Waarom had de Aston Martin Lagonda zo'n weigerachtig dashboard?

Wat dat betreft is de Lagonda het bewijs dat er in de jaren zeventig echte lefgozers aan het roer stonden bij Aston Martin. De sportwagenfabrikant verkeerde financieel in zwaar weer, had een cash cow nodig en introduceerde daarom… een peperduur blok kaas op wielen. Want het design van de Lagonda kreeg niet onverdeeld de handen op elkaar. En toch stroomden de orders binnen toen de nieuweling werd onthuld, waardoor Aston Martin financieel weer wat lucht kreeg.

William Towns

De Lagonda was een curieuze mix van oud en nieuw. Het futuristische design kwam uit het potlood van William Towns, die ook de Aston Martin DBS (1967 – 1972) en de Bulldog (1980) had getekend. Onder de gestrekte motorkap van de Lagonda Series 2 (1976 – 1985) lag een 5,3 liter V8 met 284 pk en 408 Nm, die was gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of een antieke drietraps automaat van Chrysler. De achtcilinder had nog carburateurs. Brandstofinjectie kreeg de Lagonda pas in 1986.

Digitaal dashboard



Het interieur van de grote sedan was al net zo bizar als zijn exterieur. De bestuurder had een piepklein éénspaaks stuurwieltje en een digitale instrumentencluster voor zijn of haar neus. Het dashboard bleek zo onbetrouwbaar dat Aston Martin in 1986 overstapte van LED-techniek naar kleine TV-schermen (kathodestraalbuizen), wat helaas geen verbetering bracht. Ongelofelijk: de ontwikkeling van het digitale instrumentarium van de Lagonda kostte vier keer meer dan de ontwikkeling van de auto zelf.

Autoshow van Londen



De Lagonda Series 2 – de Series 1 was een vierdeurs Aston Martin V8 – werd in al 1976 voorgesteld op de autoshow van Londen, maar ging pas in 1979 in productie. De Series 3 (1986 – 1987) was een tussenmodel en qua uiterlijk nagenoeg identiek aan de Series 2. Het grote verschil was de toepassing van een V8 met brandstofinjectie en de al eerder genoemde TV-schermen in het binnenste. Van de Series 3 zijn niet meer dan 75 exemplaren gemaakt.

Lagonda Shooting Brake



Om de verkopen van de Lagonda nog een boost te geven, werd William Towns ingehuurd om het model een facelift te geven. De Series 4 (1987 – 1990) is iets ‘ronder’, mist de kenmerkende lijn over de flanken en heeft geen klapkoplampen meer. Aston Martin bouwde er in drie jaar precies 105, waarmee het totale aantal Lagonda’s uitkomt op slechts 643. Moet het nog zeldzamer? Dat kan. Er zijn twee Lagonda Shooting Brakes gebouwd, waarvan eentje door de Nederlander Harry Klijnstra.