaarheid en de levensduur speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de auto. Maar klanten waren vooral ook onder de indruk van het uiterlijk van de Chevrolet Bel Air.

““Travelin’ east, Travelin’ west, wherever you go, Chevy service is best.””

Elvis Presley

We werpen een blik in de cockpit van de Chevrolet Bel Air uit 1954. Shake, Rattle and Roll van Big Joe Turner is binnenin net zo aanwezig als That’s All Right, Mama, het ultieme rock-‘n-roll-nummer waarmee de carrière van Elvis Presley begon. Alleen de geweldige kleurencombinatie – feloranje (Pueblo Tan) gecombineerd met beschaafd crèmewit – is al een lust voor het oog. De stilering van het dashboard, waarbij verchroomde elementen bepaald niet geschuwd werden, doet meer denken aan een jukebox dan aan het interieur van een auto.

Rock-‘n-roll voor petrolheads

Niet alleen het interieur van de Chevrolet Bel Air wordt gedomineerd door rock-‘n-roll, ook het starten van de Blue Flame zescilinder lijnmotor klinkt als muziek in de oren. De 3859 cc grote krachtbron, die gevoed wordt door een Rochester-carburateur, levert 115 pk bij 3700 tpm. Daarbij produceert hij een heerlijk agressief, pittig geluid. Het relatief lage toerental waarbij het piekvermogen bereikt wordt – omgerekend slechts 29,8 pk per liter slagvolume! – is het resultaat van de lange slag die de zuigers maken: 101 millimeter, ten opzichte van een 91,4 mm grote boring. Maar daar staat wel tegenover dat de motor bij een laag toerental al heel veel trekkracht levert. De zes-in-lijn (compressieverhouding: 7,5:1) brengt de 1587 kilo zware Bel Air ontspannen op gang. Dat past perfect in het plaatje: met de Bel Air is het heerlijk cruisen, maar op z’n tijd mag het gaspedaal ook naar de vloer – ondersteund door een lekkere sound uit beide uitlaatpijpen. Dit is rock-‘n-roll!



Vallen voor veel chroom

De huidige eigenaar raakte op een bijzondere manier in de ban van de Chevrolet. “Via de oude tinnen schaalmodellen van de Japanse fabrikant Marusan. Ik viel vooral voor het vele chroomwerk, de chique uitstraling en de geweldige grille.” De Bel Air stond in het kleine stadje Dallas, in de staat Oregon. De Amerikaanse eigenaar had de auto 10 jaar eerder overgenomen van een jongeman. Daarvoor was de Bel Air jarenlang eigendom geweest van een echtpaar uit Bellingham, Washington. “Uit deze tijd stamt ook de huidige lak van de auto. De Blue Flame zescilinder was compleet gereviseerd, het interieur opnieuw bekleed en de remmen vervangen." Daarbij waren zoveel mogelijk originele onderdelen gebruik. In de 10 jaar die volgden, werd er slechts 15.000 mijl met de Bel Air gereden.

Prijs je rijk in Bel Air

Maar zoals bekend is papier geduldig en zegt de verkoopinfo ook niet alles. Voor nadere inspectie nam de huidige eigenaar een bedrijf in de arm dat gespecialiseerd was in de import van Amerikaanse auto’s. Conclusie: de 89.263 originele mijlen waren de auto amper af te zien. De deal werd beklonken, het transport geregeld en via Los Angeles werd de Bel Air naar Europa verscheept.

“"Wie in een Bel Air reed, had het gemaakt"”

Het stadsdeel Bel Air in het westen van Los Angeles, aan de rand van de Santa Monica Mountains, werd in 1923 gesticht. Met luxe villa’s op grote stukken grond en 24/7-bewaking, is deze plek enkel en alleen bestemd voor de allerrijksten. De wijk kent niet meer dan 10.000 inwoners, die er stuk voor stuk warmpjes bijzitten. Voor minder dan 200.000 dollar per jaar draait het merendeel zijn of haar hand niet om. Bel Air staat symbool voor de welgestelde Amerikaan, dat is vandaag de dag zo en dat was decennia geleden al het geval. In dat plaatje paste de Chevy Bel Air perfect. De chique Chevy stond voor welvaart en luxe en werd daardoor een heel interessante auto voor de Amerikaanse middenstand. Wie in een Bel Air reed, had het gemaakt, dachten de marketingstrategen.



Kleurrijke eyecatcher

Terug naar het prachtige exemplaar uit 1954. Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat de Bel Air zijn thuishaven verliet. En er wordt goed voor hem gezorgd. Bij mooi weer mag hij naar buiten en regelmatig is de Chevy te bewonderen op evenementen. Het is en blijft een absolute eyecatcher. Niet alleen vanwege de stijlvolle kleurencombinatie van de lak of vanwege het overtollige gebruik van chroom, maar vooral omdat de auto herinnert aan de tijd dat Amerika uit zijn schulp kwam. Het was het begin van een revolutie. Het was tijd voor rock-‘n-roll. En niet alleen op muzikaal vlak.

Dit artikel heeft eerder in Classic Cars gestaan.